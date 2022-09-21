https://ria.ru/20220921/gimn-1818306801.html

Пользователи соцсетей высмеяли гимн ВКС США "Всегда сверху"

Пользователи соцсетей высмеяли гимн ВКС США "Всегда сверху" - РИА Новости, 21.09.2022

Пользователи соцсетей высмеяли гимн ВКС США "Всегда сверху"

Пользователи соцсетей высмеяли представленный во вторник гимн военно-космических сил США, сообщает издание TMZ. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T02:20

2022-09-21T02:20

2022-09-21T11:05

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ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Пользователи соцсетей высмеяли представленный во вторник гимн военно-космических сил США, сообщает издание TMZ.Гимн американских ВКС США был представлен во время конференции по вопросам воздушного, космического и киберпространства в штате Мэриленд. Название гимна Semper Supra переводится с латинского языка как "Всегда сверху". Это выражение также является девизом ВКС."Что это такое? С таким же успехом могли бы использовать тему из "Звездных войн"! Что за посмешище, ВКС!" - приводит издание цитату одного из пользователей соцсетей. Другой пользователь высмеял строчку "день и ночь" из гимна, отметив, что в "космосе нет ни ночи, ни дня".Многие слушатели считают, что представленный гимн вызывает ассоциации с кинопародиями на воздушно-космические темы братьев Цукеров и Мэла Брукса.Космические силы как вид вооруженных сил США были созданы в декабре 2019 года.

https://ria.ru/20220921/oborudovanie-1818299484.html

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Максим Горбачев

в мире, сша, вооруженные силы сша