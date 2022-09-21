https://ria.ru/20220921/brillianty-1818531630.html

ЕС намерен запретить импорт российских бриллиантов, пишут СМИ

ЕС намерен запретить импорт российских бриллиантов, пишут СМИ - РИА Новости, 22.09.2022

ЕС намерен запретить импорт российских бриллиантов, пишут СМИ

Новые антироссийские санкции Евросоюза могут коснуться физических лиц, а также запретить закупку российских бриллиантов и других предметов роскоши, утверждает... РИА Новости, 22.09.2022

2022-09-21T19:52

2022-09-21T19:52

2022-09-22T00:52

экономика

россия

евросоюз

санкции

санкции в отношении россии

g7

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Новые антироссийские санкции Евросоюза могут коснуться физических лиц, а также запретить закупку российских бриллиантов и других предметов роскоши, утверждает Politico со ссылкой на европейских дипломатов.Кроме того, по информации издания, при подготовке новых ограничений постпреды европейских стран могут рассмотреть возможность ограничения стоимости российской нефти, которую в настоящее время обсуждают страны "Большой семерки".

https://ria.ru/20220921/sanktsii-1818483131.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, евросоюз, санкции, санкции в отношении россии, g7