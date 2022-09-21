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В Германии заявили о невозможности понять стратегию Путина - РИА Новости, 21.09.2022
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В Германии заявили о невозможности понять стратегию Путина
В Германии заявили о невозможности понять стратегию Путина - РИА Новости, 21.09.2022
В Германии заявили о невозможности понять стратегию Путина
Германия воспринимает заявления об угрозах ядерным оружием как попытки запугивания, чтобы разделить союзников, которые поддерживают Украину, ФРГ будет следить... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T22:59
2022-09-21T22:59
в мире
владимир путин
кристина ламбрехт
россия
германия
украина
минобороны германии
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БЕРЛИН, 21 сен - РИА Новости. Германия воспринимает заявления об угрозах ядерным оружием как попытки запугивания, чтобы разделить союзников, которые поддерживают Украину, ФРГ будет следить за реакцией России и решениями ее лидера Владимира Путина, хотя сейчас понять его стратегию сложно, сказала глава германского министерства обороны Кристина Ламбрехт."Для нас совершенно ясно - это украинская территория", - сказала министр в эфире немецкого телеканала ZDF, отвечая на вопрос, будут ли после проведения референдумов на Востоке Украины удары по этой территории приравниваться к ударам по России с возможной на это ядерной реакцией."Но мы всегда должны следить за реакцией Путина, за реакцией России, и, конечно, мы будем следить за тем, будут ли выполнены угрозы. Сейчас как никогда трудно проникнуть в голову Путина, понять его стратегию, но нас это не останавливает", - добавила Ламбрехт.На вопрос о том, как она оценивает вероятность ядерного удара, министр пояснила, что воспринимает такие заявления как попытки запугивания. "У меня сильное впечатление, что раздается много угроз, что сейчас предпринимаются попытки запугать, попытки разделить Альянс в его поддержке Украины, но этого не произойдет с помощью таких угроз. Это должно быть очень четким сигналом для России - мы будем продолжать стоять на стороне Украины", - заключила глава Минобороны.В среду президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж, применение против России оружия массового поражения. Российский лидер напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать РФ ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону.
https://ria.ru/20220921/vuchich-1818540239.html
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в мире, владимир путин, кристина ламбрехт, россия, германия, украина, минобороны германии
В мире, Владимир Путин, Кристина Ламбрехт, Россия, Германия, Украина, Минобороны Германии
22:59 21.09.2022
 
В Германии заявили о невозможности понять стратегию Путина

Министр обороны ФРГ Ламбрехт: трудно понять стратегию Путина, но нас это не останавливает

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в медиабанкНа площади Брайтшайдплац в Берлине
На площади Брайтшайдплац в Берлине - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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На площади Брайтшайдплац в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 21 сен - РИА Новости. Германия воспринимает заявления об угрозах ядерным оружием как попытки запугивания, чтобы разделить союзников, которые поддерживают Украину, ФРГ будет следить за реакцией России и решениями ее лидера Владимира Путина, хотя сейчас понять его стратегию сложно, сказала глава германского министерства обороны Кристина Ламбрехт.
"Для нас совершенно ясно - это украинская территория", - сказала министр в эфире немецкого телеканала ZDF, отвечая на вопрос, будут ли после проведения референдумов на Востоке Украины удары по этой территории приравниваться к ударам по России с возможной на это ядерной реакцией.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
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Путин не блефует, говоря о защите России ядерным оружием, заявил Вучич
"Но мы всегда должны следить за реакцией Путина, за реакцией России, и, конечно, мы будем следить за тем, будут ли выполнены угрозы. Сейчас как никогда трудно проникнуть в голову Путина, понять его стратегию, но нас это не останавливает", - добавила Ламбрехт.
На вопрос о том, как она оценивает вероятность ядерного удара, министр пояснила, что воспринимает такие заявления как попытки запугивания. "У меня сильное впечатление, что раздается много угроз, что сейчас предпринимаются попытки запугать, попытки разделить Альянс в его поддержке Украины, но этого не произойдет с помощью таких угроз. Это должно быть очень четким сигналом для России - мы будем продолжать стоять на стороне Украины", - заключила глава Минобороны.
В среду президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж, применение против России оружия массового поражения. Российский лидер напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать РФ ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону.
Для России опасно даже на время ослабить свой суверенитет – Путин - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
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