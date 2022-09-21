https://ria.ru/20220921/gosuslugi-1818483883.html

Портал "Госуслуги" восстановил доступ к сервисам

Портал "Госуслуги" восстановил доступ к сервисам - РИА Новости, 21.09.2022

Портал "Госуслуги" восстановил доступ к сервисам

Портал "Госуслуги" снова доступен для входа в аккаунт и использования сервисов, проверил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T17:22

2022-09-21T17:22

2022-09-21T17:22

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интернет

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Портал "Госуслуги" снова доступен для входа в аккаунт и использования сервисов, проверил корреспондент РИА Новости.Ранее в среду ряд пользователей сообщали о сбоях в работе "Госуслуг" - в приложении был недоступен ряд сервисов и уведомлений. Зайти в аккаунт в мобильной версии портала также не представлялось возможным из-за ошибки доступа.

https://ria.ru/20220921/povestka-1818378208.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, технологии, госуслуги, россия, интернет