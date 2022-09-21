https://ria.ru/20220921/ekotsentry-1819539368.html

Экоцентры Мосприроды присоединятся к проекту "День без турникетов"

Экоцентры Мосприроды присоединятся к проекту "День без турникетов" - РИА Новости, 26.09.2022

Экоцентры Мосприроды присоединятся к проекту "День без турникетов"

Экоцентры Мосприроды присоединятся к проекту "День без турникетов", в экоцентрах посетителей ждет специальная программа, сообщили в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-21T18:54

2022-09-21T18:54

2022-09-26T14:55

москва сегодня: мегаполис для жизни

наталья сергунина

москва

общество

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Экоцентры Мосприроды присоединятся к проекту "День без турникетов", в экоцентрах посетителей ждет специальная программа, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что акция "День без турникетов" вновь пройдет в Москве 22-24 сентября, к ней присоединятся более 130 площадок, 47 из которых поучаствуют в акции впервые. Также заммэра отметила, что с начала года в акции поучаствовали около 25 тысяч человек.Отмечается, что гостей акции ждут познавательные лекции и экскурсии по музею Москвы-реки и интерактивной экспозиции на Воробьевых горах.Познавательная акция "День без турникетов" позволяет москвичам узнать о внутренней работе разных предприятий и творческих объединений и поучаствовать в мастер-классах. В первые она состоялась в 2012 году, с тех пор в ней приняли участие около 315 тысяч человек и свыше 670 компаний.

https://radiosputnik.ria.ru/20220704/moskva-1800141247.html

москва

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

наталья сергунина, москва, общество, городское хозяйство москвы