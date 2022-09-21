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В Госдуме прокомментировали возможную мобилизацию депутатов - РИА Новости, 21.09.2022
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В Госдуме прокомментировали возможную мобилизацию депутатов
В Госдуме прокомментировали возможную мобилизацию депутатов - РИА Новости, 21.09.2022
В Госдуме прокомментировали возможную мобилизацию депутатов
Глава комитета по безопасности ГД Василий Пискарев, комментируя возможную мобилизацию депутатов, сообщил, что здесь необходимо действовать по закону, при этом... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T11:05
2022-09-21T12:13
василий пискарев
владимир путин
госдума рф
безопасность
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Глава комитета по безопасности ГД Василий Пискарев, комментируя возможную мобилизацию депутатов, сообщил, что здесь необходимо действовать по закону, при этом он считает, что добровольцы среди них найдутся."Будем действовать по закону, думаю, что добровольцы найдутся", - сообщил Пискарев журналистам.Защита суверенитета - это обязанность государства, отметил Пискарев, добавив, что поддерживает заявление президента Владимира Путина."Защищать родину - долг мужчины. Чувствую, что мы должны бороться с фашизмом и терроризмом, это долг каждого мужчины", - также сообщил депутат.
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василий пискарев, владимир путин, госдума рф, безопасность, частичная мобилизация в россии
Василий Пискарев, Владимир Путин, Госдума РФ, Безопасность, Частичная мобилизация в России
11:05 21.09.2022 (обновлено: 12:13 21.09.2022)
 
В Госдуме прокомментировали возможную мобилизацию депутатов

Глава комитета Госдумы Пискарев считает, что среди депутатов найдутся добровольцы

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкДевушка в здании Государственной Думы РФ
Девушка в здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Девушка в здании Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Глава комитета по безопасности ГД Василий Пискарев, комментируя возможную мобилизацию депутатов, сообщил, что здесь необходимо действовать по закону, при этом он считает, что добровольцы среди них найдутся.
"Будем действовать по закону, думаю, что добровольцы найдутся", - сообщил Пискарев журналистам.
Защита суверенитета - это обязанность государства, отметил Пискарев, добавив, что поддерживает заявление президента Владимира Путина.
"Защищать родину - долг мужчины. Чувствую, что мы должны бороться с фашизмом и терроризмом, это долг каждого мужчины", - также сообщил депутат.
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Василий ПискаревВладимир ПутинГосдума РФБезопасностьЧастичная мобилизация в России
 
 
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