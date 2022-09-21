https://ria.ru/20220921/eksport-1818306351.html

Дуда призвал соблюдать договоренности об экспорте зерна с Украины

Дуда призвал соблюдать договоренности об экспорте зерна с Украины - РИА Новости, 21.09.2022

Дуда призвал соблюдать договоренности об экспорте зерна с Украины

Президент Польши Анджей Дуда с трибуны 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН призвал соблюдать стамбульские договоренности об экспорте зерна с Украины. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T02:08

2022-09-21T02:08

2022-09-21T05:23

украина

россия

оон

турция

анджей дуда

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802682194_0:79:3072:1807_1920x0_80_0_0_0cd4e3234e7ab6d1624bb27174eeb404.jpg

НЬЮ-ЙОРК, 21 сен – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда с трибуны 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН призвал соблюдать стамбульские договоренности об экспорте зерна с Украины.Всю свою речь, которая длилась около 28 минут, Дуда посвятил Украине."Тем более меня беспокоят все чаще появляющиеся заявления российской стороны, которые ставят под сомнения заключенные договоренности", - добавил он.Также польский президент напомнил, что его страна помогает Украине вывозить зерно сухопутным путем. "Со своей стороны я хочу заверить, что Польша, как сосед Украины, вместе с партнерами из Европейского союза неустанно участвует в действиях, которые должны облегчить экспорт украинского зерна также сухопутным путем", - сказал он."Мы сделаем все, чтобы это зерно попало к нуждающимся, особенно в Африке, Азии, Южной Америке и везде, где оно необходимо", - заключил Дуда.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Российский лидер Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.

https://ria.ru/20220916/zerno-1817417017.html

украина

россия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

украина, россия, оон, турция, анджей дуда, в мире