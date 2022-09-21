https://ria.ru/20220921/evrobondy-1818423748.html

Минфин выплатил в рублях купон по евробондам с погашением в 2029 году

Минфин выплатил в рублях купон по евробондам с погашением в 2029 году - РИА Новости, 21.09.2022

Минфин выплатил в рублях купон по евробондам с погашением в 2029 году

Минфин России в полном объеме выплатил в рублях купон по выпуску суверенных еврооблигаций с погашением в 2029 году, говорится в сообщении министерства. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T14:30

2022-09-21T14:30

2022-09-21T14:30

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

национальный расчетный депозитарий (нрд)

евробонды

рубль

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Минфин России в полном объеме выплатил в рублях купон по выпуску суверенных еврооблигаций с погашением в 2029 году, говорится в сообщении министерства.Платежный агент по еврооблигациям Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил средства для выплаты купонного дохода по выпуску в сумме 3,9 миллиарда рублей (эквивалент 65,6 миллиона долларов)."Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме", - отмечает министерство.Минфин РФ в соответствии с указом президента от 22 июня перешел на новый порядок исполнения обязательств по суверенным евробондам, предусматривающий выплаты в рублях.Выпуск еврооблигаций Россия-29 объемом 3 миллиарда долларов Минфин разместил в марте 2018 года под 4,375% годовых.

https://ria.ru/20220921/aktsii-1818343932.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), национальный расчетный депозитарий (нрд), евробонды, рубль