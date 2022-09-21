https://ria.ru/20220921/donbass-1818326539.html

Путин потребовал уделить внимание снабжению добровольцев техникой

Путин потребовал уделить внимание снабжению добровольцев техникой - РИА Новости, 21.09.2022

Путин потребовал уделить внимание снабжению добровольцев техникой

Президент России Владимир Путин потребовал уделить особое внимание снабжению техникой и снаряжением добровольцев и ополченцев Донбасса. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T09:07

2022-09-21T09:07

2022-09-21T09:23

специальная военная операция на украине

донбасс

в мире

владимир путин

денис пушилин

леонид пасечник

донецкая народная республика

россия

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин потребовал уделить особое внимание снабжению техникой и снаряжением добровольцев и ополченцев Донбасса.Путин выступает с обращением к россиянам, тема - ситуация на Донбассе и спецоперация."Особое внимание должно быть уделено организации снабжения добровольческих формирований и отрядов народной милиции Донбасса техникой и снаряжением", - сказал Путин.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20220921/referendumy-1818295165.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

донбасс, в мире, владимир путин, денис пушилин, леонид пасечник, донецкая народная республика, россия, нато