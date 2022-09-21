Рейтинг@Mail.ru
Путин: Россия не может отдать близких ей людей на растерзание палачам - РИА Новости, 21.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220921/donbass-1818338128.html
Путин: Россия не может отдать близких ей людей на растерзание палачам
Путин: Россия не может отдать близких ей людей на растерзание палачам - РИА Новости, 21.09.2022
Путин: Россия не может отдать близких ей людей на растерзание палачам
Россия не может отдать близких ей людей на растерзание палачам и не откликнуться на их стремления определить свою судьбу в ходе референдумов, заявил президент... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T09:55
2022-09-21T09:55
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
донбасс
запорожская область
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813514105_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_881abe78ddfd0dab2f5579003b201fdc.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Россия не может отдать близких ей людей на растерзание палачам и не откликнуться на их стремления определить свою судьбу в ходе референдумов, заявил президент России Владимир Путин."Мы не можем, не имеем никакого морального права отдать близких нам людей на растерзание палачам, не можем не откликнуться на их искреннее стремление самим определять свою судьбу, парламенты Народных Республик Донбасса, а также военно-гражданские администрации Херсонской и Запорожской областей приняли решение о проведении референдума о будущем этих территорий и обратились к нам, к России, с просьбой поддержать такой шаг", - сказал Путин в своём обращении к гражданам России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донбасс
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813514105_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_632cef0dc6e48bf2d73900bbf82c4ce8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, донбасс, запорожская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Донбасс, Запорожская область, В мире
09:55 21.09.2022
 
Путин: Россия не может отдать близких ей людей на растерзание палачам

Президент Путин: Россия не может отдать близких ей людей на растерзание палачам

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Россия не может отдать близких ей людей на растерзание палачам и не откликнуться на их стремления определить свою судьбу в ходе референдумов, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы не можем, не имеем никакого морального права отдать близких нам людей на растерзание палачам, не можем не откликнуться на их искреннее стремление самим определять свою судьбу, парламенты Народных Республик Донбасса, а также военно-гражданские администрации Херсонской и Запорожской областей приняли решение о проведении референдума о будущем этих территорий и обратились к нам, к России, с просьбой поддержать такой шаг", - сказал Путин в своём обращении к гражданам России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияДонбассЗапорожская областьВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала