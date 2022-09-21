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Дуда призвал соблюдать договоренности об экспорте зерна с Украины - РИА Новости, 21.09.2022
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Дуда призвал соблюдать договоренности об экспорте зерна с Украины
Дуда призвал соблюдать договоренности об экспорте зерна с Украины - РИА Новости, 21.09.2022
Дуда призвал соблюдать договоренности об экспорте зерна с Украины
Президент Польши Анджей Дуда с трибуны 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН призвал соблюдать стамбульские договоренности об экспорте зерна с Украины. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T02:08
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украина
россия
оон
турция
анджей дуда
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НЬЮ-ЙОРК, 21 сен – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда с трибуны 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН призвал соблюдать стамбульские договоренности об экспорте зерна с Украины.Всю свою речь, которая длилась около 28 минут, Дуда посвятил Украине."Тем более меня беспокоят все чаще появляющиеся заявления российской стороны, которые ставят под сомнения заключенные договоренности", - добавил он.Также польский президент напомнил, что его страна помогает Украине вывозить зерно сухопутным путем. "Со своей стороны я хочу заверить, что Польша, как сосед Украины, вместе с партнерами из Европейского союза неустанно участвует в действиях, которые должны облегчить экспорт украинского зерна также сухопутным путем", - сказал он."Мы сделаем все, чтобы это зерно попало к нуждающимся, особенно в Африке, Азии, Южной Америке и везде, где оно необходимо", - заключил Дуда.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Российский лидер Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.
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украина, россия, оон, турция, анджей дуда, в мире
Украина, Россия, ООН, Турция, Анджей Дуда, В мире
02:08 21.09.2022 (обновлено: 05:23 21.09.2022)
 
Дуда призвал соблюдать договоренности об экспорте зерна с Украины

Президент Польши Дуда призвал в ООН соблюдать договоренности об экспорте зерна с Украины

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкКолосья пшеницы
Колосья пшеницы - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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НЬЮ-ЙОРК, 21 сен – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда с трибуны 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН призвал соблюдать стамбульские договоренности об экспорте зерна с Украины.
Всю свою речь, которая длилась около 28 минут, Дуда посвятил Украине.
"Ключевыми остаются договоренности, подписанные Россией и Украиной с Турцией и ООН в Стамбуле 22 июля текущего года. Целью этих актов является разблокирование морского пути для экспорта миллионов тонн украинского зерна через Черное море. Сейчас мы все должны стать на страже выполнения этих договоренностей и соблюдения обязательств их сторонами", - сказал Дуда.
"Тем более меня беспокоят все чаще появляющиеся заявления российской стороны, которые ставят под сомнения заключенные договоренности", - добавил он.
Также польский президент напомнил, что его страна помогает Украине вывозить зерно сухопутным путем. "Со своей стороны я хочу заверить, что Польша, как сосед Украины, вместе с партнерами из Европейского союза неустанно участвует в действиях, которые должны облегчить экспорт украинского зерна также сухопутным путем", - сказал он.
"Мы сделаем все, чтобы это зерно попало к нуждающимся, особенно в Африке, Азии, Южной Америке и везде, где оно необходимо", - заключил Дуда.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Российский лидер Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.
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