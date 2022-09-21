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Украинские военные за сутки выпустили более 180 боеприпасов по ДНР - РИА Новости, 21.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220921/donbass-1818359556.html
Украинские военные за сутки выпустили более 180 боеприпасов по ДНР
Украинские военные за сутки выпустили более 180 боеприпасов по ДНР - РИА Новости, 21.09.2022
Украинские военные за сутки выпустили более 180 боеприпасов по ДНР
Украинские войска за минувшие сутки выпустили 184 боеприпаса по 11 населенным пунктам Донецкой Народной Республики, сообщила народная милиция ДНР. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T11:18
2022-09-21T11:19
в мире
сцкк
донецкая народная республика
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 21 сен – РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки выпустили 184 боеприпаса по 11 населенным пунктам Донецкой Народной Республики, сообщила народная милиция ДНР."За прошедшие сутки, по информации представительства СЦКК в ДНР, противник выпустил 184 единицы боеприпасов из танков, ствольной артиллерии калибром 155 и 152-мм, а также 120-мм минометов. Огонь велся по районам 11 населенных пунктов республики", - говорится в Telegram-канале ведомства.В результате обстрелов ранены шесть мирных жителей, поврежден 21 дом и два объекта гражданской инфраструктуры, уточнили в народной милиции.
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донецкая народная республика
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в мире, сцкк, донецкая народная республика
В мире, СЦКК, Донецкая Народная Республика, Специальная военная операция на Украине
11:18 21.09.2022 (обновлено: 11:19 21.09.2022)
 
Украинские военные за сутки выпустили более 180 боеприпасов по ДНР

Народная милиция: ВСУ за сутки выпустили 154 снаряда по 11 населенным пунктам

© Фото : ВГА Новой Каховки Осколок снаряда РСЗО HIMARS, из которых ВСУ обстреляли Новую Каховку
Осколок снаряда РСЗО HIMARS, из которых ВСУ обстреляли Новую Каховку - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© Фото : ВГА Новой Каховки
Осколок снаряда РСЗО HIMARS, из которых ВСУ обстреляли Новую Каховку. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 21 сен – РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки выпустили 184 боеприпаса по 11 населенным пунктам Донецкой Народной Республики, сообщила народная милиция ДНР.
"За прошедшие сутки, по информации представительства СЦКК в ДНР, противник выпустил 184 единицы боеприпасов из танков, ствольной артиллерии калибром 155 и 152-мм, а также 120-мм минометов. Огонь велся по районам 11 населенных пунктов республики", - говорится в Telegram-канале ведомства.
В результате обстрелов ранены шесть мирных жителей, поврежден 21 дом и два объекта гражданской инфраструктуры, уточнили в народной милиции.
Военнослужащие подразделения реактивной артиллерии и 1-й бригады армии ДНР - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
10:49Специальная военная операция на Украине
Украинские войска потеряли за сутки более 35 человек, сообщили в ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСЦККДонецкая Народная Республика
 
 
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