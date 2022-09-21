https://ria.ru/20220921/garantii-1818463704.html

Нилов ответил на вопрос о трудовых гарантиях для частично мобилизованных

Нилов ответил на вопрос о трудовых гарантиях для частично мобилизованных - РИА Новости, 21.09.2022

Нилов ответил на вопрос о трудовых гарантиях для частично мобилизованных

Нормы, гарантирующие сохранение рабочих мест для мобилизованных участников специальной военной операции, могут быть внесены в Трудовой кодекс РФ, заявил РИА... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T16:21

2022-09-21T16:21

2022-09-21T16:21

лдпр

госдума рф

частичная мобилизация в россии

ярослав нилов

владимир путин

россия

совет федерации рф

общество

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Нормы, гарантирующие сохранение рабочих мест для мобилизованных участников специальной военной операции, могут быть внесены в Трудовой кодекс РФ, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов."Исходя из того, какие поручения президент дал правительству, из прозвучавших предложений от (спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко), из уст (лидера фракции ЛДПР Леонида) Слуцкого, полагаю, что в Трудовом кодексе появятся нормы, которые будут гарантировать сохранение рабочих мест для участников специальной военной операции, которые имеют статус мобилизованных", - сообщил он.Президент России Владимир Путин подписал в среду указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Согласно указу, главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны.Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что у России огромный мобилизационный ресурс, в ходе частичной мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов при общем количестве в 25 миллионов.

https://ria.ru/20220921/simonyan-1818440980.html

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лдпр, госдума рф, частичная мобилизация в россии, ярослав нилов, владимир путин, россия, совет федерации рф, общество