https://ria.ru/20220921/depressiya-1817943233.html

"Правда тела". Что такое депрессия и кто ее придумал

"Правда тела". Что такое депрессия и кто ее придумал - РИА Новости, 21.09.2022

"Правда тела". Что такое депрессия и кто ее придумал

"У меня депрессия от этой погоды", "я после таких фильмов в депрессию впадаю" - почему почти все неправильно используют термин "депрессия" и на что его лучше заменить. Какие эмоции бывают вредны, можно ли два дня злиться на камни и точно ли сложное задумчивое лицо поможет прослыть интеллектуалом. И как научиться получать удовольствие от безделья.

2022-09-21T12:00

2022-09-21T12:00

2022-09-21T12:00

правда тела

подкаст

здоровый образ жизни (зож)

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"Правда тела". Что такое депрессия и кто ее придумал "У меня депрессия от этой погоды", "я после таких фильмов в депрессию впадаю" - почему почти все неправильно используют термин "депрессия" и на что его лучше заменить. Какие эмоции бывают вредны, можно ли два дня злиться на камни и точно ли сложное задумчивое лицо поможет вам прослыть интеллектуалом. И как уже научиться получать удовольствие от безделья. audio/mpeg

"Правда тела". Что такое депрессия и кто ее придумал "У меня депрессия от этой погоды", "я после таких фильмов в депрессию впадаю" - почему почти все неправильно используют термин "депрессия" и на что его лучше заменить. Какие эмоции бывают вредны, можно ли два дня злиться на камни и точно ли сложное задумчивое лицо поможет вам прослыть интеллектуалом. И как уже научиться получать удовольствие от безделья. audio/mpeg

Как отличить долгие приступы уныния и плохого настроения от клинической депрессии, что такое депрессивное состояние и стоит ли лечить его таблетками – рассказывает психолог, специалист по тревожным расстройствам Павел Жавнеров.1:42 – депрессия – это придуманный диагноз?2:40 – диагностика по одному вопросу4:30 – стоит ли лечить уныние12:10 – всем нужны поощрение и похвала16:42 – антидепрессанты – опасно или необходимо19:18 – зачем нам "каникулы на таблетках"22:00 – почему всегда надо быть чем-то занятым (и надо ли)24:50 – бег от мыслей и бег в удовольствие – как различить25:35 – учимся наслаждаться бездельем28:15 – не отказывайтесь от кофе!Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Полина ПанинаМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

подкаст, здоровый образ жизни (зож), аудио