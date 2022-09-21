Рейтинг@Mail.ru
Путин выскажется об агрессивной политике части западных элит - РИА Новости, 21.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220921/elity-1818325372.html
Путин выскажется об агрессивной политике части западных элит
Путин выскажется об агрессивной политике части западных элит - РИА Новости, 21.09.2022
Путин выскажется об агрессивной политике части западных элит
Президент РФ Владимир Путин заявил, что выскажется об агрессивной политике части западных элит, которые всеми силами стремятся сохранить свое господство. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T09:02
2022-09-21T09:18
владимир путин
россия
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808536195_0:151:3280:1995_1920x0_80_0_0_5edc94cce291330e44f98dd0139ae8c3.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что выскажется об агрессивной политике части западных элит, которые всеми силами стремятся сохранить свое господство."(Речь пойдет) и об агрессивной политике части западных элит, которые всеми силами стремятся сохранить своё господство, а для этого пытаются блокировать, подавить любые суверенные самостоятельные центры развития, чтобы и дальше грубо навязывать другим странам и народам свою волю, насаждать свои псевдоценности", - сказал Путин, выступая с обращением к россиянам.
https://ria.ru/20220921/shantazh-1818328442.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808536195_82:0:2813:2048_1920x0_80_0_0_f290d237bf28886a1b8d6efb3b552826.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, политика
Владимир Путин, Россия, Политика
09:02 21.09.2022 (обновлено: 09:18 21.09.2022)
 
Путин выскажется об агрессивной политике части западных элит

Президент Путин выскажется об агрессивной политике части западных элит

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что выскажется об агрессивной политике части западных элит, которые всеми силами стремятся сохранить свое господство.
"(Речь пойдет) и об агрессивной политике части западных элит, которые всеми силами стремятся сохранить своё господство, а для этого пытаются блокировать, подавить любые суверенные самостоятельные центры развития, чтобы и дальше грубо навязывать другим странам и народам свою волю, насаждать свои псевдоценности", - сказал Путин, выступая с обращением к россиянам.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
09:15
Запад использует ядерный шантаж против России, заявил Путин
 
Владимир ПутинРоссияПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала