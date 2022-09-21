https://ria.ru/20220921/elektronika-1818447831.html

Китай лидирует в мире по производству и сбыту потребительской электроники

Китай лидирует в мире по производству и сбыту потребительской электроники - РИА Новости, 21.09.2022

Китай лидирует в мире по производству и сбыту потребительской электроники

Благодаря постоянному повышению инновационных возможностей и очевидным успехам в построении торговых марок, Китай вышел на первое место в мире как по масштабам... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T15:37

2022-09-21T15:37

2022-09-21T15:37

россия-китай: главное

китай

экономика

технологии

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МОСКВА, 21 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Благодаря постоянному повышению инновационных возможностей и очевидным успехам в построении торговых марок, Китай вышел на первое место в мире как по масштабам производства, так и по объему сбыта потребительских электронных товаров, заявили в министерстве промышленности и информатизации КНР.Китай остается важной глобальной базой по производству потребительской электроники, где сконцентрированы производственные базы и исследовательские центры большинства ведущих мировых производителей электронных изделий, отметил чиновник указанного ведомства Сюй Вэньли на пресс-конференции.По его словам, в дальнейшем министерство намерено ускорить культивирование ведущих и основополагающих отраслей, продвигая развитие нового поколения аудио-визуальных технологий и индустрии виртуальной реальности.Вместе с этим, отметил чиновник, повышенные усилия также будут прилагаться для модернизации всей отраслевой цепочки, касающейся контента, вычислений, хранения и демонстрации данных. Он призвал ускорить интегрированное и инновационное развитие новых технологий в ключевых отраслях, чтобы стимулировать потенциальный спрос на продукцию информационной индустрии.

https://ria.ru/20220124/kitay-1769225236.html

китай

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

китай, экономика, технологии