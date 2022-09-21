https://ria.ru/20220921/finlyandiya-1818564045.html

Финляндия готовится ввести полный запрет на въезд в страну для россиян

Финляндия готовится ввести полный запрет на въезд в страну для россиян - РИА Новости, 21.09.2022

Финляндия готовится ввести полный запрет на въезд в страну для россиян

Финляндия не хочет быть транзитной страной для россиян с шенгенскими визами, заявил министр иностранных дел Пекка Хаависто на Генеральной Ассамблее ООН. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T22:32

2022-09-21T22:32

2022-09-21T22:52

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ХЕЛЬСИНКИ, 21 сен — РИА Новости. Финляндия не хочет быть транзитной страной для россиян с шенгенскими визами, заявил министр иностранных дел Пекка Хаависто на Генеральной Ассамблее ООН.По его словам, для решения этого вопроса Хельсинки планирует изменить законодательство.Хаависто добавил, что эту тему в ближайшее время обсудят в парламенте. Он также подчеркнул, что не раз поднимал этот вопрос на уровне Евросоюза, так как "нет никаких моральных или этических оснований для того, чтобы российские туристы продолжали ездить на отдых как ни в чем не бывало".Финляндия с 19 сентября осталась единственной страной ЕС, куда россияне могут въезжать через сухопутную границу. В этот день вступило в силу решение Эстонии, Латвии, Литвы и Польши о запрете на въезд граждан России и Белоруссии с шенгенскими визами, выданными другими членами союза.

https://ria.ru/20220912/vizy-1815754005.html

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новости - туризм, пекка хаависто, финляндия, россия, евросоюз, оон, санкции в отношении россии, туризм, визы, хельсинки, эстония