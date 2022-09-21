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Погиб советник ректора МАИ Анатолий Геращенко - РИА Новости, 21.09.2022
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Погиб советник ректора МАИ Анатолий Геращенко
Погиб советник ректора МАИ Анатолий Геращенко - РИА Новости, 21.09.2022
Погиб советник ректора МАИ Анатолий Геращенко
Советник ректора Московского авиационного института Анатолий Геращенко погиб из-за несчастного случая, сообщили РИА Новости в вузе. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T12:39
2022-09-21T16:11
анатолий геращенко
московский авиационный институт
россия
общество
происшествия
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Советник ректора Московского авиационного института Анатолий Геращенко погиб из-за несчастного случая, сообщили РИА Новости в вузе.В вузе уточнили, что сейчас формируют комиссию для расследования ситуации. В нее войдут представители Минобрнауки, столичной Гострудинспекции и МАИ."Коллектив Московского авиационного института выражает соболезнования родным и близким Анатолия Николаевича. Это колоссальная утрата для МАИ и научно-педагогического сообщества", — добавили в вузе.В пресс-службе отметили, что Геращенко посвятил работе в МАИ 45 лет, пройдя путь от старшего инженера до ректора. Эту должность он занимал восемь лет, внеся огромный вклад в развитие научно-исследовательской и образовательной деятельности университета.
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анатолий геращенко, московский авиационный институт, россия, общество, происшествия
Анатолий Геращенко, Московский авиационный институт, Россия, Общество, Происшествия
12:39 21.09.2022 (обновлено: 16:11 21.09.2022)
 
Погиб советник ректора МАИ Анатолий Геращенко

Советник ректора МАИ Анатолий Геращенко погиб в результате несчастного случая

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкАнатолий Геращенко
Анатолий Геращенко - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Анатолий Геращенко. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Советник ректора Московского авиационного института Анатолий Геращенко погиб из-за несчастного случая, сообщили РИА Новости в вузе.

"Двадцать первого сентября 2022 года в результате несчастного случая ушел из жизни Анатолий Николаевич Геращенко, доктор технических наук, профессор, советник ректора МАИ", — заявили в пресс-службе.

В вузе уточнили, что сейчас формируют комиссию для расследования ситуации. В нее войдут представители Минобрнауки, столичной Гострудинспекции и МАИ.
"Коллектив Московского авиационного института выражает соболезнования родным и близким Анатолия Николаевича. Это колоссальная утрата для МАИ и научно-педагогического сообщества", — добавили в вузе.
В пресс-службе отметили, что Геращенко посвятил работе в МАИ 45 лет, пройдя путь от старшего инженера до ректора. Эту должность он занимал восемь лет, внеся огромный вклад в развитие научно-исследовательской и образовательной деятельности университета.
© Фото : предоставлено отделом по связям с общественностью МАИСоветник ректора Московского авиационного института (МАИ) Анатолий Геращенко
Ректор Московского авиационного института (МАИ) Анатолий Геращенко - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© Фото : предоставлено отделом по связям с общественностью МАИ
Советник ректора Московского авиационного института (МАИ) Анатолий Геращенко
 
Анатолий ГеращенкоМосковский авиационный институтРоссияОбществоПроисшествия
 
 
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