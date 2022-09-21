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Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду
Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 21.09.2022
Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду
Дожди разной интенсивности во второй половине дня и до плюс 14 градусов ожидают москвичей в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T08:13
2022-09-21T08:13
2022-09-21T08:13
погода
москва
московская область (подмосковье)
елена волосюк
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Дожди разной интенсивности во второй половине дня и до плюс 14 градусов ожидают москвичей в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.Синоптик отметила, что сегодня столица будет находится под влиянием северной периферии циклона, который продвигается с юго-запада. По ее словам, во второй половине дня к городу подойдет зона осадков, связанная с циклоном, поэтому могут начаться дожди разной интенсивности."Днем воздух в Москве прогреется до плюс 12-14 градусов, в Подмосковье до плюс 10-15 градусов. Ветер ожидается северо-восточный 4-9 метров в секунду", - рассказала Волосюк.Синоптик добавила, что атмосферное давление существенно меняться не будет и составит 748 миллиметров ртутного столба.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, москва, московская область (подмосковье), елена волосюк
Погода, Москва, Московская область (Подмосковье), Елена Волосюк
Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду
Синоптик Волосюк: москвичей в среду ожидают дожди и до плюс 14 градусов