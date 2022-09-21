https://ria.ru/20220921/forum-1818363006.html

Вопросы импортозамещения в IT-отрасли обсудили на форуме TNF 2022

Вопросы импортозамещения в IT-отрасли обсудили на форуме TNF 2022 - РИА Новости, 21.09.2022

Вопросы импортозамещения в IT-отрасли обсудили на форуме TNF 2022

Разработчики высоких технологий обсудили в ходе дискуссии "О чем спорят CDO, СDTO и все, кто делает ЭТО" на Промышленно-энергетическом форуме TNF 2022 вопросы... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T11:30

2022-09-21T11:30

2022-09-21T15:20

тюменская область

россия

экономика

восточная сибирь

промышленно-энергетический форум tnf 2022

технологии

тюменский нефтегазовый форум

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ТЮМЕНЬ, 21 сен – РИА Новости. Разработчики высоких технологий обсудили в ходе дискуссии "О чем спорят CDO, СDTO и все, кто делает ЭТО" на Промышленно-энергетическом форуме TNF 2022 вопросы импортозамещения в IT-отрасли."Часть софта начала заменяться российскими системами", - отметил руководитель по экономике и цифровизации ПАО "ЯТЭК" Андрей Ежов.Но есть, по его словам, и сложные системы, от которых уйти невозможно. Разработка российскими компаниями аналогов займет 5-10 лет."Но при этом может случиться, что санкционные ограничения снимут, и тогда разработки станут бессмысленными. А, может, наоборот, конкурентными", - отметил Ежов.Управляющий директор VK Цифровые технологии Павел Гонтарев признал, что Россию ждет пауза в технологическом развитии."Технологии будут двигаться вперед, а мы будем догонять. К этому надо относиться спокойно. Мы, как заказчики технологий, должны признать, что мы будем решать проблемы, о которых мы раньше не думали, и которые не были проблемами 3-4 года назад", - отметил Гонтарев.По его словам, на добычу нефти IT-проблемы повлиять не способны, так как отрасль существовала раньше вообще без какого-либо софта. И, тем не менее, ниши индустриального софта, по его мнению, интересны и перспективны.Генеральный директор компании "Геонафт" Руслан Хабибуллин отметил, что на сегодняшний день большинство процессов, касающихся геомоделирования, строительства, геомеханики, инженерных расчетов – "закрыты" российскими разработчиками.

https://ria.ru/20220920/forum-1818063120.html

https://ria.ru/20220921/keshbek-1818342271.html

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восточная сибирь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, экономика, восточная сибирь, промышленно-энергетический форум tnf 2022, технологии, тюменский нефтегазовый форум