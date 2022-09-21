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ЕС не будет напрямую участвовать в конфликте на Украине, заявил Боррель - РИА Новости, 21.09.2022
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ЕС не будет напрямую участвовать в конфликте на Украине, заявил Боррель
ЕС не будет напрямую участвовать в конфликте на Украине, заявил Боррель - РИА Новости, 21.09.2022
ЕС не будет напрямую участвовать в конфликте на Украине, заявил Боррель
Евросоюз не будет принимать участие в конфликте на Украине – будет продолжать оказывать военную помощь Киеву, проводить политику антироссийских санкций, заявил... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T22:02
2022-09-21T22:02
в мире
владимир путин
жозеп боррель
сергей лавров
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евросоюз
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ООН, 21 сен – РИА Новости. Евросоюз не будет принимать участие в конфликте на Украине – будет продолжать оказывать военную помощь Киеву, проводить политику антироссийских санкций, заявил на брифинге глава европейской дипломатии Жозеп Боррель."Этого не произойдет - мы не участвуем в войне и не будем участвовать. Мы не собираемся участвовать напрямую. Мы будем поддерживать Украину (военными поставками – ред.) рецепт тот же – военная поддержка, экономические и индивидуальные санкции", - сказал Боррель.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20220921/borrel-1818555675.html
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в мире, владимир путин, жозеп боррель, сергей лавров, украина, россия, донбасс, евросоюз, нато
В мире, Владимир Путин, Жозеп Боррель, Сергей Лавров, Украина, Россия, Донбасс, Евросоюз, НАТО
22:02 21.09.2022
 
ЕС не будет напрямую участвовать в конфликте на Украине, заявил Боррель

Боррель: ЕС будет поддерживать Украину, но напрямую участвовать в конфликте не будет

© AP Photo / Virginia MayoВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 21 сен – РИА Новости. Евросоюз не будет принимать участие в конфликте на Украине – будет продолжать оказывать военную помощь Киеву, проводить политику антироссийских санкций, заявил на брифинге глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
"Этого не произойдет - мы не участвуем в войне и не будем участвовать. Мы не собираемся участвовать напрямую. Мы будем поддерживать Украину (военными поставками – ред.) рецепт тот же – военная поддержка, экономические и индивидуальные санкции", - сказал Боррель.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
21:29
Боррель подтвердил, что соберет глав МИД ЕС из-за обращения Путина
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
Вчера, 13:38Специальная военная операция на Украине
Боррель выступил за трибунал над россиянами за действия на Украине
 
В миреВладимир ПутинЖозеп БоррельСергей ЛавровУкраинаРоссияДонбассЕвросоюзНАТО
 
 
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