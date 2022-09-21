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Украинские военные за сутки выпустили более 180 боеприпасов по ДНР
Украинские военные за сутки выпустили более 180 боеприпасов по ДНР - РИА Новости, 21.09.2022
Украинские военные за сутки выпустили более 180 боеприпасов по ДНР
Украинские войска за минувшие сутки выпустили 184 боеприпаса по 11 населенным пунктам Донецкой Народной Республики, сообщила народная милиция ДНР. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T11:18
2022-09-21T11:18
2022-09-21T11:19
в мире
сцкк
донецкая народная республика
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 21 сен – РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки выпустили 184 боеприпаса по 11 населенным пунктам Донецкой Народной Республики, сообщила народная милиция ДНР."За прошедшие сутки, по информации представительства СЦКК в ДНР, противник выпустил 184 единицы боеприпасов из танков, ствольной артиллерии калибром 155 и 152-мм, а также 120-мм минометов. Огонь велся по районам 11 населенных пунктов республики", - говорится в Telegram-канале ведомства.В результате обстрелов ранены шесть мирных жителей, поврежден 21 дом и два объекта гражданской инфраструктуры, уточнили в народной милиции.
https://ria.ru/20220921/poteri-1818350550.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сцкк, донецкая народная республика
В мире, СЦКК, Донецкая Народная Республика, Специальная военная операция на Украине
11:18 21.09.2022 (обновлено: 11:19 21.09.2022)
Украинские военные за сутки выпустили более 180 боеприпасов по ДНР
Народная милиция: ВСУ за сутки выпустили 154 снаряда по 11 населенным пунктам