https://ria.ru/20220921/eksport-1818482257.html

Ставропольский АПК увеличил экспорт готовой продукции в полтора раза

Ставропольский АПК увеличил экспорт готовой продукции в полтора раза - РИА Новости, 21.09.2022

Ставропольский АПК увеличил экспорт готовой продукции в полтора раза

За восемь с половиной месяцев текущего года предприятия агропромышленного комплекса Ставропольского края увеличили экспорт готовой продукции на 50 процентов по... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T17:30

2022-09-21T17:30

2022-09-21T17:30

ставропольский край

владимир владимиров

экономика

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СТАВРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости. За восемь с половиной месяцев текущего года предприятия агропромышленного комплекса Ставропольского края увеличили экспорт готовой продукции на 50 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает краевой комитет по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию."Ключевыми отраслями, влияющими на рост краевого экспорта, в основном, стали мясная и готовая пищевая продукции. Если говорить в цифрах, то по мясной продукции увеличение на 68 процентов, по готовой пищевой продукции рост почти в два раза, по прочей продукции АПК отмечается увеличение на 20 процентов. Вместе с тем, введенные пошлины повлияли и снизили экспорт масложировой продукции на 23 процента. Однако это не повлияло на стоимостный результат: он выше в полтора раза по сравнению с прошлым годом", – сказал председатель профильного комитета Денис Полюбин.На сегодняшний день крупнейшими импортерами ставропольской переработанной продукции стала Саудовская Аравия, Китай закупал мясо птицы и воды без сахара. Объединенные Арабские Эмираты импортировали курятину, масло подсолнечное, овощи и сушеные бобы, добавили в комитете.Там отметили, что в 2022 году открыты новые направления экспортных поставок: Катар, Бахрейн, Ливан – закупают мясо птицы и растительное масло. При поддержке губернатора Владимира Владимирова выстроены новые логистические цепочки для расширения экспортного потенциала Ставрополья. Благодаря этому региональные производители осваивают рынок африканских стран: Мозамбик, Кения, Ангола, Конго, Габон, Гана, Экваториальная Гвинея. Эти страны импортируют так же мясо птицы и масложировую продукцию."Мясо птицы и подсолнечное масло популярны на всех направлениях экспорта. Поэтому наши производители наращивают объемы производства, обеспечивая тем самым не только внутренние потребности, но и запрос стран-партнеров", – сказал Полюбин.

https://ria.ru/20220916/stavropole-1817202865.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

владимир владимиров, экономика