Глава МИД Британии заявил, что Запад никогда не угрожал России
Глава МИД Британии Клеверли о словах Путина: Запад никогда не угрожал России
© Фото : NATO Photo / WO2 Dan Harmer GBR ArmyСовместные учения войск НАТО
© Фото : NATO Photo / WO2 Dan Harmer GBR Army
Совместные учения войск НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Глава МИД Британии Джеймс Клеверли, отвечая на вопрос о заявлении российского президента Владимира Путина о готовности использовать все имеющиеся средства при угрозе целостности России, заявил, что Запад якобы никогда не угрожал РФ и не пытался посягнуть на ее территориальную целостность.
В среду Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешёл всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж, применение против России оружия массового поражения. Российский лидер напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать Россию ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону.
"Конечно, мы уже видели эти угрозы и раньше... Мы никогда не угрожали России, никогда не пытались посягать на ее территориальную целостность, но мы продолжим поддерживать украинцев", - заявил Клеверли в эфире телеканала CNN.
Президент РФ Владимир Путин в среду выступил с обращением к россиянам, посвященным ситуации на Донбассе и ходу спецоперации; он заявил, что Россия поддержит решения референдумов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, и объявил о частичной мобилизации в РФ, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам
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