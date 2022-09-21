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Advance: в Европе появилась "линия голода" - РИА Новости, 21.09.2022
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Advance: в Европе появилась "линия голода"
Advance: в Европе появилась "линия голода" - РИА Новости, 21.09.2022
Advance: в Европе появилась "линия голода"
В Европе продолжает расти инфляция, цены на хлеб взлетели на почти 20%, что угрожает голодом беднейшим странам ЕС, пишет обозреватель хорватского издания... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T18:51
2022-09-21T18:51
в мире
европа
евросоюз
франция
нидерланды
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В Европе продолжает расти инфляция, цены на хлеб взлетели на почти 20%, что угрожает голодом беднейшим странам ЕС, пишет обозреватель хорватского издания Advance Кристиан Юришич.Стоимость хлеба в Евросоюзе в августе выросла на 18% по сравнению с прошлогодним показателем, что стало рекордом, начиная с декабря 2017 года, когда Евростат впервые опубликовал цифры по этому параметру.В прошлом году хлеб в Европе подорожал в среднем на три процента — на уровне инфляции, цифры за этот год же показывают насколько сильно подорожали продукты, отметил автор. При этом в разных странах данные отличаются в разы. Так, во Франции хлеб подорожал на восемь процентов, в Нидерландах и Люксембурге на десять, в Литве, Латвии, Эстонии, Польше, Хорватии и Словакии — примерно на треть. Хуже всего же ситуация в Венгрии — рост цен на 66%, что помимо общеевропейских факторов обусловлено также тяжелой засухой."Таким образом, можно сказать, что больше всего страдает "ось" от Балтийского моря до Адриатического", — резюмировал Юришич и добавил, что небогатые страны Восточной Европы страдают от кризиса сильнее Запада.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
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в мире, европа, евросоюз, франция, нидерланды, евростат
В мире, Европа, Евросоюз, Франция, Нидерланды, Евростат
18:51 21.09.2022
 
Advance: в Европе появилась "линия голода"

Advance: взрывной рост цен на хлеб создал "линию голода" в Европе

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в медиабанкПустые полки в супермаркете
Пустые полки в супермаркете - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Пустые полки в супермаркете. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В Европе продолжает расти инфляция, цены на хлеб взлетели на почти 20%, что угрожает голодом беднейшим странам ЕС, пишет обозреватель хорватского издания Advance Кристиан Юришич.
Стоимость хлеба в Евросоюзе в августе выросла на 18% по сравнению с прошлогодним показателем, что стало рекордом, начиная с декабря 2017 года, когда Евростат впервые опубликовал цифры по этому параметру.
В прошлом году хлеб в Европе подорожал в среднем на три процента — на уровне инфляции, цифры за этот год же показывают насколько сильно подорожали продукты, отметил автор. При этом в разных странах данные отличаются в разы. Так, во Франции хлеб подорожал на восемь процентов, в Нидерландах и Люксембурге на десять, в Литве, Латвии, Эстонии, Польше, Хорватии и Словакии — примерно на треть. Хуже всего же ситуация в Венгрии — рост цен на 66%, что помимо общеевропейских факторов обусловлено также тяжелой засухой.
"Таким образом, можно сказать, что больше всего страдает "ось" от Балтийского моря до Адриатического", — резюмировал Юришич и добавил, что небогатые страны Восточной Европы страдают от кризиса сильнее Запада.
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Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
 
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