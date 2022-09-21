https://ria.ru/20220921/gramota-1818532252.html
Копия найденной в Новгороде берестяной грамоты отправилась в космос
Копия найденной в Новгороде берестяной грамоты отправилась в космос - РИА Новости, 21.09.2022
Копия найденной в Новгороде берестяной грамоты отправилась в космос
Копия берестяной грамоты XIV века, которая была найдена в Великом Новгороде, отправилась в космос вместе с ракетой "Союз-2.1а", которая в среду вывела на орбиту РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T19:57
2022-09-21T19:57
2022-09-21T20:01
космос - риа наука
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новгородская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен – РИА Новости. Копия берестяной грамоты XIV века, которая была найдена в Великом Новгороде, отправилась в космос вместе с ракетой "Союз-2.1а", которая в среду вывела на орбиту пилотируемый корабль "Союз МС-22", сообщила пресс-служба правительства Новгородской области. Ракета "Союз-2.1а" в среду вывела на орбиту летящий к МКС корабль "Союз МС-22" с двумя россиянами и американцем на борту. Ракета стартовала с Байконура в 16.54 мск. Путь до МКС займет у Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Франсиско Рубио чуть более трех часов. Общая продолжительность миссии должна составить 188 суток. Возвращение экипажа намечено на 28 марта 2023 года."Вместе с ракетой-носителем в космос отправилась копия берестяной грамоты №10, найденной на Неревском раскопе в Великом Новгороде. Грамота датируется серединой XIV века, на ней написан следующий текст: "Есть град между небом и землей. К нему едет посол без путей, сам немой, везет грамоту неписанную", - говорится в сообщении.Как отмечают новгородские власти, ученые считают этот текст загадкой о Ноевом ковчеге.Также на третью ступень ракеты-носителя нанесена дополнительная символика, посвященная 1160-летию зарождения российской государственности и 1140-летию присоединения Киева к Новгороду.Президент РФ Владимир Путин в среду в Новгороде поздравил россиян с 1160-летием зарождения российской государственности. Глава государства отметил, что Великий Новгород, Рюриково городище, Старая Ладога, Изборск - "все это колыбель Руси, исток нашей цивилизации и нашего государства, нашей культуры, просвещения".
https://ria.ru/20220825/aeroport-1811896593.html
https://ria.ru/20220726/gramota-1805050157.html
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космос - риа наука, великий новгород, байконур (город), новгородская область, международная космическая станция (мкс)
Космос - РИА Наука, Великий Новгород, Байконур (город), Новгородская область, Международная космическая станция (МКС)
19:57 21.09.2022 (обновлено: 20:01 21.09.2022)
Копия найденной в Новгороде берестяной грамоты отправилась в космос
Копия найденной в Новгороде берестяной грамоты 14 века отправилась в космос