https://ria.ru/20220921/davlenie-1818537233.html

Лавров выразил уверенность, что Россия выдержит любое санкционное давление

Лавров выразил уверенность, что Россия выдержит любое санкционное давление - РИА Новости, 21.09.2022

Лавров выразил уверенность, что Россия выдержит любое санкционное давление

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у него нет сомнений, что Россия выдержит любое санкционное давление. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T20:18

2022-09-21T20:18

2022-09-21T20:24

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экономика

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у него нет сомнений, что Россия выдержит любое санкционное давление."Намерены использовать все имеющиеся возможности и инструменты для защиты своих интересов. У меня нет сомнений, что Россия выдержит любое санкционное давление", - сказал он в интервью журналу Newsweek.Министр при этом подчеркнул, что Москва продолжит адаптироваться к новым внешнеторговым и финансовым реалиям, активизировать импортозамещение."Совместно с друзьями будем снижать долю американского доллара во взаимной торговле и переводить взаиморасчеты в национальные валюты", - добавил он.

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россия, экономика, сергей лавров, москва, цены на нефть