https://ria.ru/20220921/elity-1818325372.html
Путин выскажется об агрессивной политике части западных элит
Путин выскажется об агрессивной политике части западных элит - РИА Новости, 21.09.2022
Путин выскажется об агрессивной политике части западных элит
Президент РФ Владимир Путин заявил, что выскажется об агрессивной политике части западных элит, которые всеми силами стремятся сохранить свое господство. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T09:02
2022-09-21T09:02
2022-09-21T09:18
владимир путин
россия
политика
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что выскажется об агрессивной политике части западных элит, которые всеми силами стремятся сохранить свое господство."(Речь пойдет) и об агрессивной политике части западных элит, которые всеми силами стремятся сохранить своё господство, а для этого пытаются блокировать, подавить любые суверенные самостоятельные центры развития, чтобы и дальше грубо навязывать другим странам и народам свою волю, насаждать свои псевдоценности", - сказал Путин, выступая с обращением к россиянам.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, россия, политика
Владимир Путин, Россия, Политика
09:02 21.09.2022 (обновлено: 09:18 21.09.2022)
Путин выскажется об агрессивной политике части западных элит
Президент Путин выскажется об агрессивной политике части западных элит
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что выскажется об агрессивной политике части западных элит, которые всеми силами стремятся сохранить свое господство.
"(Речь пойдет) и об агрессивной политике части западных элит, которые всеми силами стремятся сохранить своё господство, а для этого пытаются блокировать, подавить любые суверенные самостоятельные центры развития, чтобы и дальше грубо навязывать другим странам и народам свою волю, насаждать свои псевдоценности", - сказал Путин, выступая с обращением к россиянам.