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Украинские войска обстреляли Донецк из "Града" - РИА Новости, 21.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града" - РИА Новости, 21.09.2022
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"
Украинские войска в 6.30 мск обстреляли Петровский район Донецка, выпустив шесть ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T07:23
2022-09-21T07:23
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Украинские войска в 6.30 мск обстреляли Петровский район Донецка, выпустив шесть ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о двух обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 152 миллиметра. Мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что при обстреле пострадал мирный житель.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
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донецк (днр)
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика
07:23 21.09.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"

Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО "Град" по Донецку

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкБоеприпас на месте обстрела в Донецке
Боеприпас на месте обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
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Боеприпас на месте обстрела в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Украинские войска в 6.30 мск обстреляли Петровский район Донецка, выпустив шесть ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 06.30 (совпадает с мск) – населенный пункт Георгиевка – город Донецк (Петровский район): выпущено шесть ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о двух обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 152 миллиметра. Мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что при обстреле пострадал мирный житель.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
Сотрудник народной милиции ДНР возле воронки от снаряда, Горловка - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная Республика
 
 
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