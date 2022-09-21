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Власти Днепропетровска присвоили одной из центральных улиц имя Бандеры - РИА Новости, 21.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220921/dnepropetrovsk-1818377692.html
Власти Днепропетровска присвоили одной из центральных улиц имя Бандеры
Власти Днепропетровска присвоили одной из центральных улиц имя Бандеры - РИА Новости, 21.09.2022
Власти Днепропетровска присвоили одной из центральных улиц имя Бандеры
Одну из центральных улиц украинского Днепра переименовали в честь нацистского коллаборанта Степана Бандеры, сообщил в среду мэр города Борис Филатов. Ранее... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T12:26
2022-09-21T12:26
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днепр (город)
степан бандера
борис филатов
организация украинских националистов
украинская повстанческая армия
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Одну из центральных улиц украинского Днепра переименовали в честь нацистского коллаборанта Степана Бандеры, сообщил в среду мэр города Борис Филатов. Ранее Филатов сообщал, что на ближайшем заседании горсовета будет принято решение о переименовании 45 топонимов."В Днепре переименовали улицу Шмидта в улицу имени Степана Бандеры. Теперь уже навсегда", - заявил Филатов в социальной сети. Он отметил, что "обещал увековечить память Бандеры" в городе еще в 2015 году.Бандера был лидером "Организации украинских националистов"* (ОУН*), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН* - "Украинской повстанческой армии"* (УПА*, признана экстремистской организацией и запрещена в РФ), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам - право на соцгарантии.Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.* Запрещенная в России экстремистская организация
https://ria.ru/20220912/kiev-1816299142.html
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в мире, украина, днепр (город), степан бандера, борис филатов, организация украинских националистов, украинская повстанческая армия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепр (город), Степан Бандера, Борис Филатов, Организация украинских националистов, Украинская повстанческая армия, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:26 21.09.2022
 
Власти Днепропетровска присвоили одной из центральных улиц имя Бандеры

Мэр Днепропетровска Филатов объявил о переименовании улицы Шмидта в улицу Бандеры

© Flickr / Denis KorablevВид города Днепропетровск
Вид города Днепропетровск - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© Flickr / Denis Korablev
Вид города Днепропетровск. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Одну из центральных улиц украинского Днепра переименовали в честь нацистского коллаборанта Степана Бандеры, сообщил в среду мэр города Борис Филатов. Ранее Филатов сообщал, что на ближайшем заседании горсовета будет принято решение о переименовании 45 топонимов.
"В Днепре переименовали улицу Шмидта в улицу имени Степана Бандеры. Теперь уже навсегда", - заявил Филатов в социальной сети. Он отметил, что "обещал увековечить память Бандеры" в городе еще в 2015 году.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
12 сентября, 17:50Специальная военная операция на Украине
В Киеве переименовали 40 улиц в рамках дерусификации
Бандера был лидером "Организации украинских националистов"* (ОУН*), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН* - "Украинской повстанческой армии"* (УПА*, признана экстремистской организацией и запрещена в РФ), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам - право на соцгарантии.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
* Запрещенная в России экстремистская организация
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДнепр (город)Степан БандераБорис ФилатовОрганизация украинских националистовУкраинская повстанческая армияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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