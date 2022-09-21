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На Алтае погибли двое дельтапланеристов - РИА Новости, 21.09.2022
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Туризм
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На Алтае погибли двое дельтапланеристов
На Алтае погибли двое дельтапланеристов - РИА Новости, 21.09.2022
На Алтае погибли двое дельтапланеристов
Двое мужчин погибли в Алтайском крае из-за падения дельтаплана, сообщили в Восточном МСУ на транспорте СК РФ. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T11:16
2022-09-21T14:08
происшествия
алтайский край
туризм
новости - туризм
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БАРНАУЛ, 21 сен - РИА Новости. Двое мужчин погибли в Алтайском крае из-за падения дельтаплана, сообщили в Восточном МСУ на транспорте СК РФ."В Алтайском крае по факту падения дельтаплана проводится уголовно-процессуальная проверка. 21 сентября 2022 года вблизи поселка Рассвет Хабарского района Алтайского края во время выполнения прогулочного полета произошло падение сверхлегкого летательного аппарата. В результате этого погибли двое мужчин", - говорится в сообщении.На место происшествия выехали опытные следователи и криминалисты, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего."По данному факту… проводится уголовно-процессуальная проверка по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)", - уточняют в ведомстве.
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происшествия, алтайский край, новости - туризм
Происшествия, Алтайский край, Туризм, Новости - Туризм
11:16 21.09.2022 (обновлено: 14:08 21.09.2022)
 
На Алтае погибли двое дельтапланеристов

На Алтае погибли двое мужчин при падении дельтаплана

© Фото : Барнаульская транспортная прокуратураВ районе посёлка Рассвет Хабарского района Алтайского края произошло падение частного легкомоторного воздушного судна
В районе посёлка Рассвет Хабарского района Алтайского края произошло падение частного легкомоторного воздушного судна - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© Фото : Барнаульская транспортная прокуратура
В районе посёлка Рассвет Хабарского района Алтайского края произошло падение частного легкомоторного воздушного судна
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 21 сен - РИА Новости. Двое мужчин погибли в Алтайском крае из-за падения дельтаплана, сообщили в Восточном МСУ на транспорте СК РФ.
"В Алтайском крае по факту падения дельтаплана проводится уголовно-процессуальная проверка. 21 сентября 2022 года вблизи поселка Рассвет Хабарского района Алтайского края во время выполнения прогулочного полета произошло падение сверхлегкого летательного аппарата. В результате этого погибли двое мужчин", - говорится в сообщении.
На место происшествия выехали опытные следователи и криминалисты, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.
"По данному факту… проводится уголовно-процессуальная проверка по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)", - уточняют в ведомстве.
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