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Украинские войска обстреляли Горловку и поселок Гольмовский - РИА Новости, 21.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220921/donbass-1818370742.html
Украинские войска обстреляли Горловку и поселок Гольмовский
Украинские войска обстреляли Горловку и поселок Гольмовский - РИА Новости, 21.09.2022
Украинские войска обстреляли Горловку и поселок Гольмовский
Украинские войска обстреляли Горловку и поселок Гольмовский, выпустив за 10 минут 11 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T11:58
2022-09-21T12:00
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
гольмовский
донецкая народная республика
стирол
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ДОНЕЦК, 21 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и поселок Гольмовский, выпустив за 10 минут 11 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 11:20 (совпадает с мск) – населенный пункт Дружба – населенный пункт Горловка (поселок шахты Изотова): выпущено 6 снарядов калибром 152 мм; 11:30 – населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Гольмовский: выпущено 5 снарядов калибром 152 мм", - отмечается в Telegram-канале ведомства.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки.
https://ria.ru/20220921/donetsk-1818350829.html
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горловка
гольмовский
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в мире, горловка, гольмовский, донецкая народная республика, стирол
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Гольмовский, Донецкая Народная Республика, Стирол
11:58 21.09.2022 (обновлено: 12:00 21.09.2022)
 
Украинские войска обстреляли Горловку и поселок Гольмовский

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Горловке и поселку Гольмовский 11 снарядов

© РИА Новости / Илья ПиталевСотрудник народной милиции ДНР возле воронки от снаряда у школы Горловки
Сотрудник народной милиции ДНР возле воронки от снаряда у школы Горловки - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Сотрудник народной милиции ДНР возле воронки от снаряда у школы Горловки. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и поселок Гольмовский, выпустив за 10 минут 11 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 11:20 (совпадает с мск) – населенный пункт Дружба – населенный пункт Горловка (поселок шахты Изотова): выпущено 6 снарядов калибром 152 мм; 11:30 – населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Гольмовский: выпущено 5 снарядов калибром 152 мм", - отмечается в Telegram-канале ведомства.
Последствия обстрела в центральной части города Донецка со стороны вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
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Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаГольмовскийДонецкая Народная РеспубликаСтирол
 
 
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