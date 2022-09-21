03:05 21.09.2022 (обновлено: 03:06 21.09.2022)
В Финляндии пожаловались на газовый цугцванг в борьбе с Россией
Helsingin Sanomat: отказ Финляндии от СПГ из России лишь увеличит доходы Москвы
© AP Photo / Koji SasaharaТанкер со сжиженным природным газом
© AP Photo / Koji Sasahara
Танкер со сжиженным природным газом. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Финская госкомпания Gasum вынуждена продолжать закупки российского СПГ в рамках действующего контракта, в противном случае она будет вынуждена платить просто так из-за прописанного там условия "бери или плати", а Россия лишь еще больше обогатится, пишет Helsingin Sanomat.
Как сообщила изданию директор по коммуникациям Gasum Ольга Вяйсянен, госкомпания продолжает импортировать в Финляндию сжиженный пригодный газ из России, поставки по морю осуществляются в среднем 2,5 раза в месяц. У Gasum имеется отдельный долгосрочный контракт с "Газпром экспорт" на поставку СПГ, при этом условий по его оплате в рублях, как в случае с трубопроводным газом, не появилось. "В этом отношении контракт по-прежнему действителен, поэтому мы продолжили импорт", - отметила Вяйсянен.
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Речь идет о так называемой модели контракта "бери или плати", по которому компания обязуется ежегодно закупать определенное количество СПГ в России. "Это означает, что мы либо получаем газ и платим за него, либо мы не получаем газ и все равно платим за него", - пояснила представитель Gasum.
Как заявил эксперт по газовому рынку Хейкки Линдфорс, импорт российского природного газа прекратится только с введением "политических санкций". По его словам, в связи с моделью контракта "бери или плати" закупки необходимо продолжать: прекращение импорта не снизит доход России от экспорта ископаемых энергоносителей, а, наоборот, повысит его.
"В таком случае получится так, что мы будем вынуждены платить за газ в любом случае, хотя Россия продаст этот газ другим странам и получит от этого еще большие доходы", - предупредил Линдфорс.
Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что Хельсинки сможет быстро прекратить импорт всего российского ископаемого топлива, а министр по управлению государственной собственностью Тютти Туппурайнен в августе заявила, что импорт СПГ из России должен быть прекращен, поскольку Финляндия, также, как вся Европа, "не должна зависеть" от российских энергоресурсов.
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