https://ria.ru/20220921/duda-1818306552.html

Президент Польши заявил в ООН, что Россия "должна Украине репарации"

Президент Польши заявил в ООН, что Россия "должна Украине репарации" - РИА Новости, 21.09.2022

Президент Польши заявил в ООН, что Россия "должна Украине репарации"

Президент Польши Анджей Дуда с трибуны 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН заявил, что "Россия должна выплатить Украине военные репарации". РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T02:10

2022-09-21T02:10

2022-09-21T03:37

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НЬЮ-ЙОРК, 21 сен – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда с трибуны 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН заявил, что "Россия должна выплатить Украине военные репарации".Всю свою речь, которая длилась около 28 минут, Дуда посвятил Украине.Говоря об Украине, польский президент также намекнул на тему военных репараций, которые Польша требует от Германии. "Это касается наших дней, но касается и нерешенных вопросов прошлого", - сказал он."Я говорю это как польский президент, президент страны, которая пережила страшный опыт Второй мировой войны, которая была в огромной части разрушена, потеряла шесть миллионов граждан, в том числе три миллиона граждан Польши еврейской национальности", - сказал Дуда.По его словам, Польша "не перестанет предпринимать действия" с целью "привлечения России к ответственности за нарушение международного права".Он также заявил, что Польша уже сотрудничает "с Международным уголовным судом и Международным судом с целью поиска самых эффективных способов идентификации и поиска виновных".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Ранее власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации, и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.

https://ria.ru/20220916/polsha-1817160613.html

https://ria.ru/20220826/polsha-1812351165.html

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Максим Горбачев

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