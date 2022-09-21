Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР
В ДНР заявили, что украинские войска за 1,5 часа обстреляли четыре населенных пункта
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкНайденные осколки снарядов, которыми Вооруженных сил Украины обстреляли центр Донецка
Найденные осколки снарядов, которыми Вооруженных сил Украины обстреляли центр Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Украинские войска за полтора часа выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра и 17 снарядов калибром 155 миллиметров по четырем населенным пунктам Донецкой Народной Республики, сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 15.15 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 15.30 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Зайцево: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 16.10 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 16.10 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Минеральное: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 16.45 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщается в Telegram-канале представительства.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.