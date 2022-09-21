Рейтинг@Mail.ru
Портал "Госуслуги" восстановил доступ к сервисам - РИА Новости, 21.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220921/gosuslugi-1818483883.html
Портал "Госуслуги" восстановил доступ к сервисам
Портал "Госуслуги" восстановил доступ к сервисам - РИА Новости, 21.09.2022
Портал "Госуслуги" восстановил доступ к сервисам
Портал "Госуслуги" снова доступен для входа в аккаунт и использования сервисов, проверил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T17:22
2022-09-21T17:22
общество
технологии
госуслуги
россия
интернет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/10/1773157622_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9d8a4a1784723017f313fce7d5cda69d.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Портал "Госуслуги" снова доступен для входа в аккаунт и использования сервисов, проверил корреспондент РИА Новости.Ранее в среду ряд пользователей сообщали о сбоях в работе "Госуслуг" - в приложении был недоступен ряд сервисов и уведомлений. Зайти в аккаунт в мобильной версии портала также не представлялось возможным из-за ошибки доступа.
https://ria.ru/20220921/povestka-1818378208.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/10/1773157622_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_5e412f931036d54ee26fc4c0339e7cbf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, технологии, госуслуги, россия, интернет
Общество, Технологии, Госуслуги, Россия, Интернет
17:22 21.09.2022
 
Портал "Госуслуги" восстановил доступ к сервисам

Портал "Госуслуги" восстановил доступ для входа в аккаунт и использования сервисов

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Портал "Госуслуги" снова доступен для входа в аккаунт и использования сервисов, проверил корреспондент РИА Новости.
Ранее в среду ряд пользователей сообщали о сбоях в работе "Госуслуг" - в приложении был недоступен ряд сервисов и уведомлений. Зайти в аккаунт в мобильной версии портала также не представлялось возможным из-за ошибки доступа.
Нашивки на военную форму - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
12:27
Повестки о частичной мобилизации не будут рассылать через "Госуслуги"
 
ОбществоТехнологииГосуслугиРоссияИнтернет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала