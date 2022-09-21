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В Испании назвали самый незаменимый товар из России - РИА Новости, 21.09.2022
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В Испании назвали самый незаменимый товар из России
В Испании назвали самый незаменимый товар из России - РИА Новости, 21.09.2022
В Испании назвали самый незаменимый товар из России
Из-за нефтяного эмбарго Евросоюз может лишиться незаменимых в нынешних условиях российских продуктов, в частности, дизельного топлива. Об этом заявляет... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T13:15
2022-09-21T15:31
в мире
экономика
цены на нефть
россия
европа
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Из-за нефтяного эмбарго Евросоюз может лишиться незаменимых в нынешних условиях российских продуктов, в частности, дизельного топлива. Об этом заявляет испанская El Pais.Как сообщили журналисты, цены на него по-прежнему остаются на высочайшем уровне, несмотря на небольшое удешевление бензина."Каждая заправка стоит бешеных денег. Такой взрыв цен на топливо после пандемии связан с подорожанием основного сырья, а именно нефти. Однако на стоимость дизеля и бензина влияют и другие факторы, и тут их пути расходятся. Европа — чистый экспортер бензина, но при этом дизеля ей нужно больше, чем она может произвести. Более трети этого топлива до сих пор поступает из России, его насильственное вытеснение ведет к тому, что цены на протяжении нескольких месяцев продолжают расти", — пишет автор статьи Игнасио Фариса.Из-за сложившихся условий ЕС не в состоянии компенсировать отсутствие дизеля из России — ни своими силами, ни за счет увеличения поставок из альтернативных источников, заявляют эксперты. Большая часть местных нефтеперерабатывающих заводов закрылась из-за снижения прибыльности, а количество электромобилей, наоборот, возросло, что повысило спрос на дизель.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
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в мире, экономика, цены на нефть, россия, европа, испания
В мире, Экономика, Цены на нефть, Россия, Европа, Испания
13:15 21.09.2022 (обновлено: 15:31 21.09.2022)
 
В Испании назвали самый незаменимый товар из России

El Pais: эмбарго на нефтепродукты лишит Европу незаменимого российского дизеля

© РИА Новости / Жанна Манукян / Перейти в медиабанкАЗС компании ESSO в Лондоне
АЗС компании ESSO в Лондоне - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Жанна Манукян
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АЗС компании ESSO в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Из-за нефтяного эмбарго Евросоюз может лишиться незаменимых в нынешних условиях российских продуктов, в частности, дизельного топлива. Об этом заявляет испанская El Pais.
Как сообщили журналисты, цены на него по-прежнему остаются на высочайшем уровне, несмотря на небольшое удешевление бензина.
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"Каждая заправка стоит бешеных денег. Такой взрыв цен на топливо после пандемии связан с подорожанием основного сырья, а именно нефти. Однако на стоимость дизеля и бензина влияют и другие факторы, и тут их пути расходятся. Европа — чистый экспортер бензина, но при этом дизеля ей нужно больше, чем она может произвести. Более трети этого топлива до сих пор поступает из России, его насильственное вытеснение ведет к тому, что цены на протяжении нескольких месяцев продолжают расти", — пишет автор статьи Игнасио Фариса.
Из-за сложившихся условий ЕС не в состоянии компенсировать отсутствие дизеля из России — ни своими силами, ни за счет увеличения поставок из альтернативных источников, заявляют эксперты. Большая часть местных нефтеперерабатывающих заводов закрылась из-за снижения прибыльности, а количество электромобилей, наоборот, возросло, что повысило спрос на дизель.
"Из всех российских нефтепродуктов дизель сложнее всего заместить", — указал ведущий экономист аналитической компании Vortexa Дэвид Уэч.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
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