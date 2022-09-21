https://ria.ru/20220921/dvigateli-1818447299.html
Путин высказался о производстве двигателей для гражданской авиации
Путин высказался о производстве двигателей для гражданской авиации - РИА Новости, 21.09.2022
Путин высказался о производстве двигателей для гражданской авиации
Россия с советских времен не производила конкурентоспособных двигателей для гражданской авиации, покупать их легче, но если не делать самостоятельно, то в... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T15:35
2022-09-21T15:35
2022-09-21T15:50
владимир путин
россия
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Россия с советских времен не производила конкурентоспособных двигателей для гражданской авиации, покупать их легче, но если не делать самостоятельно, то в России никогда ничего не появится, заявил президент РФ Владимир Путин."Легче покупать, чем производить самим. А как только начинаем покупать, рынок сразу для своего производителя закрыт. Потому что ну не производили мы даже с советских времен конкурентоспособных авиадвигателей для гражданской авиации. Для боевой - да, они самые лучшие в мире", - сказал он на встрече с руководителями передовых инженерных школ и их индустриальными партнерами.Путин отметил, что в этой сфере "никто ничего не делал в свое время"."Конечно, лучше покупать. Дешевле. И комфортнее "Боинги" и "Эирбасы". Но если сами не будем делать, никогда не появятся, никогда", - отметил президент.
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россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, россия
15:35 21.09.2022 (обновлено: 15:50 21.09.2022)
Путин высказался о производстве двигателей для гражданской авиации
Президент Путин призвал производить конкурентоспособные двигатели для гражданской авиации
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Россия с советских времен не производила конкурентоспособных двигателей для гражданской авиации, покупать их легче, но если не делать самостоятельно, то в России никогда ничего не появится, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Легче покупать, чем производить самим. А как только начинаем покупать, рынок сразу для своего производителя закрыт. Потому что ну не производили мы даже с советских времен конкурентоспособных авиадвигателей для гражданской авиации. Для боевой - да, они самые лучшие в мире", - сказал он на встрече с руководителями передовых инженерных школ и их индустриальными партнерами.
Путин отметил, что в этой сфере "никто ничего не делал в свое время".
"Конечно, лучше покупать. Дешевле. И комфортнее "Боинги" и "Эирбасы". Но если сами не будем делать, никогда не появятся, никогда", - отметил президент.