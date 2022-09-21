Володин поручил обсудить статус добровольцев, участвующих в спецоперации
Володин поручил проработать вопрос о статусе добровольцев, участвующих в спецоперации
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитетам Думы по обороне, по труду, соцполитике и делам ветеранов незамедлительно проработать вопрос приравнивания добровольцев, участвующих в спецоперации на Украине, к участникам боевых действий, депутаты могут рассмотреть документы уже на следующей неделе.
"В ходе обращения президент сказал о необходимости поддержки добровольцев. Внес предложение приравнять их к участникам боевых действий. Давайте мы с вами этот вопрос незамедлительно решим", - заявил парламентарий.
Володин также напомнил, что такие инициативы уже звучали в Госдуме от разных фракций, однако принятое президентом решение о частичной мобилизации требует приоритетного рассмотрения вопроса о поддержке военнослужащих.
"Сегодня есть решение президента, также чтобы у нас с вами законодательные инициативы уже на следующей неделе были рассмотрены на пленарном заседании. Нет возражений? Нет возражений!", - добавил спикер ГД.
Президент РФ Владимир Путин в среду выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации на Донбассе и ходу спецоперации; он заявил, что Россия поддержит решения референдумов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам.