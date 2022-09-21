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Британцы пропускают приемы пищи, чтобы заплатить за электричество - РИА Новости, 21.09.2022
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Британцы пропускают приемы пищи, чтобы заплатить за электричество
Британцы пропускают приемы пищи, чтобы заплатить за электричество - РИА Новости, 21.09.2022
Британцы пропускают приемы пищи, чтобы заплатить за электричество
В Великобритании из-за высоких цен на электричество экономят на еде экономят пять миллионов человек. Об этом пишет Business Insider, ссылаясь на доклад... РИА Новости, 21.09.2022
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. В Великобритании из-за высоких цен на электричество экономят на еде экономят пять миллионов человек. Об этом пишет Business Insider, ссылаясь на доклад благотворительной организации The Money Advice Trust.В документе указано, что в течение последних трех месяцев прием пищи ради возможности заплатить за электроэнергию пропускал каждый девятый взрослый житель Великобритании."Согласно докладу, про просрочку оплаты хотя бы одного счета сообщил каждый пятый взрослый, или 10,9 миллиона человек", – сообщает СМИ.В докладе также говорится, что ради оплаты счетов личные или домашние вещи продали еще 14 процентов жителей Великобритании, а все расходы на несущественные нужды сократили двое из пяти жителей Соединенного Королевства.Как уточняет издание, стоимость электроэнергии поднялась по всей Европе в связи с ограничением Россией поставок природного газа.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
https://ria.ru/20220916/germaniya-1817391166.html
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великобритания, европа, россия, в мире
Великобритания, Европа, Россия, В мире
17:20 21.09.2022 (обновлено: 17:50 21.09.2022)
 
Британцы пропускают приемы пищи, чтобы заплатить за электричество

В Великобритании из-за высоких цен на электричество на еде экономят пять миллионов человек

© РИА Новости / Аюш Пачнанда / Перейти в медиабанкФлаг Великобритании
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости / Аюш Пачнанда
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Флаг Великобритании. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. В Великобритании из-за высоких цен на электричество экономят на еде экономят пять миллионов человек. Об этом пишет Business Insider, ссылаясь на доклад благотворительной организации The Money Advice Trust.
В документе указано, что в течение последних трех месяцев прием пищи ради возможности заплатить за электроэнергию пропускал каждый девятый взрослый житель Великобритании.
"Согласно докладу, про просрочку оплаты хотя бы одного счета сообщил каждый пятый взрослый, или 10,9 миллиона человек", – сообщает СМИ.
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В докладе также говорится, что ради оплаты счетов личные или домашние вещи продали еще 14 процентов жителей Великобритании, а все расходы на несущественные нужды сократили двое из пяти жителей Соединенного Королевства.
Как уточняет издание, стоимость электроэнергии поднялась по всей Европе в связи с ограничением Россией поставок природного газа.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
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