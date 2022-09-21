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СМИ: депутаты "Альтернативы для Германии" отказались от поездки в Донбасс
СМИ: депутаты "Альтернативы для Германии" отказались от поездки в Донбасс - РИА Новости, 21.09.2022
СМИ: депутаты "Альтернативы для Германии" отказались от поездки в Донбасс
Группа региональных депутатов партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ"), которые собирались с визитом в Донбасс, отказались от этих планов, сообщил... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T00:42
2022-09-21T00:42
2022-09-21T01:32
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Группа региональных депутатов партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ"), которые собирались с визитом в Донбасс, отказались от этих планов, сообщил представитель телеканала ZDF.Ранее три депутата ландтага федеральной земли Саксония-Анхальт от фракции "Альтернатива для Германии" объявили о планах отправиться с визитом в Россию, а также посетить Донбасс, чтобы составить собственное представление о текущей ситуации.По информации ZDF, об отказе от визита сообщил один из депутатов Кристиан Блекс.Решение законодателей посетить Донбасс вызвало критику руководства "АдГ", которые назвали поездку "не лучшей идеей", и премьер-министра Саксонии-Анхальт Райнера Хазелоффа (ХДС), заявившего, что считает это "глубоким актом несолидарности".
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донбасс, германия
В мире, Донбасс, Германия
00:42 21.09.2022 (обновлено: 01:32 21.09.2022)
СМИ: депутаты "Альтернативы для Германии" отказались от поездки в Донбасс
ZDF: группа депутатов партии "Альтернатива для Германии" отказались от поездки в Донбасс
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.
Группа региональных депутатов партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ"), которые собирались с визитом в Донбасс, отказались от этих планов, сообщил
представитель телеканала ZDF.
Ранее три депутата ландтага федеральной земли Саксония-Анхальт от фракции "Альтернатива для Германии" объявили о планах отправиться с визитом в Россию, а также посетить Донбасс, чтобы составить собственное представление о текущей ситуации.
По информации ZDF, об отказе от визита сообщил один из депутатов Кристиан Блекс.
"Поскольку я – единственный депутат, у которого сейчас есть доступ в интернет, я хотел бы сообщить вам о совместном решении нас троих не ехать в Донбасс", - цитирует репортер телеканала Юлия Клаус послание депутата.
Решение законодателей посетить Донбасс вызвало критику руководства "АдГ", которые назвали поездку "не лучшей идеей", и премьер-министра Саксонии-Анхальт Райнера Хазелоффа (ХДС), заявившего, что считает это "глубоким актом несолидарности".