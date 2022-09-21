Власти Днепропетровска присвоили одной из центральных улиц имя Бандеры
Мэр Днепропетровска Филатов объявил о переименовании улицы Шмидта в улицу Бандеры
Вид города Днепропетровск. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Одну из центральных улиц украинского Днепра переименовали в честь нацистского коллаборанта Степана Бандеры, сообщил в среду мэр города Борис Филатов. Ранее Филатов сообщал, что на ближайшем заседании горсовета будет принято решение о переименовании 45 топонимов.
"В Днепре переименовали улицу Шмидта в улицу имени Степана Бандеры. Теперь уже навсегда", - заявил Филатов в социальной сети. Он отметил, что "обещал увековечить память Бандеры" в городе еще в 2015 году.
Бандера был лидером "Организации украинских националистов"* (ОУН*), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН* - "Украинской повстанческой армии"* (УПА*, признана экстремистской организацией и запрещена в РФ), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам - право на соцгарантии.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
* Запрещенная в России экстремистская организация