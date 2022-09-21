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Китай лидирует в мире по производству и сбыту потребительской электроники - РИА Новости, 21.09.2022
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Россия-Китай: Главное
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Китай лидирует в мире по производству и сбыту потребительской электроники
Китай лидирует в мире по производству и сбыту потребительской электроники - РИА Новости, 21.09.2022
Китай лидирует в мире по производству и сбыту потребительской электроники
Благодаря постоянному повышению инновационных возможностей и очевидным успехам в построении торговых марок, Китай вышел на первое место в мире как по масштабам... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T15:37
2022-09-21T15:37
россия-китай: главное
китай
экономика
технологии
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МОСКВА, 21 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Благодаря постоянному повышению инновационных возможностей и очевидным успехам в построении торговых марок, Китай вышел на первое место в мире как по масштабам производства, так и по объему сбыта потребительских электронных товаров, заявили в министерстве промышленности и информатизации КНР.Китай остается важной глобальной базой по производству потребительской электроники, где сконцентрированы производственные базы и исследовательские центры большинства ведущих мировых производителей электронных изделий, отметил чиновник указанного ведомства Сюй Вэньли на пресс-конференции.По его словам, в дальнейшем министерство намерено ускорить культивирование ведущих и основополагающих отраслей, продвигая развитие нового поколения аудио-визуальных технологий и индустрии виртуальной реальности.Вместе с этим, отметил чиновник, повышенные усилия также будут прилагаться для модернизации всей отраслевой цепочки, касающейся контента, вычислений, хранения и демонстрации данных. Он призвал ускорить интегрированное и инновационное развитие новых технологий в ключевых отраслях, чтобы стимулировать потенциальный спрос на продукцию информационной индустрии.
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китай, экономика, технологии
Россия-Китай: Главное, Китай, Экономика, Технологии
15:37 21.09.2022
 

Китай лидирует в мире по производству и сбыту потребительской электроники

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкКитайская электроника в шоуруме компании AliExpress
Китайская электроника в шоуруме компании AliExpress - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Китайская электроника в шоуруме компании AliExpress
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МОСКВА, 21 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Благодаря постоянному повышению инновационных возможностей и очевидным успехам в построении торговых марок, Китай вышел на первое место в мире как по масштабам производства, так и по объему сбыта потребительских электронных товаров, заявили в министерстве промышленности и информатизации КНР.
Китай остается важной глобальной базой по производству потребительской электроники, где сконцентрированы производственные базы и исследовательские центры большинства ведущих мировых производителей электронных изделий, отметил чиновник указанного ведомства Сюй Вэньли на пресс-конференции.
По его словам, в дальнейшем министерство намерено ускорить культивирование ведущих и основополагающих отраслей, продвигая развитие нового поколения аудио-визуальных технологий и индустрии виртуальной реальности.
Вместе с этим, отметил чиновник, повышенные усилия также будут прилагаться для модернизации всей отраслевой цепочки, касающейся контента, вычислений, хранения и демонстрации данных. Он призвал ускорить интегрированное и инновационное развитие новых технологий в ключевых отраслях, чтобы стимулировать потенциальный спрос на продукцию информационной индустрии.
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