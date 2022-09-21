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Бюджетная система России перешла к дефициту в августе, заявил Решетников - РИА Новости, 21.09.2022
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Бюджетная система России перешла к дефициту в августе, заявил Решетников
Бюджетная система России перешла к дефициту в августе, заявил Решетников - РИА Новости, 21.09.2022
Бюджетная система России перешла к дефициту в августе, заявил Решетников
Расходы бюджета России стали превышать его доходы в августе, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников, выступая в Совете Федерации. РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T11:40
2022-09-21T11:40
экономика
максим решетников
россия
бюджет
дефицит
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Расходы бюджета России стали превышать его доходы в августе, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников, выступая в Совете Федерации."Бюджетная система в целом перешла к дефициту в августе этого года, в первую очередь за счет расходования средств федерального бюджета", - сказал Решетников.Он уточнил, что "сейчас бюджеты всех уровней тратят денег больше, чем поступает в них налогов".
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экономика, максим решетников, россия, бюджет, дефицит
Экономика, Максим Решетников, Россия, Бюджет, Дефицит
11:40 21.09.2022
 
Бюджетная система России перешла к дефициту в августе, заявил Решетников

Глава Минэкономразвития Решетников: расходы бюджета в августе стали превышать доходы

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников
Министр экономического развития РФ Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Министр экономического развития РФ Максим Решетников. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Расходы бюджета России стали превышать его доходы в августе, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников, выступая в Совете Федерации.
"Бюджетная система в целом перешла к дефициту в августе этого года, в первую очередь за счет расходования средств федерального бюджета", - сказал Решетников.
Он уточнил, что "сейчас бюджеты всех уровней тратят денег больше, чем поступает в них налогов".
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ЭкономикаМаксим РешетниковРоссияБюджетДефицит
 
 
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