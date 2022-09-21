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Вопросы импортозамещения в IT-отрасли обсудили на форуме TNF 2022 - РИА Новости, 21.09.2022
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Тюменская область
https://ria.ru/20220921/forum-1818363006.html
Вопросы импортозамещения в IT-отрасли обсудили на форуме TNF 2022
Вопросы импортозамещения в IT-отрасли обсудили на форуме TNF 2022 - РИА Новости, 21.09.2022
Вопросы импортозамещения в IT-отрасли обсудили на форуме TNF 2022
Разработчики высоких технологий обсудили в ходе дискуссии "О чем спорят CDO, СDTO и все, кто делает ЭТО" на Промышленно-энергетическом форуме TNF 2022 вопросы... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T11:30
2022-09-21T15:20
тюменская область
россия
экономика
восточная сибирь
промышленно-энергетический форум tnf 2022
технологии
тюменский нефтегазовый форум
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ТЮМЕНЬ, 21 сен – РИА Новости. Разработчики высоких технологий обсудили в ходе дискуссии "О чем спорят CDO, СDTO и все, кто делает ЭТО" на Промышленно-энергетическом форуме TNF 2022 вопросы импортозамещения в IT-отрасли."Часть софта начала заменяться российскими системами", - отметил руководитель по экономике и цифровизации ПАО "ЯТЭК" Андрей Ежов.Но есть, по его словам, и сложные системы, от которых уйти невозможно. Разработка российскими компаниями аналогов займет 5-10 лет."Но при этом может случиться, что санкционные ограничения снимут, и тогда разработки станут бессмысленными. А, может, наоборот, конкурентными", - отметил Ежов.Управляющий директор VK Цифровые технологии Павел Гонтарев признал, что Россию ждет пауза в технологическом развитии."Технологии будут двигаться вперед, а мы будем догонять. К этому надо относиться спокойно. Мы, как заказчики технологий, должны признать, что мы будем решать проблемы, о которых мы раньше не думали, и которые не были проблемами 3-4 года назад", - отметил Гонтарев.По его словам, на добычу нефти IT-проблемы повлиять не способны, так как отрасль существовала раньше вообще без какого-либо софта. И, тем не менее, ниши индустриального софта, по его мнению, интересны и перспективны.Генеральный директор компании "Геонафт" Руслан Хабибуллин отметил, что на сегодняшний день большинство процессов, касающихся геомоделирования, строительства, геомеханики, инженерных расчетов – "закрыты" российскими разработчиками.
https://ria.ru/20220920/forum-1818063120.html
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россия, экономика, восточная сибирь, промышленно-энергетический форум tnf 2022, технологии, тюменский нефтегазовый форум
Тюменская область, Россия, Экономика, Восточная Сибирь, Промышленно-энергетический форум TNF 2022, Технологии, Тюменский нефтегазовый форум
11:30 21.09.2022 (обновлено: 15:20 21.09.2022)
 

Вопросы импортозамещения в IT-отрасли обсудили на форуме TNF 2022

© РИА Новости / Руслан КривобокРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Работа за компьютером
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ТЮМЕНЬ, 21 сен – РИА Новости. Разработчики высоких технологий обсудили в ходе дискуссии "О чем спорят CDO, СDTO и все, кто делает ЭТО" на Промышленно-энергетическом форуме TNF 2022 вопросы импортозамещения в IT-отрасли.
"Часть софта начала заменяться российскими системами", - отметил руководитель по экономике и цифровизации ПАО "ЯТЭК" Андрей Ежов.
Александр Моор - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
Вчера, 11:04Тюменская область
Моор: форум TNF должен иметь практический результат
Но есть, по его словам, и сложные системы, от которых уйти невозможно. Разработка российскими компаниями аналогов займет 5-10 лет.
"Но при этом может случиться, что санкционные ограничения снимут, и тогда разработки станут бессмысленными. А, может, наоборот, конкурентными", - отметил Ежов.
Управляющий директор VK Цифровые технологии Павел Гонтарев признал, что Россию ждет пауза в технологическом развитии.
"Технологии будут двигаться вперед, а мы будем догонять. К этому надо относиться спокойно. Мы, как заказчики технологий, должны признать, что мы будем решать проблемы, о которых мы раньше не думали, и которые не были проблемами 3-4 года назад", - отметил Гонтарев.
По его словам, на добычу нефти IT-проблемы повлиять не способны, так как отрасль существовала раньше вообще без какого-либо софта. И, тем не менее, ниши индустриального софта, по его мнению, интересны и перспективны.
Александр Моор - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
10:14Тюменская область
Тюменский губернатор предложил нефтегазовым компаниям кешбэк
Генеральный директор компании "Геонафт" Руслан Хабибуллин отметил, что на сегодняшний день большинство процессов, касающихся геомоделирования, строительства, геомеханики, инженерных расчетов – "закрыты" российскими разработчиками.
"Зарубежные аналоги могут быть более удобны, интересны, но, тем не менее, изменения ситуации на нас никак не повлияли. Российская ресурсная база не упрощается, а усложняется. У нас есть трудноизвлекаемые запасы, Восточная Сибирь – более сложные объекты. Поэтому те задачи, которые будут стоять перед крупнейшими компаниями, станут более сложными", - отметил Хабибуллин.
 
Тюменская областьРоссияЭкономикаВосточная СибирьПромышленно-энергетический форум TNF 2022ТехнологииТюменский нефтегазовый форум
 
 
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