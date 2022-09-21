https://ria.ru/20220921/donbass-1818326539.html
Путин потребовал уделить внимание снабжению добровольцев техникой
Путин потребовал уделить внимание снабжению добровольцев техникой - РИА Новости, 21.09.2022
Путин потребовал уделить внимание снабжению добровольцев техникой
Президент России Владимир Путин потребовал уделить особое внимание снабжению техникой и снаряжением добровольцев и ополченцев Донбасса. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T09:07
2022-09-21T09:07
2022-09-21T09:23
специальная военная операция на украине
донбасс
в мире
владимир путин
денис пушилин
леонид пасечник
донецкая народная республика
россия
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин потребовал уделить особое внимание снабжению техникой и снаряжением добровольцев и ополченцев Донбасса.Путин выступает с обращением к россиянам, тема - ситуация на Донбассе и спецоперация."Особое внимание должно быть уделено организации снабжения добровольческих формирований и отрядов народной милиции Донбасса техникой и снаряжением", - сказал Путин.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20220921/referendumy-1818295165.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донбасс, в мире, владимир путин, денис пушилин, леонид пасечник, донецкая народная республика, россия, нато
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, В мире, Владимир Путин, Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Донецкая Народная Республика, Россия, НАТО
09:07 21.09.2022 (обновлено: 09:23 21.09.2022)
Путин потребовал уделить внимание снабжению добровольцев техникой
Путин потребовал уделить внимание снабжению техникой добровольцев и ополченцев Донбасса