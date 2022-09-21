Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"
Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО "Град" по Донецку
Боеприпас на месте обстрела в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Украинские войска в 6.30 мск обстреляли Петровский район Донецка, выпустив шесть ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 06.30 (совпадает с мск) – населенный пункт Георгиевка – город Донецк (Петровский район): выпущено шесть ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о двух обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 152 миллиметра. Мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что при обстреле пострадал мирный житель.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.