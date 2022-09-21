https://ria.ru/20220921/finmenedzhment-1818453095.html

Паслер: эффективный финменеджмент – приоритет в работе властей Оренбуржья

Паслер: эффективный финменеджмент – приоритет в работе властей Оренбуржья - РИА Новости, 21.09.2022

Паслер: эффективный финменеджмент – приоритет в работе властей Оренбуржья

Оренбургская область по результатам ежегодного мониторинга и оценки качества управления региональными финансами, проводимого министерством финансов РФ, вошла в... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T15:53

2022-09-21T15:53

2022-09-21T15:53

оренбургская область

оренбургская область

денис паслер

экономика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570479896_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_a0d3ae0c5615ff74f5383c400610560e.jpg

ОРЕНБУРГ, 21 сен – РИА Новости. Оренбургская область по результатам ежегодного мониторинга и оценки качества управления региональными финансами, проводимого министерством финансов РФ, вошла в число регионов России с высоким качеством управления региональными финансами, сообщает пресс-служба областного правительства."По результатам ежегодного мониторинга и оценки качества управления региональными финансами, проводимого Министерством финансов РФ, Оренбуржью присвоена высокая степень качества", - говорится в сообщении.В пресс-службе напомнили, что оценка проводится ежегодно, на её основе присваивается одна из трех степеней качества управления региональными финансами: высокое, надлежащее и низкое. Комплексная оценка итогов работы регионов включает анализ индикаторов, характеризующих планирование и исполнение бюджета, управление государственным долгом и собственностью, качество оказания государственных услуг, финансовые взаимоотношения с муниципалитетами, прозрачность бюджетного процесса и выполнение "майских" указов президента РоссииПо словам губернатора области Дениса Паслера, эффективный финансовый менеджмент является приоритетом в работе региональных властей."Каждый бюджетный рубль должен работать, приносить пользу, улучшать уровень жизни оренбуржцев. Региональный Минфин достойно справляется со своими задачами. Поэтому Оренбуржье занимает прочное положение во всех рейтингах финансовой устойчивости со стабильным прогнозом, - сказал Паслер, комментируя результаты мониторинга.

https://ria.ru/20220913/blagoustroystvo-1816443642.html

оренбургская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

оренбургская область, денис паслер, экономика, россия