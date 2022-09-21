https://ria.ru/20220921/grad-1818316407.html

Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"

Украинские войска обстреляли Донецк из "Града" - РИА Новости, 21.09.2022

Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"

Украинские войска в 6.30 мск обстреляли Петровский район Донецка, выпустив шесть ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T07:23

2022-09-21T07:23

2022-09-21T07:23

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Украинские войска в 6.30 мск обстреляли Петровский район Донецка, выпустив шесть ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о двух обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 152 миллиметра. Мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что при обстреле пострадал мирный житель.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20220921/gorlovka-1818316055.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

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Максим Горбачев

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика