https://ria.ru/20220921/donbass-1818320328.html

В ДНР за сутки от обстрелов ВСУ ранены семь человек

В ДНР за сутки от обстрелов ВСУ ранены семь человек - РИА Новости, 21.09.2022

В ДНР за сутки от обстрелов ВСУ ранены семь человек

Семь человек пострадали за сутки в результате обстрелов территории ДНР со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны республики. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T08:21

2022-09-21T08:21

2022-09-21T08:21

в мире

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Семь человек пострадали за сутки в результате обстрелов территории ДНР со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны республики."За минувшие сутки, с 08.00 (совпадает с мск) 20 сентября до 08.00 21 сентября, в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) на территории Донецкой Народной Республики получили ранения семь мирных жителей", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220921/kashtanovoe-1818314635.html

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, украина