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Город-селфи, город-портал: необычные достопримечательности Боровска - РИА Новости, 21.09.2022
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Город-селфи, город-портал: необычные достопримечательности Боровска
Город-селфи, город-портал: необычные достопримечательности Боровска - РИА Новости, 21.09.2022
Город-селфи, город-портал: необычные достопримечательности Боровска
Маленький городок в Калужской области поразил страну еще 20 лет назад — художник Владимир Овчинников украсил его уникальными фресками. Сейчас путешественников... РИА Новости, 21.09.2022
2022-09-21T08:00
2022-09-21T16:39
туризм
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости, Светлана Баева. Маленький городок в Калужской области поразил страну еще 20 лет назад — художник Владимир Овчинников украсил его уникальными фресками. Сейчас путешественников встречает Юрий Гагарин, а на мосту — указатель: "500м Звездолет". Но Боровск — это не только арт-объекты. Это история. Тут погибла боярыня Морозова и останавливался Наполеон, а в Пафнутьево-Боровском монастыре нашли работы Дионисия. В окрестностях можно увидеть традиционные дома народов мира, послушать пение птиц или задуматься об экологии в музее мусора. О том, как провести здесь выходные, не заскучать и захотеть вернуться, — в материале РИА Новости."Глобус Боровска""Параллельный город", "нарисованный город", "музей под открытым небом", "город-портал", "город-селфи" — перечисляют на туристическом портале Калужской области народные названия Боровска. Этой истории уже 20 лет. В 2002-м художник Владимир Овчинников начал создавать на глухих стенах картины. Нередко их сопровождают стихи, в том числе авторства Эльвиры Частиковой — жены мастера."Одна из первых фресок — "Глобус Боровска". На ней изображены все достопримечательности, исторические личности, прославившие город. Дальше эту большую работу Овчинников "распаковывал", углублялся в каждую отдельную тему уже на улицах", — объясняет краевед, экскурсовод, гид по Калужской области Татьяна Колесникова.Так, например, недавно на Коммунистической улице появился Юрий Гагарин."Я бы посоветовала обратить внимание на фрески, связанные с историей города, купечеством, — на бывшей Успенской (сейчас Ленина). Вы стоите и видите ее перспективу со сценами из позапрошлого века, — рассказывает Колесникова. — Напротив выставочного центра изображены современные жители Боровска. Получается диалог — словно общаетесь с горожанами разных поколений".Первые фрески, по ее словам, тоже сохранились — они на холме, где стоял Боровский острог.На окраине города — Звездолет. Найти его просто — указатель висит на мосту, мимо не проскочить. А вот и сам объект: приземлился и, кажется, немного обгорел (на самом деле это заброшенная будка городского водозабора). Из иллюминаторов смотрят ученые, философы, покорители космоса. "Некоторые фрески исчезают, появляются другие: живая картина, которая меняется, — уточняет экскурсовод. — И сам художник понимает, что это не навсегда. Не реставрирует старые, а создает новые".Такое — только в Боровске. "Я рисовал и в других городах, но немного. Здесь в колхозе большую работу сделал под названием "Уголок России", — говорит Владимир Овчинников. — Еще — в Севастополе, точнее рядом — на мысе Фиолент. А также в Обнинске и Малоярославце"."Есть что показать"Но и до появления картин на стенах Боровск привлекал туристов. "Он был известен как чрезвычайно интересное место с богатой историей, как центр старообрядчества. Каждый холм, каждая вершина украшены храмом, — рассказывает Татьяна Колесникова. — Любой поворот головы — и взгляд упрется в церковь. Очень живописный маленький город с невероятными видовыми точками".По словам краеведа, Пафнутьево-Боровский монастырь — один из старейших: ведет историю с XV века. Сам город, судя по найденной керамике, — с XI-XIII."Монастырь уникален тем, что там сохранились крепостные стены, храмы. Археологи обнаружили фрески Дионисия", — продолжает Колесникова.Город помнит трагедию старообрядчества. Сюда сослали протопопа Аввакума, а в яме в Боровском остроге погибли его соратницы — боярыня Морозова и сестра княгиня Урусова."