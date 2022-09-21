https://ria.ru/20220921/gaz-1818399095.html

Twitch заблокировал канал россиянина, снимавшего работающую газовую плиту

Twitch заблокировал канал россиянина, снимавшего работающую газовую плиту - РИА Новости, 21.09.2022

Twitch заблокировал канал россиянина, снимавшего работающую газовую плиту

Twitch заблокировал канал россиянина, запустившего круглосуточную трансляцию с работающей газовой плитой. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T13:20

2022-09-21T13:20

2022-09-21T18:25

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ростов-на-дону

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сен — РИА Новости. Twitch заблокировал канал россиянина, запустившего круглосуточную трансляцию с работающей газовой плитой."Сейчас этот канал недоступен из-за нарушения правил сообщества или условий продаж Twitch", — говорится в сообщении при попытке посмотреть стрим.Житель Ростова-на-Дону с ником russiangas1 запустил трансляцию с названием From Russia With Love — "Из России с любовью".Во время стрима играли песни группы "Сектор газа", гимн "Интернационал", "Катюша" в исполнении Александра Маршала, "Вставай, Донбасс!", советский марш из компьютерной игры Red Alert и другие. Судя по архиву записей, мужчина не отключал газ, даже когда уходил на работу. В такие моменты он оставлял одну конфорку, когда же находился дома — включал все четыре.Ранее трансляцию, которую вел мужчина, заметили даже пользователи Reddit, которые стали активно обсуждать месячную цену за газ в России.

https://ria.ru/20220819/blokirovka-1810828208.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, ростов-на-дону, россия, reddit, природный газ, общество, интернет, происшествия