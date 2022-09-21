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В работе портала "Госуслуги" произошел сбой - РИА Новости, 21.09.2022
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В работе портала "Госуслуги" произошел сбой
В работе портала "Госуслуги" произошел сбой - РИА Новости, 21.09.2022
В работе портала "Госуслуги" произошел сбой
Ряд пользователей утром в среду сообщают о сбоях в работе портала "Госуслуги": они не могут зайти в свой аккаунт из-за ошибки доступа, в приложении недоступен... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T12:38
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технологии
россия
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Ряд пользователей утром в среду сообщают о сбоях в работе портала "Госуслуги": они не могут зайти в свой аккаунт из-за ошибки доступа, в приложении недоступен ряд сервисов и уведомлений, заметили корреспонденты РИА Новости."Сервис недоступен: вы получите доступ, как только работа будет восстановлена", — говорится в уведомлении в приложении. Зайти в аккаунт в мобильной версии портала тоже не представляется возможным из-за ошибки доступа.Детектор сбоев от Brand Analytics также фиксирует сбои в работе портала "Госуслуги"."Пользователи говорят о проблемах в работе сервиса", — говорится в сообщении на сайте Downdetector.Около 77 процентов пользователей отмечают, что не работают "Госуслуги", 13 процентов жалуются на сбои в работе сайта, еще 11 — на сбои в работе мобильного приложения.
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Варвара Скокшина
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Новости
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технологии, россия
Технологии, Россия
12:38 21.09.2022 (обновлено: 20:11 21.09.2022)
 
В работе портала "Госуслуги" произошел сбой

Пользователи сообщили о сбоях в работе портала "Госуслуги"

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал "Госуслуги"
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Справочно-информационный интернет-портал "Госуслуги". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Ряд пользователей утром в среду сообщают о сбоях в работе портала "Госуслуги": они не могут зайти в свой аккаунт из-за ошибки доступа, в приложении недоступен ряд сервисов и уведомлений, заметили корреспонденты РИА Новости.
"Сервис недоступен: вы получите доступ, как только работа будет восстановлена", — говорится в уведомлении в приложении. Зайти в аккаунт в мобильной версии портала тоже не представляется возможным из-за ошибки доступа.
Детектор сбоев от Brand Analytics также фиксирует сбои в работе портала "Госуслуги".
"Пользователи говорят о проблемах в работе сервиса", — говорится в сообщении на сайте Downdetector.
Около 77 процентов пользователей отмечают, что не работают "Госуслуги", 13 процентов жалуются на сбои в работе сайта, еще 11 — на сбои в работе мобильного приложения.
Нашивки на военную форму - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
12:27
Повестки о частичной мобилизации не будут рассылать через "Госуслуги"
 
ТехнологииРоссия
 
 
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