https://ria.ru/20220921/deltaplan-1818358968.html

На Алтае погибли двое дельтапланеристов

На Алтае погибли двое дельтапланеристов - РИА Новости, 21.09.2022

На Алтае погибли двое дельтапланеристов

Двое мужчин погибли в Алтайском крае из-за падения дельтаплана, сообщили в Восточном МСУ на транспорте СК РФ. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T11:16

2022-09-21T11:16

2022-09-21T14:08

происшествия

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БАРНАУЛ, 21 сен - РИА Новости. Двое мужчин погибли в Алтайском крае из-за падения дельтаплана, сообщили в Восточном МСУ на транспорте СК РФ."В Алтайском крае по факту падения дельтаплана проводится уголовно-процессуальная проверка. 21 сентября 2022 года вблизи поселка Рассвет Хабарского района Алтайского края во время выполнения прогулочного полета произошло падение сверхлегкого летательного аппарата. В результате этого погибли двое мужчин", - говорится в сообщении.На место происшествия выехали опытные следователи и криминалисты, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего."По данному факту… проводится уголовно-процессуальная проверка по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)", - уточняют в ведомстве.

https://ria.ru/20220819/stolknovenie-1810890323.html

алтайский край

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, алтайский край, новости - туризм