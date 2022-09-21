https://ria.ru/20220921/donbass-1818320328.html
В ДНР за сутки от обстрелов ВСУ ранены семь человек
В ДНР за сутки от обстрелов ВСУ ранены семь человек - РИА Новости, 21.09.2022
В ДНР за сутки от обстрелов ВСУ ранены семь человек
Семь человек пострадали за сутки в результате обстрелов территории ДНР со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны республики. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T08:21
2022-09-21T08:21
2022-09-21T08:21
в мире
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Семь человек пострадали за сутки в результате обстрелов территории ДНР со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны республики."За минувшие сутки, с 08.00 (совпадает с мск) 20 сентября до 08.00 21 сентября, в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) на территории Донецкой Народной Республики получили ранения семь мирных жителей", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина
В мире, Донецкая Народная Республика, Украина
В ДНР за сутки от обстрелов ВСУ ранены семь человек
В ДНР заявили, что в республике за сутки от обстрелов ВСУ ранены семь мирных жителей