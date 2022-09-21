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Путин потребовал уделить внимание снабжению добровольцев техникой - РИА Новости, 21.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220921/donbass-1818326539.html
Путин потребовал уделить внимание снабжению добровольцев техникой
Путин потребовал уделить внимание снабжению добровольцев техникой - РИА Новости, 21.09.2022
Путин потребовал уделить внимание снабжению добровольцев техникой
Президент России Владимир Путин потребовал уделить особое внимание снабжению техникой и снаряжением добровольцев и ополченцев Донбасса. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T09:07
2022-09-21T09:23
специальная военная операция на украине
донбасс
в мире
владимир путин
денис пушилин
леонид пасечник
донецкая народная республика
россия
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин потребовал уделить особое внимание снабжению техникой и снаряжением добровольцев и ополченцев Донбасса.Путин выступает с обращением к россиянам, тема - ситуация на Донбассе и спецоперация."Особое внимание должно быть уделено организации снабжения добровольческих формирований и отрядов народной милиции Донбасса техникой и снаряжением", - сказал Путин.Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20220921/referendumy-1818295165.html
донбасс
донецкая народная республика
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донбасс, в мире, владимир путин, денис пушилин, леонид пасечник, донецкая народная республика, россия, нато
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, В мире, Владимир Путин, Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Донецкая Народная Республика, Россия, НАТО
09:07 21.09.2022 (обновлено: 09:23 21.09.2022)
 
Путин потребовал уделить внимание снабжению добровольцев техникой

Путин потребовал уделить внимание снабжению техникой добровольцев и ополченцев Донбасса

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкКолонна российской военной техники
Колонна российской военной техники - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Колонна российской военной техники. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин потребовал уделить особое внимание снабжению техникой и снаряжением добровольцев и ополченцев Донбасса.
Путин выступает с обращением к россиянам, тема - ситуация на Донбассе и спецоперация.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
"Особое внимание должно быть уделено организации снабжения добровольческих формирований и отрядов народной милиции Донбасса техникой и снаряжением", - сказал Путин.
Общественные палаты ДНР и ЛНР 19 сентября обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдумы о вхождении в состав России. На следующий день власти ДНР и ЛНР сообщили, что референдум пройдет с 23 по 27 сентября.
Также 20 сентября о планах провести референдумы в те же даты объявили администрации Херсонской и Запорожской областей. Как подчеркивали представители регионов, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Общенародный съезд жителей Запорожья по вопросу о проведении референдума - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
08:00
Референдумы о присоединении к России: Запад забыл про главное оружие Москвы
 
Специальная военная операция на УкраинеДонбассВ миреВладимир ПутинДенис ПушилинЛеонид ПасечникДонецкая Народная РеспубликаРоссияНАТО
 
 
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