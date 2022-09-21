https://ria.ru/20220921/gimn-1818306801.html
Пользователи соцсетей высмеяли гимн ВКС США "Всегда сверху"
Пользователи соцсетей высмеяли гимн ВКС США "Всегда сверху" - РИА Новости, 21.09.2022
Пользователи соцсетей высмеяли гимн ВКС США "Всегда сверху"
Пользователи соцсетей высмеяли представленный во вторник гимн военно-космических сил США, сообщает издание TMZ. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T02:20
2022-09-21T02:20
2022-09-21T11:05
в мире
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вооруженные силы сша
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ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Пользователи соцсетей высмеяли представленный во вторник гимн военно-космических сил США, сообщает издание TMZ.Гимн американских ВКС США был представлен во время конференции по вопросам воздушного, космического и киберпространства в штате Мэриленд. Название гимна Semper Supra переводится с латинского языка как "Всегда сверху". Это выражение также является девизом ВКС."Что это такое? С таким же успехом могли бы использовать тему из "Звездных войн"! Что за посмешище, ВКС!" - приводит издание цитату одного из пользователей соцсетей. Другой пользователь высмеял строчку "день и ночь" из гимна, отметив, что в "космосе нет ни ночи, ни дня".Многие слушатели считают, что представленный гимн вызывает ассоциации с кинопародиями на воздушно-космические темы братьев Цукеров и Мэла Брукса.Космические силы как вид вооруженных сил США были созданы в декабре 2019 года.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, вооруженные силы сша
В мире, США, Вооруженные силы США
02:20 21.09.2022 (обновлено: 11:05 21.09.2022)
Пользователи соцсетей высмеяли гимн ВКС США "Всегда сверху"
TMZ: пользователи соцсетей высмеяли представленный во вторник гимн ВКС США "Всегда сверху"
ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости.
Пользователи соцсетей высмеяли представленный во вторник гимн военно-космических сил США, сообщает
издание TMZ.
Гимн американских ВКС США был представлен во время конференции по вопросам воздушного, космического и киберпространства в штате Мэриленд. Название гимна Semper Supra переводится с латинского языка как "Всегда сверху". Это выражение также является девизом ВКС.
"Что это такое? С таким же успехом могли бы использовать тему из "Звездных войн"! Что за посмешище, ВКС!" - приводит издание цитату одного из пользователей соцсетей. Другой пользователь высмеял строчку "день и ночь" из гимна, отметив, что в "космосе нет ни ночи, ни дня".
Многие слушатели считают, что представленный гимн вызывает ассоциации с кинопародиями на воздушно-космические темы братьев Цукеров и Мэла Брукса.
Космические силы как вид вооруженных сил США
были созданы в декабре 2019 года.