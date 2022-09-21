https://ria.ru/20220921/gosoboronzakaz-1818330391.html

Путин: указ о частичной мобилизации предусматривает меры по гособоронзаказу

Путин: указ о частичной мобилизации предусматривает меры по гособоронзаказу - РИА Новости, 21.09.2022

Путин: указ о частичной мобилизации предусматривает меры по гособоронзаказу

Указ о частичной мобилизации предусматривает дополнительные меры по выполнению гособоронзаказа, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T09:24

2022-09-21T09:24

2022-09-21T11:20

владимир путин

россия

безопасность

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Указ о частичной мобилизации предусматривает дополнительные меры по выполнению гособоронзаказа, заявил президент России Владимир Путин."Добавлю, что указ о частичной мобилизации также предусматривает дополнительные меры по выполнению государственного оборонного заказа", - сказал Путин в своём обращении.

https://radiosputnik.ria.ru/20220921/putin-1818327958.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, россия, безопасность, частичная мобилизация в россии