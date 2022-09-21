https://ria.ru/20220921/forum-1818301115.html

В Казани открывается форум Kazan Digital Week

В Казани открывается форум Kazan Digital Week - РИА Новости, 21.09.2022

В Казани открывается форум Kazan Digital Week

Международный форум Kazan Digital Week, направленный на разработку отечественных IT-решений в современных условиях, открывается в Казани в четверг с участием... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T00:26

2022-09-21T00:26

2022-09-21T00:26

казань

экономика

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576781053_0:168:3129:1928_1920x0_80_0_0_484dd5b3bcf4a3a9028884835c6b4e91.jpg

КАЗАНЬ, 21 сен – РИА Новости. Международный форум Kazan Digital Week, направленный на разработку отечественных IT-решений в современных условиях, открывается в Казани в четверг с участием представителей 32 стран, сообщил министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Айрат Хайруллин.По информации министра, в этом году об участии в форуме Kazan Digital Week заявили 32 страны, в том числе Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Молдавия, Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия, Турция, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Испания, Швейцария, Индия, Китай, Индонезия, Алжир, Кения, Нигерия и другие.Хайруллин сообщил, что в рамках форума пройдет 120 мероприятий по десяти направлениям: круглые столы, конференции, тематические секции, а также партнерские мероприятия. Для участия в выставке в рамках Kazan Digital Week заявились около 140 экспонентов, которые представят свои IT-решения на 10 тысячах квадратных метров площадей. Это, например, Иннополис, Сколково, "КАМАЗ", Центральный банк России, РосдорНИИ, HeadHunter и другие. "В целом по итогам трех дней работы форума… мы ожидаем более 30-40 тысяч участников", - отметил он.Kazan Digital Week проводится правительством Татарстана при поддержке правительства Российской Федерации. Генеральный партнер форума – компания "Таттелеком", официальные партнеры – "Лаборатория Касперского", "Ак Барс" банк. В числе партнеров также компании ICL, "Татнефть", Innostage, "Барс Груп", концерн "Телематика" и другие.Kazan Digital Week – ежегодная площадка коммуникации разработчиков и пользователей цифровых интеллектуальных технологий, созданных на их основе систем, сервисов и услуг. В этом году форум проводится в третий раз, пройдет в смешанном формате (офлайн и онлайн). В 2021 году в 150 программных мероприятиях форума приняли участие 9,4 тысячи человек, наблюдали за его работой более 31,3 тысячи человек в 52 странах. Участие в выставке приняли 96 организаций и компаний, представивших 146 образцов высокотехнологичной продукции.

https://ria.ru/20220830/it-park-1813230616.html

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

казань, экономика, общество