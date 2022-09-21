https://ria.ru/20220921/dizel-1818397042.html

В Испании назвали самый незаменимый товар из России

В Испании назвали самый незаменимый товар из России - РИА Новости, 21.09.2022

В Испании назвали самый незаменимый товар из России

Из-за нефтяного эмбарго Евросоюз может лишиться незаменимых в нынешних условиях российских продуктов, в частности, дизельного топлива. Об этом заявляет... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T13:15

2022-09-21T13:15

2022-09-21T15:31

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экономика

цены на нефть

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европа

испания

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Из-за нефтяного эмбарго Евросоюз может лишиться незаменимых в нынешних условиях российских продуктов, в частности, дизельного топлива. Об этом заявляет испанская El Pais.Как сообщили журналисты, цены на него по-прежнему остаются на высочайшем уровне, несмотря на небольшое удешевление бензина."Каждая заправка стоит бешеных денег. Такой взрыв цен на топливо после пандемии связан с подорожанием основного сырья, а именно нефти. Однако на стоимость дизеля и бензина влияют и другие факторы, и тут их пути расходятся. Европа — чистый экспортер бензина, но при этом дизеля ей нужно больше, чем она может произвести. Более трети этого топлива до сих пор поступает из России, его насильственное вытеснение ведет к тому, что цены на протяжении нескольких месяцев продолжают расти", — пишет автор статьи Игнасио Фариса.Из-за сложившихся условий ЕС не в состоянии компенсировать отсутствие дизеля из России — ни своими силами, ни за счет увеличения поставок из альтернативных источников, заявляют эксперты. Большая часть местных нефтеперерабатывающих заводов закрылась из-за снижения прибыльности, а количество электромобилей, наоборот, возросло, что повысило спрос на дизель.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.

https://ria.ru/20220921/bolgary-1818349579.html

https://ria.ru/20220920/energetika-1817979097.html

россия

европа

испания

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, экономика, цены на нефть, россия, европа, испания