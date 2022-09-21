Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка натовскими снарядами
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкВыбитые стекла жилого дома в результате обстрела центральной части города Донецка со стороны вооруженных сил Украины
Выбитые стекла жилого дома в результате обстрела центральной части города Донецка со стороны вооруженных сил Украины. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили три снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 08.20 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду уже фиксировало обстрел Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск с применением "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.