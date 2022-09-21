Нилов ответил на вопрос о трудовых гарантиях для частично мобилизованных
Нилов заявил, что гарантии для частично мобилизованных могут внести в Трудовой кодекс
© Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкПредседатель Комитета Государственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов
© Владимир Федоренко
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Нормы, гарантирующие сохранение рабочих мест для мобилизованных участников специальной военной операции, могут быть внесены в Трудовой кодекс РФ, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
"Исходя из того, какие поручения президент дал правительству, из прозвучавших предложений от (спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко), из уст (лидера фракции ЛДПР Леонида) Слуцкого, полагаю, что в Трудовом кодексе появятся нормы, которые будут гарантировать сохранение рабочих мест для участников специальной военной операции, которые имеют статус мобилизованных", - сообщил он.
"Есть поручение правительству, (предложение) готовит фракция ЛДПР, были другие заявления… Комитет оперативно готов рассмотреть", - заявил Нилов.
Президент России Владимир Путин подписал в среду указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Согласно указу, главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны.
Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что у России огромный мобилизационный ресурс, в ходе частичной мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов при общем количестве в 25 миллионов.