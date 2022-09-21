Рейтинг@Mail.ru
Путин высказался о производстве двигателей для гражданской авиации - РИА Новости, 21.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220921/dvigateli-1818447299.html
Путин высказался о производстве двигателей для гражданской авиации
Путин высказался о производстве двигателей для гражданской авиации - РИА Новости, 21.09.2022
Путин высказался о производстве двигателей для гражданской авиации
Россия с советских времен не производила конкурентоспособных двигателей для гражданской авиации, покупать их легче, но если не делать самостоятельно, то в... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T15:35
2022-09-21T15:50
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808330751_0:356:2963:2023_1920x0_80_0_0_8b397f76378a2e7a91cc0f71b77ebbd9.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Россия с советских времен не производила конкурентоспособных двигателей для гражданской авиации, покупать их легче, но если не делать самостоятельно, то в России никогда ничего не появится, заявил президент РФ Владимир Путин."Легче покупать, чем производить самим. А как только начинаем покупать, рынок сразу для своего производителя закрыт. Потому что ну не производили мы даже с советских времен конкурентоспособных авиадвигателей для гражданской авиации. Для боевой - да, они самые лучшие в мире", - сказал он на встрече с руководителями передовых инженерных школ и их индустриальными партнерами.Путин отметил, что в этой сфере "никто ничего не делал в свое время"."Конечно, лучше покупать. Дешевле. И комфортнее "Боинги" и "Эирбасы". Но если сами не будем делать, никогда не появятся, никогда", - отметил президент.
https://ria.ru/20220907/ms-21-1814991763.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808330751_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_8a8859e68fca812cee534f6808e3e231.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия
Владимир Путин, Россия
15:35 21.09.2022 (обновлено: 15:50 21.09.2022)
 
Путин высказался о производстве двигателей для гражданской авиации

Президент Путин призвал производить конкурентоспособные двигатели для гражданской авиации

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 сен - РИА Новости. Россия с советских времен не производила конкурентоспособных двигателей для гражданской авиации, покупать их легче, но если не делать самостоятельно, то в России никогда ничего не появится, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Легче покупать, чем производить самим. А как только начинаем покупать, рынок сразу для своего производителя закрыт. Потому что ну не производили мы даже с советских времен конкурентоспособных авиадвигателей для гражданской авиации. Для боевой - да, они самые лучшие в мире", - сказал он на встрече с руководителями передовых инженерных школ и их индустриальными партнерами.
Путин отметил, что в этой сфере "никто ничего не делал в свое время".
"Конечно, лучше покупать. Дешевле. И комфортнее "Боинги" и "Эирбасы". Но если сами не будем делать, никогда не появятся, никогда", - отметил президент.
МС-21 - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
7 сентября, 03:26
Мантуров рассказал, когда начнутся коммерческие поставки самолетов МС-21
 
Владимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала