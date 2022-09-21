https://ria.ru/20220921/gosoboronzakaz-1818330391.html
Путин: указ о частичной мобилизации предусматривает меры по гособоронзаказу
Путин: указ о частичной мобилизации предусматривает меры по гособоронзаказу - РИА Новости, 21.09.2022
Путин: указ о частичной мобилизации предусматривает меры по гособоронзаказу
Указ о частичной мобилизации предусматривает дополнительные меры по выполнению гособоронзаказа, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T09:24
2022-09-21T09:24
2022-09-21T11:20
владимир путин
россия
безопасность
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Указ о частичной мобилизации предусматривает дополнительные меры по выполнению гособоронзаказа, заявил президент России Владимир Путин."Добавлю, что указ о частичной мобилизации также предусматривает дополнительные меры по выполнению государственного оборонного заказа", - сказал Путин в своём обращении.
https://radiosputnik.ria.ru/20220921/putin-1818327958.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, безопасность, частичная мобилизация в россии
Владимир Путин, Россия, Безопасность, Частичная мобилизация в России
09:24 21.09.2022 (обновлено: 11:20 21.09.2022)
Путин: указ о частичной мобилизации предусматривает меры по гособоронзаказу
Путин: указ о частичной мобилизации предусматривает дополнительные меры по гособоронзаказу