https://ria.ru/20220921/geraschenko-1818382606.html

Погиб советник ректора МАИ Анатолий Геращенко

Погиб советник ректора МАИ Анатолий Геращенко - РИА Новости, 21.09.2022

Погиб советник ректора МАИ Анатолий Геращенко

Советник ректора Московского авиационного института Анатолий Геращенко погиб из-за несчастного случая, сообщили РИА Новости в вузе. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T12:39

2022-09-21T12:39

2022-09-21T16:11

анатолий геращенко

московский авиационный институт

россия

общество

происшествия

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Советник ректора Московского авиационного института Анатолий Геращенко погиб из-за несчастного случая, сообщили РИА Новости в вузе.В вузе уточнили, что сейчас формируют комиссию для расследования ситуации. В нее войдут представители Минобрнауки, столичной Гострудинспекции и МАИ."Коллектив Московского авиационного института выражает соболезнования родным и близким Анатолия Николаевича. Это колоссальная утрата для МАИ и научно-педагогического сообщества", — добавили в вузе.В пресс-службе отметили, что Геращенко посвятил работе в МАИ 45 лет, пройдя путь от старшего инженера до ректора. Эту должность он занимал восемь лет, внеся огромный вклад в развитие научно-исследовательской и образовательной деятельности университета.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

анатолий геращенко, московский авиационный институт, россия, общество, происшествия