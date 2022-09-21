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В Крыму дали реальные сроки обвиняемым в диверсии на газопроводе
В Крыму дали реальные сроки обвиняемым в диверсии на газопроводе - РИА Новости, 21.09.2022
В Крыму дали реальные сроки обвиняемым в диверсии на газопроводе
Верховный суд Республики Крым в среду приговорил обвиняемых в прошлогодней диверсии на газопроводе: Наримана Джелялова - к 17 годам, Асана Ахметова - к 15 годам РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T10:38
2022-09-21T10:38
2022-09-21T10:38
происшествия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Верховный суд Республики Крым в среду приговорил обвиняемых в прошлогодней диверсии на газопроводе: Наримана Джелялова - к 17 годам, Асана Ахметова - к 15 годам и Азиза Ахтемова - к 13 годам колонии строгого режима и штрафам, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Назначить окончательно Ахтемову Асану наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафом в размере 500 тысяч рублей, Ахтемову Азизу <…> 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафом в размере 500 тысяч рублей, <…> Нариману Джелялову <…> 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафом в размере 700 тысяч рублей", - зачитал решение судья.
https://ria.ru/20220722/diversant-1804217629.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, республика крым
Происшествия, Республика Крым
В Крыму дали реальные сроки обвиняемым в диверсии на газопроводе
Суд Крыма приговорил обвиняемых в диверсии на газопроводе к срокам от 13 до 17 лет
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Верховный суд Республики Крым в среду приговорил обвиняемых в прошлогодней диверсии на газопроводе: Наримана Джелялова - к 17 годам, Асана Ахметова - к 15 годам и Азиза Ахтемова - к 13 годам колонии строгого режима и штрафам, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Назначить окончательно Ахтемову Асану наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафом в размере 500 тысяч рублей, Ахтемову Азизу <…> 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафом в размере 500 тысяч рублей, <…> Нариману Джелялову <…> 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафом в размере 700 тысяч рублей", - зачитал решение судья.