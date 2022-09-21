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Экоцентры Мосприроды присоединятся к проекту "День без турникетов" - РИА Новости, 26.09.2022
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Экоцентры Мосприроды присоединятся к проекту "День без турникетов"
Экоцентры Мосприроды присоединятся к проекту "День без турникетов" - РИА Новости, 26.09.2022
Экоцентры Мосприроды присоединятся к проекту "День без турникетов"
Экоцентры Мосприроды присоединятся к проекту "День без турникетов", в экоцентрах посетителей ждет специальная программа, сообщили в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-21T18:54
2022-09-26T14:55
москва сегодня: мегаполис для жизни
наталья сергунина
москва
общество
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Экоцентры Мосприроды присоединятся к проекту "День без турникетов", в экоцентрах посетителей ждет специальная программа, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что акция "День без турникетов" вновь пройдет в Москве 22-24 сентября, к ней присоединятся более 130 площадок, 47 из которых поучаствуют в акции впервые. Также заммэра отметила, что с начала года в акции поучаствовали около 25 тысяч человек.Отмечается, что гостей акции ждут познавательные лекции и экскурсии по музею Москвы-реки и интерактивной экспозиции на Воробьевых горах.Познавательная акция "День без турникетов" позволяет москвичам узнать о внутренней работе разных предприятий и творческих объединений и поучаствовать в мастер-классах. В первые она состоялась в 2012 году, с тех пор в ней приняли участие около 315 тысяч человек и свыше 670 компаний.
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наталья сергунина, москва, общество, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Наталья Сергунина, Москва, Общество, Городское хозяйство Москвы
18:54 21.09.2022 (обновлено: 14:55 26.09.2022)
 

Экоцентры Мосприроды присоединятся к проекту "День без турникетов"

© Фото : Telegram-канал Комплекса городского хозяйства МосквыЭкоцентры Мосприроды присоединятся к проекту "День без турникетов"
Экоцентры Мосприроды присоединятся к проекту День без турникетов - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© Фото : Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Экоцентры Мосприроды присоединятся к проекту "День без турникетов", в экоцентрах посетителей ждет специальная программа, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что акция "День без турникетов" вновь пройдет в Москве 22-24 сентября, к ней присоединятся более 130 площадок, 47 из которых поучаствуют в акции впервые. Также заммэра отметила, что с начала года в акции поучаствовали около 25 тысяч человек.
"Экоцентры Мосприроды присоединятся к проекту "День без турникетов". С 22 по 24 сентября в рамках акции в экоцентрах пройдут специальные мероприятия, во время которых расскажут много интересных и удивительных фактов о мире природы и его обитателях", - говорится в сообщении.
Отмечается, что гостей акции ждут познавательные лекции и экскурсии по музею Москвы-реки и интерактивной экспозиции на Воробьевых горах.
Познавательная акция "День без турникетов" позволяет москвичам узнать о внутренней работе разных предприятий и творческих объединений и поучаствовать в мастер-классах. В первые она состоялась в 2012 году, с тех пор в ней приняли участие около 315 тысяч человек и свыше 670 компаний.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниНаталья СергунинаМоскваОбществоГородское хозяйство Москвы
 
 
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