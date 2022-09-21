https://ria.ru/20220921/byudzhet-1818366823.html
Бюджетная система России перешла к дефициту в августе, заявил Решетников
Бюджетная система России перешла к дефициту в августе, заявил Решетников - РИА Новости, 21.09.2022
Бюджетная система России перешла к дефициту в августе, заявил Решетников
Расходы бюджета России стали превышать его доходы в августе, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников, выступая в Совете Федерации. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T11:40
2022-09-21T11:40
2022-09-21T11:40
экономика
максим решетников
россия
бюджет
дефицит
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Расходы бюджета России стали превышать его доходы в августе, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников, выступая в Совете Федерации."Бюджетная система в целом перешла к дефициту в августе этого года, в первую очередь за счет расходования средств федерального бюджета", - сказал Решетников.Он уточнил, что "сейчас бюджеты всех уровней тратят денег больше, чем поступает в них налогов".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, максим решетников, россия, бюджет, дефицит
Экономика, Максим Решетников, Россия, Бюджет, Дефицит
Бюджетная система России перешла к дефициту в августе, заявил Решетников
Глава Минэкономразвития Решетников: расходы бюджета в августе стали превышать доходы