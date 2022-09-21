https://ria.ru/20220921/gosuslugi-1818382013.html

В работе портала "Госуслуги" произошел сбой

В работе портала "Госуслуги" произошел сбой - РИА Новости, 21.09.2022

В работе портала "Госуслуги" произошел сбой

Ряд пользователей утром в среду сообщают о сбоях в работе портала "Госуслуги": они не могут зайти в свой аккаунт из-за ошибки доступа, в приложении недоступен... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T12:38

2022-09-21T12:38

2022-09-21T20:11

технологии

россия

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Ряд пользователей утром в среду сообщают о сбоях в работе портала "Госуслуги": они не могут зайти в свой аккаунт из-за ошибки доступа, в приложении недоступен ряд сервисов и уведомлений, заметили корреспонденты РИА Новости."Сервис недоступен: вы получите доступ, как только работа будет восстановлена", — говорится в уведомлении в приложении. Зайти в аккаунт в мобильной версии портала тоже не представляется возможным из-за ошибки доступа.Детектор сбоев от Brand Analytics также фиксирует сбои в работе портала "Госуслуги"."Пользователи говорят о проблемах в работе сервиса", — говорится в сообщении на сайте Downdetector.Около 77 процентов пользователей отмечают, что не работают "Госуслуги", 13 процентов жалуются на сбои в работе сайта, еще 11 — на сбои в работе мобильного приложения.

https://ria.ru/20220921/povestka-1818378208.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

технологии, россия