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Володин поручил обсудить статус добровольцев, участвующих в спецоперации - РИА Новости, 21.09.2022
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Володин поручил обсудить статус добровольцев, участвующих в спецоперации
Володин поручил обсудить статус добровольцев, участвующих в спецоперации - РИА Новости, 21.09.2022
Володин поручил обсудить статус добровольцев, участвующих в спецоперации
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитетам Думы по обороне, по труду, соцполитике и делам ветеранов незамедлительно проработать вопрос приравнивания... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T14:31
2022-09-21T14:31
госдума рф
вячеслав володин
россия
украина
донбасс
владимир путин
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитетам Думы по обороне, по труду, соцполитике и делам ветеранов незамедлительно проработать вопрос приравнивания добровольцев, участвующих в спецоперации на Украине, к участникам боевых действий, депутаты могут рассмотреть документы уже на следующей неделе.Володин также напомнил, что такие инициативы уже звучали в Госдуме от разных фракций, однако принятое президентом решение о частичной мобилизации требует приоритетного рассмотрения вопроса о поддержке военнослужащих."Сегодня есть решение президента, также чтобы у нас с вами законодательные инициативы уже на следующей неделе были рассмотрены на пленарном заседании. Нет возражений? Нет возражений!", - добавил спикер ГД.Президент РФ Владимир Путин в среду выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации на Донбассе и ходу спецоперации; он заявил, что Россия поддержит решения референдумов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.
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госдума рф, вячеслав володин, россия, украина, донбасс, владимир путин, частичная мобилизация в россии
Госдума РФ, Вячеслав Володин, Россия, Украина, Донбасс, Владимир Путин, Частичная мобилизация в России
14:31 21.09.2022
 
Володин поручил обсудить статус добровольцев, участвующих в спецоперации

Володин поручил проработать вопрос о статусе добровольцев, участвующих в спецоперации

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитетам Думы по обороне, по труду, соцполитике и делам ветеранов незамедлительно проработать вопрос приравнивания добровольцев, участвующих в спецоперации на Украине, к участникам боевых действий, депутаты могут рассмотреть документы уже на следующей неделе.
"В ходе обращения президент сказал о необходимости поддержки добровольцев. Внес предложение приравнять их к участникам боевых действий. Давайте мы с вами этот вопрос незамедлительно решим", - заявил парламентарий.
Володин также напомнил, что такие инициативы уже звучали в Госдуме от разных фракций, однако принятое президентом решение о частичной мобилизации требует приоритетного рассмотрения вопроса о поддержке военнослужащих.
"Сегодня есть решение президента, также чтобы у нас с вами законодательные инициативы уже на следующей неделе были рассмотрены на пленарном заседании. Нет возражений? Нет возражений!", - добавил спикер ГД.
Президент РФ Владимир Путин в среду выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации на Донбассе и ходу спецоперации; он заявил, что Россия поддержит решения референдумов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.
Здание Государственной думы России на улице Охотный Ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
Вчера, 14:15Специальная военная операция на Украине
Госдума приняла обращение к ГА ООН об угрозе миру от действий Украины
 
Госдума РФВячеслав ВолодинРоссияУкраинаДонбассВладимир ПутинЧастичная мобилизация в России
 
 
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