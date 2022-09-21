https://ria.ru/20220921/donbass-1818359556.html

Украинские военные за сутки выпустили более 180 боеприпасов по ДНР

Украинские военные за сутки выпустили более 180 боеприпасов по ДНР - РИА Новости, 21.09.2022

Украинские военные за сутки выпустили более 180 боеприпасов по ДНР

Украинские войска за минувшие сутки выпустили 184 боеприпаса по 11 населенным пунктам Донецкой Народной Республики, сообщила народная милиция ДНР. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T11:18

2022-09-21T11:18

2022-09-21T11:19

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донецкая народная республика

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 21 сен – РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки выпустили 184 боеприпаса по 11 населенным пунктам Донецкой Народной Республики, сообщила народная милиция ДНР."За прошедшие сутки, по информации представительства СЦКК в ДНР, противник выпустил 184 единицы боеприпасов из танков, ствольной артиллерии калибром 155 и 152-мм, а также 120-мм минометов. Огонь велся по районам 11 населенных пунктов республики", - говорится в Telegram-канале ведомства.В результате обстрелов ранены шесть мирных жителей, поврежден 21 дом и два объекта гражданской инфраструктуры, уточнили в народной милиции.

https://ria.ru/20220921/poteri-1818350550.html

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сцкк, донецкая народная республика