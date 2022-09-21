https://ria.ru/20220921/dobrovoltsy-1818424351.html

Володин поручил обсудить статус добровольцев, участвующих в спецоперации

Володин поручил обсудить статус добровольцев, участвующих в спецоперации - РИА Новости, 21.09.2022

Володин поручил обсудить статус добровольцев, участвующих в спецоперации

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитетам Думы по обороне, по труду, соцполитике и делам ветеранов незамедлительно проработать вопрос приравнивания... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T14:31

2022-09-21T14:31

2022-09-21T14:31

госдума рф

вячеслав володин

россия

украина

донбасс

владимир путин

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитетам Думы по обороне, по труду, соцполитике и делам ветеранов незамедлительно проработать вопрос приравнивания добровольцев, участвующих в спецоперации на Украине, к участникам боевых действий, депутаты могут рассмотреть документы уже на следующей неделе.Володин также напомнил, что такие инициативы уже звучали в Госдуме от разных фракций, однако принятое президентом решение о частичной мобилизации требует приоритетного рассмотрения вопроса о поддержке военнослужащих."Сегодня есть решение президента, также чтобы у нас с вами законодательные инициативы уже на следующей неделе были рассмотрены на пленарном заседании. Нет возражений? Нет возражений!", - добавил спикер ГД.Президент РФ Владимир Путин в среду выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации на Донбассе и ходу спецоперации; он заявил, что Россия поддержит решения референдумов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.

https://ria.ru/20220921/ukraina-1818419063.html

россия

украина

донбасс

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госдума рф, вячеслав володин, россия, украина, донбасс, владимир путин, частичная мобилизация в россии