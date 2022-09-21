Advance: в Европе появилась "линия голода"
Advance: взрывной рост цен на хлеб создал "линию голода" в Европе
Пустые полки в супермаркете. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В Европе продолжает расти инфляция, цены на хлеб взлетели на почти 20%, что угрожает голодом беднейшим странам ЕС, пишет обозреватель хорватского издания Advance Кристиан Юришич.
Стоимость хлеба в Евросоюзе в августе выросла на 18% по сравнению с прошлогодним показателем, что стало рекордом, начиная с декабря 2017 года, когда Евростат впервые опубликовал цифры по этому параметру.
В прошлом году хлеб в Европе подорожал в среднем на три процента — на уровне инфляции, цифры за этот год же показывают насколько сильно подорожали продукты, отметил автор. При этом в разных странах данные отличаются в разы. Так, во Франции хлеб подорожал на восемь процентов, в Нидерландах и Люксембурге на десять, в Литве, Латвии, Эстонии, Польше, Хорватии и Словакии — примерно на треть. Хуже всего же ситуация в Венгрии — рост цен на 66%, что помимо общеевропейских факторов обусловлено также тяжелой засухой.
"Таким образом, можно сказать, что больше всего страдает "ось" от Балтийского моря до Адриатического", — резюмировал Юришич и добавил, что небогатые страны Восточной Европы страдают от кризиса сильнее Запада.
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