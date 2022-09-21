https://ria.ru/20220921/gosuslugi-1818483883.html
Портал "Госуслуги" восстановил доступ к сервисам
Портал "Госуслуги" восстановил доступ к сервисам - РИА Новости, 21.09.2022
Портал "Госуслуги" восстановил доступ к сервисам
Портал "Госуслуги" снова доступен для входа в аккаунт и использования сервисов, проверил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T17:22
2022-09-21T17:22
2022-09-21T17:22
общество
технологии
госуслуги
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Портал "Госуслуги" снова доступен для входа в аккаунт и использования сервисов, проверил корреспондент РИА Новости.Ранее в среду ряд пользователей сообщали о сбоях в работе "Госуслуг" - в приложении был недоступен ряд сервисов и уведомлений. Зайти в аккаунт в мобильной версии портала также не представлялось возможным из-за ошибки доступа.
https://ria.ru/20220921/povestka-1818378208.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, госуслуги, россия, интернет
Общество, Технологии, Госуслуги, Россия, Интернет
Портал "Госуслуги" восстановил доступ к сервисам
Портал "Госуслуги" восстановил доступ для входа в аккаунт и использования сервисов