https://ria.ru/20220921/donbass-1818370742.html

Украинские войска обстреляли Горловку и поселок Гольмовский

Украинские войска обстреляли Горловку и поселок Гольмовский - РИА Новости, 21.09.2022

Украинские войска обстреляли Горловку и поселок Гольмовский

Украинские войска обстреляли Горловку и поселок Гольмовский, выпустив за 10 минут 11 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T11:58

2022-09-21T11:58

2022-09-21T12:00

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

гольмовский

донецкая народная республика

стирол

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ДОНЕЦК, 21 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и поселок Гольмовский, выпустив за 10 минут 11 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 11:20 (совпадает с мск) – населенный пункт Дружба – населенный пункт Горловка (поселок шахты Изотова): выпущено 6 снарядов калибром 152 мм; 11:30 – населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Гольмовский: выпущено 5 снарядов калибром 152 мм", - отмечается в Telegram-канале ведомства.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки.

https://ria.ru/20220921/donetsk-1818350829.html

https://ria.ru/20220921/donetsk-1818323334.html

горловка

гольмовский

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, горловка, гольмовский, донецкая народная республика, стирол