https://ria.ru/20220921/britaniya-1818300623.html
Британия похоронила отношения с Саудовской Аравией
Британия похоронила отношения с Саудовской Аравией - РИА Новости, 21.09.2022
Британия похоронила отношения с Саудовской Аравией
Не секрет, что порой смерть некоторых людей оказывает на ход истории влияние ничуть не меньшее (порой несопоставимо большее), чем их жизнь. И если в отношении... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T08:00
2022-09-21T08:00
2022-09-21T10:10
в мире
елизавета ii
джамаль хашукджи
колин пауэлл
саудовская аравия
лондон
эр-рияд (город)
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818340770_288:0:2783:1404_1920x0_80_0_0_f455afb3c6873b3d33bc754998f72c34.jpg
Не секрет, что порой смерть некоторых людей оказывает на ход истории влияние ничуть не меньшее (порой несопоставимо большее), чем их жизнь. И если в отношении королевы Елизаветы II это справедливо лишь с точки зрения символизма, то убийство Джамаля Хашукджи сказалось на отношениях Саудовской Аравии с Западом куда больше, чем вся его деятельность при жизни.Мало кто мог представить, что шлейфы двух этих смертей, разделенных целым континентом географически и четырьмя годами по времени, встретятся, но это все же произошло. Наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммаду бин Салману и фактическому главе государства пришлось досрочно покинуть Соединенное Королевство — он прибыл туда по приглашению Лондона, чтобы посетить похороны Елизаветы II, но британские власти отказали ему в таком праве. Делегацию Эр-Рияда возглавил член кабинета министров Турки бин Мохаммед аль-Сауд. Причиной, как вы уже поняли, стали обвинения в убийстве Хашукджи.Саудовскую Аравию сложно назвать примером гуманизма, но это не отменяет того факта, что обвинения в адрес Мухаммада бин Салмана бездоказательны, во всяком случае пока. Западные страны утверждают, что он как минимум знал о готовящемся убийстве, как максимум — был его заказчиком. Причиной якобы стала критика действий наследного принца со стороны журналиста. При этом обвинения в его адрес Запад никак не подкрепил.Однозначно на причастность бин Салмана к случившемуся указало только ЦРУ. При этом управление Верховного комиссара ООН по правам человека возложило ответственность на все руководство Саудовской Аравии. А Amnesty International, например, назвала смертный приговор в отношении пяти осужденных обелением настоящих преступников. Приговор, кстати, впоследствии заменили тюремными сроками.И эти люди, как говорится, запрещают нам в носу ковыряться… Бездоказательные обвинения американской разведки стали притчей во языцех еще со времен Колина Пауэлла, потрясающего пробиркой "спор сибирской язвы" на заседании Совета Безопасности ООН как доказательством наличия у Ирака оружия массового поражения, которого у Хусейна в итоге не оказалось.Amnesty International в начале августа тоже довольно красочно показала, чего стоят ее заявления. Доклад о том, что украинская армия использует гражданские объекты и мирных жителей как живой щит, вызвал бурю эмоций у Зеленского, и организация поспешила принести извинения. Что характерно, сам факт этого использования президент Украины даже не отрицал.Убийство Хашукджи — событие, вне всякого сомнения, чудовищное. Но любые обвинения нужно подтверждать фактами. Россия сама очень хорошо знакома с практикой, когда Запад использует бездоказательные обвинения как повод для санкций, а сами санкции — как инструмент давления. В династической борьбе в 2018 году было много тех, кому сыграла бы на руку пострадавшая репутация наследного принца.Вот и сейчас заявления о причастности Мухаммада бин Салмана стали поводом — не причиной — для такой демонстративной пощечины: наследного принца буквально едва ли не выдворяют из Лондона. Куда уж тут Байдену с его кулачком вместо рукопожатия. А вот причина стала известна еще в июле — это нежелание Эр-Рияда выходить из сделки ОПЕК+ и наращивать поставки топлива западным странам.Провальный визит американского президента стал слишком очевидным показателем бессмысленности попыток надавить на Саудовскую Аравию — Запад уговаривал своих партнеров не мытьем, так катаньем. Мало того, что самому турне предшествовала длительная подготовка, потому что для Байдена на кону стояло слишком многое: вчера саудиты — парии, сегодня — спасители от российского нефтяного гнета. На что не пойдешь перед выборами!