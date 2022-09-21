https://ria.ru/20220921/diversiya-1818347532.html

В Крыму дали реальные сроки обвиняемым в диверсии на газопроводе

В Крыму дали реальные сроки обвиняемым в диверсии на газопроводе - РИА Новости, 21.09.2022

В Крыму дали реальные сроки обвиняемым в диверсии на газопроводе

Верховный суд Республики Крым в среду приговорил обвиняемых в прошлогодней диверсии на газопроводе: Наримана Джелялова - к 17 годам, Асана Ахметова - к 15 годам РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T10:38

2022-09-21T10:38

2022-09-21T10:38

происшествия

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Верховный суд Республики Крым в среду приговорил обвиняемых в прошлогодней диверсии на газопроводе: Наримана Джелялова - к 17 годам, Асана Ахметова - к 15 годам и Азиза Ахтемова - к 13 годам колонии строгого режима и штрафам, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Назначить окончательно Ахтемову Асану наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафом в размере 500 тысяч рублей, Ахтемову Азизу <…> 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафом в размере 500 тысяч рублей, <…> Нариману Джелялову <…> 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафом в размере 700 тысяч рублей", - зачитал решение судья.

https://ria.ru/20220722/diversant-1804217629.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, республика крым