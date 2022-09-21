https://ria.ru/20220921/depressiya-1817943233.html
"Правда тела". Что такое депрессия и кто ее придумал
"Правда тела". Что такое депрессия и кто ее придумал - РИА Новости, 21.09.2022
"Правда тела". Что такое депрессия и кто ее придумал
"У меня депрессия от этой погоды", "я после таких фильмов в депрессию впадаю" - почему почти все неправильно используют термин "депрессия" и на что его лучше заменить. Какие эмоции бывают вредны, можно ли два дня злиться на камни и точно ли сложное задумчивое лицо поможет прослыть интеллектуалом. И как научиться получать удовольствие от безделья.
2022-09-21T12:00
2022-09-21T12:00
2022-09-21T12:00
правда тела
подкаст
здоровый образ жизни (зож)
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"Правда тела". Что такое депрессия и кто ее придумал
"У меня депрессия от этой погоды", "я после таких фильмов в депрессию впадаю" - почему почти все неправильно используют термин "депрессия" и на что его лучше заменить. Какие эмоции бывают вредны, можно ли два дня злиться на камни и точно ли сложное задумчивое лицо поможет вам прослыть интеллектуалом. И как уже научиться получать удовольствие от безделья.
audio/mpeg
"Правда тела". Что такое депрессия и кто ее придумал
"У меня депрессия от этой погоды", "я после таких фильмов в депрессию впадаю" - почему почти все неправильно используют термин "депрессия" и на что его лучше заменить. Какие эмоции бывают вредны, можно ли два дня злиться на камни и точно ли сложное задумчивое лицо поможет вам прослыть интеллектуалом. И как уже научиться получать удовольствие от безделья.
audio/mpeg
Как отличить долгие приступы уныния и плохого настроения от клинической депрессии, что такое депрессивное состояние и стоит ли лечить его таблетками – рассказывает психолог, специалист по тревожным расстройствам Павел Жавнеров.1:42 – депрессия – это придуманный диагноз?2:40 – диагностика по одному вопросу4:30 – стоит ли лечить уныние12:10 – всем нужны поощрение и похвала16:42 – антидепрессанты – опасно или необходимо19:18 – зачем нам "каникулы на таблетках"22:00 – почему всегда надо быть чем-то занятым (и надо ли)24:50 – бег от мыслей и бег в удовольствие – как различить25:35 – учимся наслаждаться бездельем28:15 – не отказывайтесь от кофе!Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Полина ПанинаМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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подкаст, здоровый образ жизни (зож), аудио
Правда тела, Подкаст, Здоровый образ жизни (ЗОЖ)
"Правда тела". Что такое депрессия и кто ее придумал
"У меня депрессия от этой погоды", "я после таких фильмов в депрессию впадаю" - почему почти все неправильно используют термин "депрессия" и на что его лучше заменить. Какие эмоции бывают вредны, можно ли два дня злиться на камни и точно ли сложное задумчивое лицо поможет прослыть интеллектуалом. И как научиться получать удовольствие от безделья.
Как отличить долгие приступы уныния и плохого настроения от клинической депрессии, что такое депрессивное состояние и стоит ли лечить его таблетками – рассказывает психолог, специалист по тревожным расстройствам Павел Жавнеров
.
1:42 – депрессия – это придуманный диагноз?
2:40 – диагностика по одному вопросу
4:30 – стоит ли лечить уныние
12:10 – всем нужны поощрение и похвала
16:42 – антидепрессанты – опасно или необходимо
19:18 – зачем нам "каникулы на таблетках"
22:00 – почему всегда надо быть чем-то занятым (и надо ли)
24:50 – бег от мыслей и бег в удовольствие – как различить
25:35 – учимся наслаждаться бездельем
28:15 – не отказывайтесь от кофе!
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