https://ria.ru/20220921/gorlovka-1818316055.html

Украинские войска обстреляли Горловку снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли Горловку снарядами натовского калибра - РИА Новости, 21.09.2022

Украинские войска обстреляли Горловку снарядами натовского калибра

Украинские войска за 12 минут дважды обстреляли Горловку, выпустив в общей сложности 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T07:11

2022-09-21T07:11

2022-09-21T07:11

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

украина

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Украинские войска за 12 минут дважды обстреляли Горловку, выпустив в общей сложности 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220921/kashtanovoe-1818314635.html

горловка

украина

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, горловка, украина, донецкая народная республика