Китай лидирует в мире по производству и сбыту потребительской электроники
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкКитайская электроника в шоуруме компании AliExpress
Китайская электроника в шоуруме компании AliExpress
МОСКВА, 21 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Благодаря постоянному повышению инновационных возможностей и очевидным успехам в построении торговых марок, Китай вышел на первое место в мире как по масштабам производства, так и по объему сбыта потребительских электронных товаров, заявили в министерстве промышленности и информатизации КНР.
Китай остается важной глобальной базой по производству потребительской электроники, где сконцентрированы производственные базы и исследовательские центры большинства ведущих мировых производителей электронных изделий, отметил чиновник указанного ведомства Сюй Вэньли на пресс-конференции.
По его словам, в дальнейшем министерство намерено ускорить культивирование ведущих и основополагающих отраслей, продвигая развитие нового поколения аудио-визуальных технологий и индустрии виртуальной реальности.
Вместе с этим, отметил чиновник, повышенные усилия также будут прилагаться для модернизации всей отраслевой цепочки, касающейся контента, вычислений, хранения и демонстрации данных. Он призвал ускорить интегрированное и инновационное развитие новых технологий в ключевых отраслях, чтобы стимулировать потенциальный спрос на продукцию информационной индустрии.