Попытки использовать Эр-Рияд как прикрытие от возможного ответа Москвы в энергетической отрасли Запад начал еще до этого. В марте аналогичный вояж в ближневосточную монархию совершил уже экс-премьер-министр экс Ее Величества. Тогда на Даунинг-стрит тоже духоподъемно отчитались о развитии сотрудничества в сферах энергетики, обороны и безопасности.Причем в плане оружия в сотрудничестве стран есть ощутимые подвижки: только в прошлом году Лондон обязался продать Эр-Рияду вооружений почти на полтора миллиарда фунтов стерлингов. А вот с поставками 48 истребителей Eurofighter Typhoon есть некоторые сложности — британский суд посчитал такое решение неправильным. Чем не метод добиться сговорчивости?Но и Саудовская Аравия не особо прислушивается к требованиям Запада насытить рынок топлива.Очевидно, новый премьер-министр Лиз Трасс решила поискать к ближневосточному партнеру подход, отличный от тактики ее предшественника. Заодно попытаться показать другим арабским государствам Персидского залива, что церемониться с ними не планируют. В первую очередь она рассчитывает на то, что такой шаг окажет эффект на Объединенные Арабские Эмираты — главного проводника британского влияния в регионе. С Абу-Даби у Лондона действительно стратегическое партнерство, да и на нефтяном рынке у Эмиратов позиции отнюдь не слабые.Теперь очевидно, что в лице Мухаммада бин Салмана не только Трасс, но и королевская династия — а значит, вся Великобритания — обрела врага. Похороны Елизаветы II стали заодно и панихидой по сотрудничеству с Саудовской Аравией. Это непременно скажется на дрейфе исламской монархии в сторону ШОС и БРИКС, который намечается все четче. А вот какой эффект это окажет на соседей — союзников Эр-Рияда и партнеров Лондона, нам еще предстоит увидеть.
https://ria.ru/20220920/britaniya-1818014129.html
https://ria.ru/20220920/tramp-1818124648.html
https://ria.ru/20220919/bayden-1817967014.html
https://ria.ru/20220808/ssha-1808121194.html
саудовская аравия
лондон
эр-рияд (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Давид Нармания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779930270_180:681:934:1435_100x100_80_0_0_76511bdfe355f65180aa8f3929ea0fcc.jpg
Давид Нармания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779930270_180:681:934:1435_100x100_80_0_0_76511bdfe355f65180aa8f3929ea0fcc.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818340770_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d9427121651844e439e642f7ed38fc8f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Давид Нармания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779930270_180:681:934:1435_100x100_80_0_0_76511bdfe355f65180aa8f3929ea0fcc.jpg
в мире, елизавета ii, джамаль хашукджи, колин пауэлл, саудовская аравия, лондон, эр-рияд (город), оон, amnesty international, центральное разведывательное управление (цру), авторы, лиз трасс
В мире, Елизавета II, Джамаль Хашукджи, Колин Пауэлл, Саудовская Аравия, Лондон, Эр-Рияд (город), ООН, Amnesty International, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Авторы, Лиз Трасс
Не секрет, что порой смерть некоторых людей оказывает на ход истории влияние ничуть не меньшее (порой несопоставимо большее), чем их жизнь. И если в отношении королевы Елизаветы II это справедливо лишь с точки зрения символизма, то убийство Джамаля Хашукджи сказалось на отношениях Саудовской Аравии с Западом куда больше, чем вся его деятельность при жизни.
Мало кто мог представить, что шлейфы двух этих смертей, разделенных целым континентом географически и четырьмя годами по времени, встретятся, но это все же произошло. Наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммаду бин Салману и фактическому главе государства пришлось досрочно покинуть Соединенное Королевство — он прибыл туда по приглашению Лондона, чтобы посетить похороны Елизаветы II, но британские власти отказали ему в таком праве. Делегацию Эр-Рияда возглавил член кабинета министров Турки бин Мохаммед аль-Сауд. Причиной, как вы уже поняли, стали обвинения в убийстве Хашукджи.
Саудовскую Аравию сложно назвать примером гуманизма, но это не отменяет того факта, что обвинения в адрес Мухаммада бин Салмана бездоказательны, во всяком случае пока. Западные страны утверждают, что он как минимум знал о готовящемся убийстве, как максимум — был его заказчиком. Причиной якобы стала критика действий наследного принца со стороны журналиста. При этом обвинения в его адрес Запад никак не подкрепил.
