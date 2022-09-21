https://ria.ru/20220921/britaniya-1818441812.html

Глава МИД Британии заявил, что Запад никогда не угрожал России

Глава МИД Британии заявил, что Запад никогда не угрожал России - РИА Новости, 21.09.2022

Глава МИД Британии заявил, что Запад никогда не угрожал России

Глава МИД Британии Джеймс Клеверли, отвечая на вопрос о заявлении российского президента Владимира Путина о готовности использовать все имеющиеся средства при... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T15:16

2022-09-21T15:16

2022-09-21T15:16

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

россия

донбасс

луганская народная республика

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Глава МИД Британии Джеймс Клеверли, отвечая на вопрос о заявлении российского президента Владимира Путина о готовности использовать все имеющиеся средства при угрозе целостности России, заявил, что Запад якобы никогда не угрожал РФ и не пытался посягнуть на ее территориальную целостность.В среду Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешёл всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж, применение против России оружия массового поражения. Российский лидер напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать Россию ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону."Конечно, мы уже видели эти угрозы и раньше... Мы никогда не угрожали России, никогда не пытались посягать на ее территориальную целостность, но мы продолжим поддерживать украинцев", - заявил Клеверли в эфире телеканала CNN.Президент РФ Владимир Путин в среду выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации на Донбассе и ходу спецоперации; он заявил, что Россия поддержит решения референдумов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам

https://ria.ru/20220919/rossiya-1817679924.html

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донбасс

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в мире, владимир путин, россия, донбасс, луганская народная республика