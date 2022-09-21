https://ria.ru/20220921/gosuslugi-1818382013.html
В работе портала "Госуслуги" произошел сбой
В работе портала "Госуслуги" произошел сбой - РИА Новости, 21.09.2022
В работе портала "Госуслуги" произошел сбой
Ряд пользователей утром в среду сообщают о сбоях в работе портала "Госуслуги": они не могут зайти в свой аккаунт из-за ошибки доступа, в приложении недоступен... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T12:38
2022-09-21T12:38
2022-09-21T20:11
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россия
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Ряд пользователей утром в среду сообщают о сбоях в работе портала "Госуслуги": они не могут зайти в свой аккаунт из-за ошибки доступа, в приложении недоступен ряд сервисов и уведомлений, заметили корреспонденты РИА Новости."Сервис недоступен: вы получите доступ, как только работа будет восстановлена", — говорится в уведомлении в приложении. Зайти в аккаунт в мобильной версии портала тоже не представляется возможным из-за ошибки доступа.Детектор сбоев от Brand Analytics также фиксирует сбои в работе портала "Госуслуги"."Пользователи говорят о проблемах в работе сервиса", — говорится в сообщении на сайте Downdetector.Около 77 процентов пользователей отмечают, что не работают "Госуслуги", 13 процентов жалуются на сбои в работе сайта, еще 11 — на сбои в работе мобильного приложения.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия
12:38 21.09.2022 (обновлено: 20:11 21.09.2022)
В работе портала "Госуслуги" произошел сбой
Пользователи сообщили о сбоях в работе портала "Госуслуги"
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Ряд пользователей утром в среду сообщают о сбоях в работе портала "Госуслуги": они не могут зайти в свой аккаунт из-за ошибки доступа, в приложении недоступен ряд сервисов и уведомлений, заметили корреспонденты РИА Новости.
"Сервис недоступен: вы получите доступ, как только работа будет восстановлена", — говорится в уведомлении в приложении. Зайти в аккаунт в мобильной версии портала тоже не представляется возможным из-за ошибки доступа.
Детектор сбоев от Brand Analytics
также фиксирует сбои в работе портала "Госуслуги".
"Пользователи говорят о проблемах в работе сервиса", — говорится в сообщении на сайте Downdetector.
Около 77 процентов пользователей отмечают, что не работают "Госуслуги", 13 процентов жалуются на сбои в работе сайта, еще 11 — на сбои в работе мобильного приложения.