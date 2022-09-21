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Погиб советник ректора МАИ Анатолий Геращенко
Погиб советник ректора МАИ Анатолий Геращенко - РИА Новости, 21.09.2022
Погиб советник ректора МАИ Анатолий Геращенко
Советник ректора Московского авиационного института Анатолий Геращенко погиб из-за несчастного случая, сообщили РИА Новости в вузе. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T12:39
2022-09-21T12:39
2022-09-21T16:11
анатолий геращенко
московский авиационный институт
россия
общество
происшествия
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Советник ректора Московского авиационного института Анатолий Геращенко погиб из-за несчастного случая, сообщили РИА Новости в вузе.В вузе уточнили, что сейчас формируют комиссию для расследования ситуации. В нее войдут представители Минобрнауки, столичной Гострудинспекции и МАИ."Коллектив Московского авиационного института выражает соболезнования родным и близким Анатолия Николаевича. Это колоссальная утрата для МАИ и научно-педагогического сообщества", — добавили в вузе.В пресс-службе отметили, что Геращенко посвятил работе в МАИ 45 лет, пройдя путь от старшего инженера до ректора. Эту должность он занимал восемь лет, внеся огромный вклад в развитие научно-исследовательской и образовательной деятельности университета.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анатолий геращенко, московский авиационный институт, россия, общество, происшествия
Анатолий Геращенко, Московский авиационный институт, Россия, Общество, Происшествия
12:39 21.09.2022 (обновлено: 16:11 21.09.2022)
Погиб советник ректора МАИ Анатолий Геращенко
Советник ректора МАИ Анатолий Геращенко погиб в результате несчастного случая
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Советник ректора Московского авиационного института Анатолий Геращенко погиб из-за несчастного случая, сообщили РИА Новости в вузе.
"Двадцать первого сентября 2022 года в результате несчастного случая ушел из жизни Анатолий Николаевич Геращенко, доктор технических наук, профессор, советник ректора МАИ", — заявили в пресс-службе.
В вузе уточнили, что сейчас формируют комиссию для расследования ситуации. В нее войдут представители Минобрнауки, столичной Гострудинспекции и МАИ.
"Коллектив Московского авиационного института выражает соболезнования родным и близким Анатолия Николаевича. Это колоссальная утрата для МАИ и научно-педагогического сообщества", — добавили в вузе.
В пресс-службе отметили, что Геращенко посвятил работе в МАИ 45 лет, пройдя путь от старшего инженера до ректора. Эту должность он занимал восемь лет, внеся огромный вклад в развитие научно-исследовательской и образовательной деятельности университета.