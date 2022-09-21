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Путин: Россия не может отдать близких ей людей на растерзание палачам
Путин: Россия не может отдать близких ей людей на растерзание палачам - РИА Новости, 21.09.2022
Путин: Россия не может отдать близких ей людей на растерзание палачам
Россия не может отдать близких ей людей на растерзание палачам и не откликнуться на их стремления определить свою судьбу в ходе референдумов, заявил президент... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T09:55
2022-09-21T09:55
2022-09-21T09:55
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Россия не может отдать близких ей людей на растерзание палачам и не откликнуться на их стремления определить свою судьбу в ходе референдумов, заявил президент России Владимир Путин."Мы не можем, не имеем никакого морального права отдать близких нам людей на растерзание палачам, не можем не откликнуться на их искреннее стремление самим определять свою судьбу, парламенты Народных Республик Донбасса, а также военно-гражданские администрации Херсонской и Запорожской областей приняли решение о проведении референдума о будущем этих территорий и обратились к нам, к России, с просьбой поддержать такой шаг", - сказал Путин в своём обращении к гражданам России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, донбасс, запорожская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Донбасс, Запорожская область, В мире
Путин: Россия не может отдать близких ей людей на растерзание палачам
Президент Путин: Россия не может отдать близких ей людей на растерзание палачам