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В ДНР за сутки от обстрелов ВСУ ранены семь человек - РИА Новости, 21.09.2022
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В ДНР за сутки от обстрелов ВСУ ранены семь человек
В ДНР за сутки от обстрелов ВСУ ранены семь человек - РИА Новости, 21.09.2022
В ДНР за сутки от обстрелов ВСУ ранены семь человек
Семь человек пострадали за сутки в результате обстрелов территории ДНР со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны республики. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T08:21
2022-09-21T08:21
в мире
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Семь человек пострадали за сутки в результате обстрелов территории ДНР со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны республики."За минувшие сутки, с 08.00 (совпадает с мск) 20 сентября до 08.00 21 сентября, в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) на территории Донецкой Народной Республики получили ранения семь мирных жителей", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
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в мире, донецкая народная республика, украина
В мире, Донецкая Народная Республика, Украина
08:21 21.09.2022
 
В ДНР за сутки от обстрелов ВСУ ранены семь человек

В ДНР заявили, что в республике за сутки от обстрелов ВСУ ранены семь мирных жителей

© РИА Новости / Перейти в медиабанкОбстрел центральной части города Донецка со стороны вооруженных сил Украины
Обстрел центральной части города Донецка со стороны вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Обстрел центральной части города Донецка со стороны вооруженных сил Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Семь человек пострадали за сутки в результате обстрелов территории ДНР со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны республики.
"За минувшие сутки, с 08.00 (совпадает с мск) 20 сентября до 08.00 21 сентября, в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) на территории Донецкой Народной Республики получили ранения семь мирных жителей", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
Последствия обстрелов - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
Вчера, 06:41Специальная военная операция на Украине
Украинские войска снова обстреляли Каштановое в ДНР натовскими снарядами
 
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