https://ria.ru/20220921/byudzhet-1818366823.html

Бюджетная система России перешла к дефициту в августе, заявил Решетников

Бюджетная система России перешла к дефициту в августе, заявил Решетников - РИА Новости, 21.09.2022

Бюджетная система России перешла к дефициту в августе, заявил Решетников

Расходы бюджета России стали превышать его доходы в августе, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников, выступая в Совете Федерации. РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T11:40

2022-09-21T11:40

2022-09-21T11:40

экономика

максим решетников

россия

бюджет

дефицит

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795678421_0:0:3226:1815_1920x0_80_0_0_cb64af1cc33db9f0257470b4490c5823.jpg

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Расходы бюджета России стали превышать его доходы в августе, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников, выступая в Совете Федерации."Бюджетная система в целом перешла к дефициту в августе этого года, в первую очередь за счет расходования средств федерального бюджета", - сказал Решетников.Он уточнил, что "сейчас бюджеты всех уровней тратят денег больше, чем поступает в них налогов".

https://ria.ru/20220920/byudzhet-1818164796.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, максим решетников, россия, бюджет, дефицит