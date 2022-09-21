https://ria.ru/20220921/britaniya-1818300623.html

Британия похоронила отношения с Саудовской Аравией

Британия похоронила отношения с Саудовской Аравией - РИА Новости, 21.09.2022

Британия похоронила отношения с Саудовской Аравией

Не секрет, что порой смерть некоторых людей оказывает на ход истории влияние ничуть не меньшее (порой несопоставимо большее), чем их жизнь. И если в отношении... РИА Новости, 21.09.2022

2022-09-21T08:00

2022-09-21T08:00

2022-09-21T10:10

в мире

елизавета ii

джамаль хашукджи

колин пауэлл

саудовская аравия

лондон

эр-рияд (город)

оон

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Не секрет, что порой смерть некоторых людей оказывает на ход истории влияние ничуть не меньшее (порой несопоставимо большее), чем их жизнь. И если в отношении королевы Елизаветы II это справедливо лишь с точки зрения символизма, то убийство Джамаля Хашукджи сказалось на отношениях Саудовской Аравии с Западом куда больше, чем вся его деятельность при жизни.Мало кто мог представить, что шлейфы двух этих смертей, разделенных целым континентом географически и четырьмя годами по времени, встретятся, но это все же произошло. Наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммаду бин Салману и фактическому главе государства пришлось досрочно покинуть Соединенное Королевство — он прибыл туда по приглашению Лондона, чтобы посетить похороны Елизаветы II, но британские власти отказали ему в таком праве. Делегацию Эр-Рияда возглавил член кабинета министров Турки бин Мохаммед аль-Сауд. Причиной, как вы уже поняли, стали обвинения в убийстве Хашукджи.Саудовскую Аравию сложно назвать примером гуманизма, но это не отменяет того факта, что обвинения в адрес Мухаммада бин Салмана бездоказательны, во всяком случае пока. Западные страны утверждают, что он как минимум знал о готовящемся убийстве, как максимум — был его заказчиком. Причиной якобы стала критика действий наследного принца со стороны журналиста. При этом обвинения в его адрес Запад никак не подкрепил.Однозначно на причастность бин Салмана к случившемуся указало только ЦРУ. При этом управление Верховного комиссара ООН по правам человека возложило ответственность на все руководство Саудовской Аравии. А Amnesty International, например, назвала смертный приговор в отношении пяти осужденных обелением настоящих преступников. Приговор, кстати, впоследствии заменили тюремными сроками.И эти люди, как говорится, запрещают нам в носу ковыряться… Бездоказательные обвинения американской разведки стали притчей во языцех еще со времен Колина Пауэлла, потрясающего пробиркой "спор сибирской язвы" на заседании Совета Безопасности ООН как доказательством наличия у Ирака оружия массового поражения, которого у Хусейна в итоге не оказалось.Amnesty International в начале августа тоже довольно красочно показала, чего стоят ее заявления. Доклад о том, что украинская армия использует гражданские объекты и мирных жителей как живой щит, вызвал бурю эмоций у Зеленского, и организация поспешила принести извинения. Что характерно, сам факт этого использования президент Украины даже не отрицал.Убийство Хашукджи — событие, вне всякого сомнения, чудовищное. Но любые обвинения нужно подтверждать фактами. Россия сама очень хорошо знакома с практикой, когда Запад использует бездоказательные обвинения как повод для санкций, а сами санкции — как инструмент давления. В династической борьбе в 2018 году было много тех, кому сыграла бы на руку пострадавшая репутация наследного принца.Вот и сейчас заявления о причастности Мухаммада бин Салмана стали поводом — не причиной — для такой демонстративной пощечины: наследного принца буквально едва ли не выдворяют из Лондона. Куда уж тут Байдену с его кулачком вместо рукопожатия. А вот причина стала известна еще в июле — это нежелание Эр-Рияда выходить из сделки ОПЕК+ и наращивать поставки топлива западным странам.Провальный визит американского президента стал слишком очевидным показателем бессмысленности попыток надавить на Саудовскую Аравию — Запад уговаривал своих партнеров не мытьем, так катаньем. Мало того, что самому турне предшествовала длительная подготовка, потому что для Байдена на кону стояло слишком многое: вчера саудиты — парии, сегодня — спасители от российского нефтяного гнета. На что не пойдешь перед выборами!Попытки использовать Эр-Рияд как прикрытие от возможного ответа Москвы в энергетической отрасли Запад начал еще до этого. В марте аналогичный вояж в ближневосточную монархию совершил уже экс-премьер-министр экс Ее Величества. Тогда на Даунинг-стрит тоже духоподъемно отчитались о развитии сотрудничества в сферах энергетики, обороны и безопасности.Причем в плане оружия в сотрудничестве стран есть ощутимые подвижки: только в прошлом году Лондон обязался продать Эр-Рияду вооружений почти на полтора миллиарда фунтов стерлингов. А вот с поставками 48 истребителей Eurofighter Typhoon есть некоторые сложности — британский суд посчитал такое решение неправильным. Чем не метод добиться сговорчивости?Но и Саудовская Аравия не особо прислушивается к требованиям Запада насытить рынок топлива.Очевидно, новый премьер-министр Лиз Трасс решила поискать к ближневосточному партнеру подход, отличный от тактики ее предшественника. Заодно попытаться показать другим арабским государствам Персидского залива, что церемониться с ними не планируют. В первую очередь она рассчитывает на то, что такой шаг окажет эффект на Объединенные Арабские Эмираты — главного проводника британского влияния в регионе. С Абу-Даби у Лондона действительно стратегическое партнерство, да и на нефтяном рынке у Эмиратов позиции отнюдь не слабые.Теперь очевидно, что в лице Мухаммада бин Салмана не только Трасс, но и королевская династия — а значит, вся Великобритания — обрела врага. Похороны Елизаветы II стали заодно и панихидой по сотрудничеству с Саудовской Аравией. Это непременно скажется на дрейфе исламской монархии в сторону ШОС и БРИКС, который намечается все четче. А вот какой эффект это окажет на соседей — союзников Эр-Рияда и партнеров Лондона, нам еще предстоит увидеть.

https://ria.ru/20220920/britaniya-1818014129.html

https://ria.ru/20220920/tramp-1818124648.html

https://ria.ru/20220919/bayden-1817967014.html

https://ria.ru/20220808/ssha-1808121194.html

саудовская аравия

лондон

эр-рияд (город)

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в мире, елизавета ii, джамаль хашукджи, колин пауэлл, саудовская аравия, лондон, эр-рияд (город), оон, amnesty international, центральное разведывательное управление (цру), авторы, лиз трасс