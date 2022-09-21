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Лавров выразил уверенность, что Россия выдержит любое санкционное давление - РИА Новости, 21.09.2022
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Лавров выразил уверенность, что Россия выдержит любое санкционное давление
Лавров выразил уверенность, что Россия выдержит любое санкционное давление - РИА Новости, 21.09.2022
Лавров выразил уверенность, что Россия выдержит любое санкционное давление
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у него нет сомнений, что Россия выдержит любое санкционное давление. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T20:18
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россия
экономика
сергей лавров
москва
цены на нефть
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у него нет сомнений, что Россия выдержит любое санкционное давление."Намерены использовать все имеющиеся возможности и инструменты для защиты своих интересов. У меня нет сомнений, что Россия выдержит любое санкционное давление", - сказал он в интервью журналу Newsweek.Министр при этом подчеркнул, что Москва продолжит адаптироваться к новым внешнеторговым и финансовым реалиям, активизировать импортозамещение."Совместно с друзьями будем снижать долю американского доллара во взаимной торговле и переводить взаиморасчеты в национальные валюты", - добавил он.
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россия, экономика, сергей лавров, москва, цены на нефть
Россия, Экономика, Сергей Лавров, Москва, Цены на нефть
20:18 21.09.2022 (обновлено: 20:24 21.09.2022)
 
Лавров выразил уверенность, что Россия выдержит любое санкционное давление

Глава МИД Лавров выразил уверенность, что Россия выдержит любое санкционное давление

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у него нет сомнений, что Россия выдержит любое санкционное давление.
"Намерены использовать все имеющиеся возможности и инструменты для защиты своих интересов. У меня нет сомнений, что Россия выдержит любое санкционное давление", - сказал он в интервью журналу Newsweek.
Министр при этом подчеркнул, что Москва продолжит адаптироваться к новым внешнеторговым и финансовым реалиям, активизировать импортозамещение.
"Совместно с друзьями будем снижать долю американского доллара во взаимной торговле и переводить взаиморасчеты в национальные валюты", - добавил он.
Еврокомиссия - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
Вчера, 20:00
Еврокомиссия готовит новые санкции против России
 
РоссияЭкономикаСергей ЛавровМоскваЦены на нефть
 
 
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