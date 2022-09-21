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Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 21.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220921/donetsk-1818323334.html
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 21.09.2022
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T08:50
2022-09-21T08:50
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
куйбышевский район
украина
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 08.20 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду уже фиксировало обстрел Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск с применением "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220921/donetsk-1818317719.html
https://ria.ru/20220921/grad-1818316407.html
донецк (днр)
куйбышевский район
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в мире, донецк (днр), куйбышевский район, украина, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Куйбышевский район, Украина, СЦКК, НАТО
08:50 21.09.2022
 
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка

В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка натовскими снарядами

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкВыбитые стекла жилого дома в результате обстрела центральной части города Донецка со стороны вооруженных сил Украины
Выбитые стекла жилого дома в результате обстрела центральной части города Донецка со стороны вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Выбитые стекла жилого дома в результате обстрела центральной части города Донецка со стороны вооруженных сил Украины. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 08.20 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Результаты обстрела - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
Вчера, 07:57Специальная военная операция на Украине
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду уже фиксировало обстрел Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск с применением "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Боеприпас на месте обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
Вчера, 07:23Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Куйбышевский районУкраинаСЦККНАТО
 
 
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