https://ria.ru/20220921/elity-1818325372.html

Путин выскажется об агрессивной политике части западных элит

Путин выскажется об агрессивной политике части западных элит - РИА Новости, 21.09.2022

Путин выскажется об агрессивной политике части западных элит

Президент РФ Владимир Путин заявил, что выскажется об агрессивной политике части западных элит, которые всеми силами стремятся сохранить свое господство. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T09:02

2022-09-21T09:02

2022-09-21T09:18

владимир путин

россия

политика

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что выскажется об агрессивной политике части западных элит, которые всеми силами стремятся сохранить свое господство."(Речь пойдет) и об агрессивной политике части западных элит, которые всеми силами стремятся сохранить своё господство, а для этого пытаются блокировать, подавить любые суверенные самостоятельные центры развития, чтобы и дальше грубо навязывать другим странам и народам свою волю, насаждать свои псевдоценности", - сказал Путин, выступая с обращением к россиянам.

https://ria.ru/20220921/shantazh-1818328442.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, россия, политика