https://ria.ru/20220921/dnepropetrovsk-1818377692.html

Власти Днепропетровска присвоили одной из центральных улиц имя Бандеры

Власти Днепропетровска присвоили одной из центральных улиц имя Бандеры - РИА Новости, 21.09.2022

Власти Днепропетровска присвоили одной из центральных улиц имя Бандеры

Одну из центральных улиц украинского Днепра переименовали в честь нацистского коллаборанта Степана Бандеры, сообщил в среду мэр города Борис Филатов. Ранее... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T12:26

2022-09-21T12:26

2022-09-21T12:26

специальная военная операция на украине

в мире

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организация украинских националистов

украинская повстанческая армия

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Одну из центральных улиц украинского Днепра переименовали в честь нацистского коллаборанта Степана Бандеры, сообщил в среду мэр города Борис Филатов. Ранее Филатов сообщал, что на ближайшем заседании горсовета будет принято решение о переименовании 45 топонимов."В Днепре переименовали улицу Шмидта в улицу имени Степана Бандеры. Теперь уже навсегда", - заявил Филатов в социальной сети. Он отметил, что "обещал увековечить память Бандеры" в городе еще в 2015 году.Бандера был лидером "Организации украинских националистов"* (ОУН*), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН* - "Украинской повстанческой армии"* (УПА*, признана экстремистской организацией и запрещена в РФ), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам - право на соцгарантии.Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.* Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20220912/kiev-1816299142.html

https://ria.ru/20220831/ukraina-1813298487.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, днепр (город), степан бандера, борис филатов, организация украинских националистов, украинская повстанческая армия, ситуация в днр и лнр