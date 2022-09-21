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Финляндия готовится ввести полный запрет на въезд в страну для россиян - РИА Новости, 21.09.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220921/finlyandiya-1818564045.html
Финляндия готовится ввести полный запрет на въезд в страну для россиян
Финляндия готовится ввести полный запрет на въезд в страну для россиян - РИА Новости, 21.09.2022
Финляндия готовится ввести полный запрет на въезд в страну для россиян
Финляндия не хочет быть транзитной страной для россиян с шенгенскими визами, заявил министр иностранных дел Пекка Хаависто на Генеральной Ассамблее ООН. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T22:32
2022-09-21T22:52
туризм
новости - туризм
пекка хаависто
финляндия
россия
евросоюз
оон
санкции в отношении россии
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ХЕЛЬСИНКИ, 21 сен — РИА Новости. Финляндия не хочет быть транзитной страной для россиян с шенгенскими визами, заявил министр иностранных дел Пекка Хаависто на Генеральной Ассамблее ООН.По его словам, для решения этого вопроса Хельсинки планирует изменить законодательство.Хаависто добавил, что эту тему в ближайшее время обсудят в парламенте. Он также подчеркнул, что не раз поднимал этот вопрос на уровне Евросоюза, так как "нет никаких моральных или этических оснований для того, чтобы российские туристы продолжали ездить на отдых как ни в чем не бывало".Финляндия с 19 сентября осталась единственной страной ЕС, куда россияне могут въезжать через сухопутную границу. В этот день вступило в силу решение Эстонии, Латвии, Литвы и Польши о запрете на въезд граждан России и Белоруссии с шенгенскими визами, выданными другими членами союза.
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новости - туризм, пекка хаависто, финляндия, россия, евросоюз, оон, санкции в отношении россии, туризм, визы, хельсинки, эстония
Туризм, Новости - Туризм, Пекка Хаависто, Финляндия, Россия, Евросоюз, ООН, Санкции в отношении России, Туризм, Визы, Хельсинки, Эстония
22:32 21.09.2022 (обновлено: 22:52 21.09.2022)
 
Финляндия готовится ввести полный запрет на въезд в страну для россиян

Хаависто: Финляндия готовится ввести полный запрет на въезд в страну для россиян

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто во время пресс-конференции
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто во время пресс-конференции. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 21 сен — РИА Новости. Финляндия не хочет быть транзитной страной для россиян с шенгенскими визами, заявил министр иностранных дел Пекка Хаависто на Генеральной Ассамблее ООН.
По его словам, для решения этого вопроса Хельсинки планирует изменить законодательство.

"Сегодня мы начали подготовку решения, как можно ограничить или полностью предотвратить этот туристический поток. Включая новый закон, который будет подготовлен очень быстро, или интерпретацию существующих правил", — подчеркнул глава МИД.

Хаависто добавил, что эту тему в ближайшее время обсудят в парламенте. Он также подчеркнул, что не раз поднимал этот вопрос на уровне Евросоюза, так как "нет никаких моральных или этических оснований для того, чтобы российские туристы продолжали ездить на отдых как ни в чем не бывало".
Финляндия с 19 сентября осталась единственной страной ЕС, куда россияне могут въезжать через сухопутную границу. В этот день вступило в силу решение Эстонии, Латвии, Литвы и Польши о запрете на въезд граждан России и Белоруссии с шенгенскими визами, выданными другими членами союза.
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12 сентября, 08:00Туризм
Сложно, долго, дорого. Новые правила получения визы в страны ЕС для россиян
 
ТуризмНовости - ТуризмПекка ХаавистоФинляндияРоссияЕвросоюзООНСанкции в отношении РоссииТуризмВизыХельсинкиЭстония
 
 
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