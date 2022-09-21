Премьер Бельгии призвал Евросоюз не подливать масла в огонь
Премьер Бельгии де Кроо после выступления Путина призвал ЕС не подливать масла в огонь
© AP Photo / Paul WhiteПремьер-министр Бельгии Александер де Кроо
© AP Photo / Paul White
Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо после выступления президента России Владимира Путина призвал страны ЕС сохранять спокойствие и не подливать масла в огонь.
"Мы должны ответить спокойствием, не надо подливать масла в огонь. Мы не должны провоцировать", - сказал де Кроо. В то же время, он заявил, что необходимо сохранять позицию по Украине и продолжать оказывать ей помощь. По его словам, Бельгия уже оказала помощь Украине на 55 миллионов евро, продолжит это делать.
Президент России ранее в среду выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации на Донбассе и ходу спецоперации. Он заявил, что Россия поддержит решения референдумов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.
По его словам, цель Запада - ослабить, разобщить и уничтожить Россию, Запад пытается подавить суверенные, самостоятельные центры развития, уничтожить нашу страну. Как заявил президент РФ, западные страны подталкивают Киев к переносу военных действий на территорию России. Он отметил также, что Запад перешёл всякую грань в своей антироссийской политике, мы постоянно слышим угрозы в адрес России.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.