Однозначно на причастность бин Салмана к случившемуся указало только ЦРУ
. При этом управление Верховного комиссара ООН
по правам человека возложило ответственность на все руководство Саудовской Аравии. А Amnesty International
, например, назвала смертный приговор в отношении пяти осужденных обелением настоящих преступников. Приговор, кстати, впоследствии заменили тюремными сроками.
И эти люди, как говорится, запрещают нам в носу ковыряться… Бездоказательные обвинения американской разведки стали притчей во языцех еще со времен Колина Пауэлла
, потрясающего пробиркой "спор сибирской язвы" на заседании Совета Безопасности ООН как доказательством наличия у Ирака
оружия массового поражения, которого у Хусейна в итоге не оказалось.
Amnesty International в начале августа тоже довольно красочно показала, чего стоят ее заявления. Доклад о том, что украинская армия использует гражданские объекты и мирных жителей как живой щит, вызвал бурю эмоций у Зеленского, и организация поспешила принести извинения. Что характерно, сам факт этого использования президент Украины
даже не отрицал.
Убийство Хашукджи — событие, вне всякого сомнения, чудовищное. Но любые обвинения нужно подтверждать фактами. Россия
сама очень хорошо знакома с практикой, когда Запад использует бездоказательные обвинения как повод для санкций, а сами санкции — как инструмент давления. В династической борьбе в 2018 году было много тех, кому сыграла бы на руку пострадавшая репутация наследного принца.
Вот и сейчас заявления о причастности Мухаммада бин Салмана стали поводом — не причиной — для такой демонстративной пощечины: наследного принца буквально едва ли не выдворяют из Лондона. Куда уж тут Байдену с его кулачком вместо рукопожатия. А вот причина стала известна еще в июле — это нежелание Эр-Рияда выходить из сделки ОПЕК+
и наращивать поставки топлива западным странам.
Провальный визит американского президента стал слишком очевидным показателем бессмысленности попыток надавить на Саудовскую Аравию — Запад уговаривал своих партнеров не мытьем, так катаньем. Мало того, что самому турне предшествовала длительная подготовка, потому что для Байдена на кону стояло слишком многое: вчера саудиты — парии, сегодня — спасители от российского нефтяного гнета. На что не пойдешь перед выборами!
Попытки использовать Эр-Рияд как прикрытие от возможного ответа Москвы в энергетической отрасли Запад начал еще до этого. В марте аналогичный вояж в ближневосточную монархию совершил уже экс-премьер-министр экс Ее Величества. Тогда на Даунинг-стрит тоже духоподъемно отчитались о развитии сотрудничества в сферах энергетики, обороны и безопасности.
Причем в плане оружия в сотрудничестве стран есть ощутимые подвижки: только в прошлом году Лондон обязался продать Эр-Рияду вооружений почти на полтора миллиарда фунтов стерлингов. А вот с поставками 48 истребителей Eurofighter
Typhoon есть некоторые сложности — британский суд посчитал такое решение неправильным. Чем не метод добиться сговорчивости?
Но и Саудовская Аравия не особо прислушивается к требованиям Запада насытить рынок топлива.
Очевидно, новый премьер-министр Лиз Трасс
решила поискать к ближневосточному партнеру подход, отличный от тактики ее предшественника. Заодно попытаться показать другим арабским государствам Персидского залива
, что церемониться с ними не планируют. В первую очередь она рассчитывает на то, что такой шаг окажет эффект на Объединенные Арабские Эмираты — главного проводника британского влияния в регионе. С Абу-Даби у Лондона действительно стратегическое партнерство, да и на нефтяном рынке у Эмиратов позиции отнюдь не слабые.
Теперь очевидно, что в лице Мухаммада бин Салмана не только Трасс, но и королевская династия — а значит, вся Великобритания
— обрела врага. Похороны Елизаветы II стали заодно и панихидой по сотрудничеству с Саудовской Аравией. Это непременно скажется на дрейфе исламской монархии в сторону ШОС
и БРИКС
, который намечается все четче. А вот какой эффект это окажет на соседей — союзников Эр-Рияда и партнеров Лондона, нам еще предстоит увидеть.