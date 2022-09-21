https://ria.ru/20220921/brillianty-1818531630.html
ЕС намерен запретить импорт российских бриллиантов, пишут СМИ
ЕС намерен запретить импорт российских бриллиантов, пишут СМИ - РИА Новости, 22.09.2022
ЕС намерен запретить импорт российских бриллиантов, пишут СМИ
Новые антироссийские санкции Евросоюза могут коснуться физических лиц, а также запретить закупку российских бриллиантов и других предметов роскоши, утверждает... РИА Новости, 22.09.2022
2022-09-21T19:52
2022-09-21T19:52
2022-09-22T00:52
экономика
россия
евросоюз
санкции
санкции в отношении россии
g7
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Новые антироссийские санкции Евросоюза могут коснуться физических лиц, а также запретить закупку российских бриллиантов и других предметов роскоши, утверждает Politico со ссылкой на европейских дипломатов.Кроме того, по информации издания, при подготовке новых ограничений постпреды европейских стран могут рассмотреть возможность ограничения стоимости российской нефти, которую в настоящее время обсуждают страны "Большой семерки".
https://ria.ru/20220921/sanktsii-1818483131.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, евросоюз, санкции, санкции в отношении россии, g7
Экономика, Россия, Евросоюз, Санкции, Санкции в отношении России, G7
19:52 21.09.2022 (обновлено: 00:52 22.09.2022)
ЕС намерен запретить импорт российских бриллиантов, пишут СМИ
Politico: новые санкции ЕС против России могут включить запрет на импорт бриллиантов