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Паслер: эффективный финменеджмент – приоритет в работе властей Оренбуржья - РИА Новости, 21.09.2022
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Оренбургская область
https://ria.ru/20220921/finmenedzhment-1818453095.html
Паслер: эффективный финменеджмент – приоритет в работе властей Оренбуржья
Паслер: эффективный финменеджмент – приоритет в работе властей Оренбуржья - РИА Новости, 21.09.2022
Паслер: эффективный финменеджмент – приоритет в работе властей Оренбуржья
Оренбургская область по результатам ежегодного мониторинга и оценки качества управления региональными финансами, проводимого министерством финансов РФ, вошла в... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T15:53
2022-09-21T15:53
оренбургская область
оренбургская область
денис паслер
экономика
россия
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ОРЕНБУРГ, 21 сен – РИА Новости. Оренбургская область по результатам ежегодного мониторинга и оценки качества управления региональными финансами, проводимого министерством финансов РФ, вошла в число регионов России с высоким качеством управления региональными финансами, сообщает пресс-служба областного правительства."По результатам ежегодного мониторинга и оценки качества управления региональными финансами, проводимого Министерством финансов РФ, Оренбуржью присвоена высокая степень качества", - говорится в сообщении.В пресс-службе напомнили, что оценка проводится ежегодно, на её основе присваивается одна из трех степеней качества управления региональными финансами: высокое, надлежащее и низкое. Комплексная оценка итогов работы регионов включает анализ индикаторов, характеризующих планирование и исполнение бюджета, управление государственным долгом и собственностью, качество оказания государственных услуг, финансовые взаимоотношения с муниципалитетами, прозрачность бюджетного процесса и выполнение "майских" указов президента РоссииПо словам губернатора области Дениса Паслера, эффективный финансовый менеджмент является приоритетом в работе региональных властей."Каждый бюджетный рубль должен работать, приносить пользу, улучшать уровень жизни оренбуржцев. Региональный Минфин достойно справляется со своими задачами. Поэтому Оренбуржье занимает прочное положение во всех рейтингах финансовой устойчивости со стабильным прогнозом, - сказал Паслер, комментируя результаты мониторинга.
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оренбургская область, денис паслер, экономика, россия
Оренбургская область, Оренбургская область, Денис Паслер, Экономика, Россия
15:53 21.09.2022
 

Паслер: эффективный финменеджмент – приоритет в работе властей Оренбуржья

© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Оренбургской областиГубернатор Оренбургской области Денис Паслер
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Оренбургской области
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ОРЕНБУРГ, 21 сен – РИА Новости. Оренбургская область по результатам ежегодного мониторинга и оценки качества управления региональными финансами, проводимого министерством финансов РФ, вошла в число регионов России с высоким качеством управления региональными финансами, сообщает пресс-служба областного правительства.
"По результатам ежегодного мониторинга и оценки качества управления региональными финансами, проводимого Министерством финансов РФ, Оренбуржью присвоена высокая степень качества", - говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что оценка проводится ежегодно, на её основе присваивается одна из трех степеней качества управления региональными финансами: высокое, надлежащее и низкое. Комплексная оценка итогов работы регионов включает анализ индикаторов, характеризующих планирование и исполнение бюджета, управление государственным долгом и собственностью, качество оказания государственных услуг, финансовые взаимоотношения с муниципалитетами, прозрачность бюджетного процесса и выполнение "майских" указов президента России
По словам губернатора области Дениса Паслера, эффективный финансовый менеджмент является приоритетом в работе региональных властей.
"Каждый бюджетный рубль должен работать, приносить пользу, улучшать уровень жизни оренбуржцев. Региональный Минфин достойно справляется со своими задачами. Поэтому Оренбуржье занимает прочное положение во всех рейтингах финансовой устойчивости со стабильным прогнозом, - сказал Паслер, комментируя результаты мониторинга.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
13 сентября, 12:55Оренбургская область
Паслер: проекты по благоустройству должны быть с перспективой развития
 
Оренбургская областьОренбургская областьДенис ПаслерЭкономикаРоссия
 
 
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