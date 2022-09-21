https://ria.ru/20220921/donbass-1818482101.html

Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 21.09.2022

Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР

Украинские войска за полтора часа выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра и 17 снарядов калибром 155 миллиметров по четырем населенным пунктам Донецкой... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T17:17

2022-09-21T17:17

2022-09-21T17:17

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

ясиноватая

нато

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ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Украинские войска за полтора часа выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра и 17 снарядов калибром 155 миллиметров по четырем населенным пунктам Донецкой Народной Республики, сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 15.15 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 15.30 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Зайцево: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 16.10 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 16.10 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Минеральное: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 16.45 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - сообщается в Telegram-канале представительства.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220921/vodokhranilische-1818477761.html

донецкая народная республика

украина

ясиноватая

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, украина, ясиноватая, нато