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Премьер Бельгии призвал Евросоюз не подливать масла в огонь - РИА Новости, 21.09.2022
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Премьер Бельгии призвал Евросоюз не подливать масла в огонь
Премьер Бельгии призвал Евросоюз не подливать масла в огонь - РИА Новости, 21.09.2022
Премьер Бельгии призвал Евросоюз не подливать масла в огонь
Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо после выступления президента России Владимира Путина призвал страны ЕС сохранять спокойствие и не подливать масла в... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T13:40
2022-09-21T13:40
в мире
александер де кро
владимир путин
россия
бельгия
нато
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо после выступления президента России Владимира Путина призвал страны ЕС сохранять спокойствие и не подливать масла в огонь."Мы должны ответить спокойствием, не надо подливать масла в огонь. Мы не должны провоцировать", - сказал де Кроо. В то же время, он заявил, что необходимо сохранять позицию по Украине и продолжать оказывать ей помощь. По его словам, Бельгия уже оказала помощь Украине на 55 миллионов евро, продолжит это делать.Президент России ранее в среду выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации на Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.По его словам, цель Запада - ослабить, разобщить и уничтожить Россию, Запад пытается подавить суверенные, самостоятельные центры развития, уничтожить нашу страну. Как заявил президент РФ, западные страны подталкивают Киев к переносу военных действий на территорию России. Он отметил также, что Запад перешёл всякую грань в своей антироссийской политике, мы постоянно слышим угрозы в адрес России.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220921/mobilizatsiya-1818385007.html
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в мире, александер де кро, владимир путин, россия, бельгия, нато, евросоюз
В мире, Александер де Кро, Владимир Путин, Россия, Бельгия, НАТО, Евросоюз
13:40 21.09.2022
 
Премьер Бельгии призвал Евросоюз не подливать масла в огонь

Премьер Бельгии де Кроо после выступления Путина призвал ЕС не подливать масла в огонь

© AP Photo / Paul WhiteПремьер-министр Бельгии Александер де Кроо
Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© AP Photo / Paul White
Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо после выступления президента России Владимира Путина призвал страны ЕС сохранять спокойствие и не подливать масла в огонь.
"Мы должны ответить спокойствием, не надо подливать масла в огонь. Мы не должны провоцировать", - сказал де Кроо. В то же время, он заявил, что необходимо сохранять позицию по Украине и продолжать оказывать ей помощь. По его словам, Бельгия уже оказала помощь Украине на 55 миллионов евро, продолжит это делать.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
Вчера, 12:46
Канцлер ФРГ принял к сведению сообщения о частичной мобилизации в России
Президент России ранее в среду выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации на Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.
По его словам, цель Запада - ослабить, разобщить и уничтожить Россию, Запад пытается подавить суверенные, самостоятельные центры развития, уничтожить нашу страну. Как заявил президент РФ, западные страны подталкивают Киев к переносу военных действий на территорию России. Он отметил также, что Запад перешёл всякую грань в своей антироссийской политике, мы постоянно слышим угрозы в адрес России.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Путин объявил о частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
Вчера, 09:15
Путин обратился к жителям России, Донбасса и освобожденных территорий
 
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