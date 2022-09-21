Рейтинг@Mail.ru
Twitch заблокировал канал россиянина, снимавшего работающую газовую плиту - РИА Новости, 21.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220921/gaz-1818399095.html
Twitch заблокировал канал россиянина, снимавшего работающую газовую плиту
Twitch заблокировал канал россиянина, снимавшего работающую газовую плиту - РИА Новости, 21.09.2022
Twitch заблокировал канал россиянина, снимавшего работающую газовую плиту
Twitch заблокировал канал россиянина, запустившего круглосуточную трансляцию с работающей газовой плитой. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T13:20
2022-09-21T18:25
в мире
ростов-на-дону
россия
reddit
природный газ
общество
интернет
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1754987009_0:241:3214:2048_1920x0_80_0_0_f276e544394b8422c5813e170ef0e560.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сен — РИА Новости. Twitch заблокировал канал россиянина, запустившего круглосуточную трансляцию с работающей газовой плитой."Сейчас этот канал недоступен из-за нарушения правил сообщества или условий продаж Twitch", — говорится в сообщении при попытке посмотреть стрим.Житель Ростова-на-Дону с ником russiangas1 запустил трансляцию с названием From Russia With Love — "Из России с любовью".Во время стрима играли песни группы "Сектор газа", гимн "Интернационал", "Катюша" в исполнении Александра Маршала, "Вставай, Донбасс!", советский марш из компьютерной игры Red Alert и другие. Судя по архиву записей, мужчина не отключал газ, даже когда уходил на работу. В такие моменты он оставлял одну конфорку, когда же находился дома — включал все четыре.Ранее трансляцию, которую вел мужчина, заметили даже пользователи Reddit, которые стали активно обсуждать месячную цену за газ в России.
https://ria.ru/20220819/blokirovka-1810828208.html
ростов-на-дону
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1754987009_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d6789dea3a12e2939b7be93561f37f30.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ростов-на-дону, россия, reddit, природный газ, общество, интернет, происшествия
В мире, Ростов-на-Дону, Россия, Reddit, Природный газ, Общество, Интернет, Происшествия
13:20 21.09.2022 (обновлено: 18:25 21.09.2022)
 
Twitch заблокировал канал россиянина, снимавшего работающую газовую плиту

Twitch заблокировал канал ростовчанина, транслировавшего горящие газовые конфорки

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГорелка газовой плиты
Горелка газовой плиты - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Горелка газовой плиты. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сен — РИА Новости. Twitch заблокировал канал россиянина, запустившего круглосуточную трансляцию с работающей газовой плитой.
"Сейчас этот канал недоступен из-за нарушения правил сообщества или условий продаж Twitch", — говорится в сообщении при попытке посмотреть стрим.
Житель Ростова-на-Дону с ником russiangas1 запустил трансляцию с названием From Russia With Love — "Из России с любовью".

"Русский парень тратит газ, сколько хочет, всего за 1,44 евро в месяц", — сообщил пользователь в описании канала.

Во время стрима играли песни группы "Сектор газа", гимн "Интернационал", "Катюша" в исполнении Александра Маршала, "Вставай, Донбасс!", советский марш из компьютерной игры Red Alert и другие. Судя по архиву записей, мужчина не отключал газ, даже когда уходил на работу. В такие моменты он оставлял одну конфорку, когда же находился дома — включал все четыре.
Ранее трансляцию, которую вел мужчина, заметили даже пользователи Reddit, которые стали активно обсуждать месячную цену за газ в России.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
19 августа, 17:32
В Госдуме выступили против блокировки Twitch и Discord
 
В миреРостов-на-ДонуРоссияRedditПриродный газОбществоИнтернетПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала