https://ria.ru/20220921/deputaty-1818301733.html

СМИ: депутаты "Альтернативы для Германии" отказались от поездки в Донбасс

СМИ: депутаты "Альтернативы для Германии" отказались от поездки в Донбасс - РИА Новости, 21.09.2022

СМИ: депутаты "Альтернативы для Германии" отказались от поездки в Донбасс

Группа региональных депутатов партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ"), которые собирались с визитом в Донбасс, отказались от этих планов, сообщил... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T00:42

2022-09-21T00:42

2022-09-21T01:32

в мире

донбасс

германия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767610550_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_18e538199d531405705bdc733ce02a5b.jpg

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Группа региональных депутатов партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ"), которые собирались с визитом в Донбасс, отказались от этих планов, сообщил представитель телеканала ZDF.Ранее три депутата ландтага федеральной земли Саксония-Анхальт от фракции "Альтернатива для Германии" объявили о планах отправиться с визитом в Россию, а также посетить Донбасс, чтобы составить собственное представление о текущей ситуации.По информации ZDF, об отказе от визита сообщил один из депутатов Кристиан Блекс.Решение законодателей посетить Донбасс вызвало критику руководства "АдГ", которые назвали поездку "не лучшей идеей", и премьер-министра Саксонии-Анхальт Райнера Хазелоффа (ХДС), заявившего, что считает это "глубоким актом несолидарности".

https://ria.ru/20220915/germaniya-1817059114.html

донбасс

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, донбасс, германия