11:58 21.09.2022 (обновлено: 12:00 21.09.2022)
Украинские войска обстреляли Горловку и поселок Гольмовский
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Горловке и поселку Гольмовский 11 снарядов
© РИА Новости / Илья ПиталевСотрудник народной милиции ДНР возле воронки от снаряда у школы Горловки
Сотрудник народной милиции ДНР возле воронки от снаряда у школы Горловки. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и поселок Гольмовский, выпустив за 10 минут 11 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 11:20 (совпадает с мск) – населенный пункт Дружба – населенный пункт Горловка (поселок шахты Изотова): выпущено 6 снарядов калибром 152 мм; 11:30 – населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Гольмовский: выпущено 5 снарядов калибром 152 мм", - отмечается в Telegram-канале ведомства.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки.