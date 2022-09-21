https://ria.ru/20220921/dozhdi-1818319348.html

Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду

Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 21.09.2022

Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду

Дожди разной интенсивности во второй половине дня и до плюс 14 градусов ожидают москвичей в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T08:13

2022-09-21T08:13

2022-09-21T08:13

погода

москва

московская область (подмосковье)

елена волосюк

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Дожди разной интенсивности во второй половине дня и до плюс 14 градусов ожидают москвичей в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.Синоптик отметила, что сегодня столица будет находится под влиянием северной периферии циклона, который продвигается с юго-запада. По ее словам, во второй половине дня к городу подойдет зона осадков, связанная с циклоном, поэтому могут начаться дожди разной интенсивности."Днем воздух в Москве прогреется до плюс 12-14 градусов, в Подмосковье до плюс 10-15 градусов. Ветер ожидается северо-восточный 4-9 метров в секунду", - рассказала Волосюк.Синоптик добавила, что атмосферное давление существенно меняться не будет и составит 748 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20220909/poteplenie-1815551258.html

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, москва, московская область (подмосковье), елена волосюк