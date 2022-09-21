https://ria.ru/20220921/dvigateli-1818447299.html

Путин высказался о производстве двигателей для гражданской авиации

Путин высказался о производстве двигателей для гражданской авиации - РИА Новости, 21.09.2022

Путин высказался о производстве двигателей для гражданской авиации

Россия с советских времен не производила конкурентоспособных двигателей для гражданской авиации, покупать их легче, но если не делать самостоятельно, то в... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T15:35

2022-09-21T15:35

2022-09-21T15:50

владимир путин

россия

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Россия с советских времен не производила конкурентоспособных двигателей для гражданской авиации, покупать их легче, но если не делать самостоятельно, то в России никогда ничего не появится, заявил президент РФ Владимир Путин."Легче покупать, чем производить самим. А как только начинаем покупать, рынок сразу для своего производителя закрыт. Потому что ну не производили мы даже с советских времен конкурентоспособных авиадвигателей для гражданской авиации. Для боевой - да, они самые лучшие в мире", - сказал он на встрече с руководителями передовых инженерных школ и их индустриальными партнерами.Путин отметил, что в этой сфере "никто ничего не делал в свое время"."Конечно, лучше покупать. Дешевле. И комфортнее "Боинги" и "Эирбасы". Но если сами не будем делать, никогда не появятся, никогда", - отметил президент.

https://ria.ru/20220907/ms-21-1814991763.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, россия