Много событий, о которых мы читаем в учебниках, произошли на Боровской земле. Есть что показать", — подчеркивает экскурсовод."Домик счастья" и "Чайная на Высоком"Даже гастротуризм в Боровске связан с историей и видовыми точками. Путешественники и экскурсоводы советуют посетить "Чайную на Высоком": она именно так и называется. Там недорого, вкусно — и потрясающие виды на город. Обеденные блюда и кондитерские изделия до сих пор готовят в большой русской печи. По дороге — деревянная церковь Покрова Пресвятой Богородицы."Замечательный "Домик счастья" в самом центре создает особое настроение, — отмечает Татьяна Колесникова. — Он очень удачно расположен: гости любуются панорамой города и монастыря".По ее словам, недавно появился новый формат гастроэкскурсий — "Чайная мастерская Ивана Кипреева". "Это выдуманный персонаж, но на исторических фактах там рассказывают о жизни местного купечества. Гостям предлагают попробовать традиционные сборы русских чаев, — объясняет экскурсовод. — Старообрядцы пили не китайский чай и кофе, а взвары. Проходит театрализованная экскурсия с угощением в подвале дома Наполеона. Ведь Боровск еще и в войне 1812 года принимал участие: здесь останавливался французский император".К чаю в Боровске предлагают уникальное угощение. На местной фабрике из сублимированных малины и ежевики, а также фруктов делают конфеты и драже в глазури — шоколадной или йогуртовой, причем в последнюю добавляют… крапиву. Варят варенье из шишек, которые собирают в бору. Несложно догадаться, откуда пошло название города. Кстати, "Городской бор" в Боровском районе — памятник природы.От этнографии до мусораВ окрестностях интересного не меньше. Сам город расположен в 100 с небольшим километрах от Москвы и от Калуги, но стоит обратить внимание на перпендикулярное Киевской трассе направление.Уже 15 лет в девяти километрах от Боровска работает интерактивный комплекс под открытым небом — "Этномир". На 140 гектарах представлены архитектура, национальная кухня, ремесла, традиции и быт десятков стран. В традиционных жилищах можно остановиться. Это самый большой этнографический парк-музей России. Каждые выходные, а то и каждый день тут события. Например, сейчас — по 25 сентября — проходит Неделя Египта, а следом — Канады и США.Рядом с "Этномиром" как часть комплекса — семейный парк "Волшебная страна". Помните "Волшебника Изумрудного города", хотите пожить в пещере Гингемы или домике Жевунов — значит, вам сюда. Еще можно поселиться на дереве, в перевернутом доме и даже в чайнике.Все это — по дороге А108 в сторону Минского шоссе. Если отправиться по ней же в направлении Симферопольской трассы (примерно 25 километров) — будет не менее интересно. Там — парк птиц "Воробьи". В нем более 2000 обитателей, причем не только пернатых. На территории живут редкие звери со всего мира.Недалеко от Боровска на А108 находится Художественный музей мусора "МУ МУ". Удивительно, сколько всего можно сделать из выброшенного на свалку. Например, модные наряды, в том числе категории 18+ — из бракованных презервативов. Вместе с тем экспонаты заставляют задуматься об ущербе, который наносит экологии модная индустрия и другие отрасли. Дракон Ин-лун тут создан из покрышек, камер, шлангов. Настольная лампа — из мотоциклетных запчастей, а сам байк — из всего того, что никакого отношения к транспорту не имеет. Мебель тоже оригинальная: из чемоданов, упаковок для яиц. Здесь множество картин и скульптур, есть интерактивные экспонаты — вроде комнаты для проверки восприятия и вестибулярного аппарата. Кажется, не такой уж большой музей. Но, разглядывая отходы человеческой деятельности, превращенные в искусство, можно зависнуть надолго.Благодарим за помощь в подготовке материала проект "Медиаразведка" сервиса поездок и путешествий Туту.ру
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Лана Баева
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туризм, боровск, калужская область, маршруты - туризм, туристы, куда поехать в выходные, куда поехать, достопримечательности
Туризм, Туризм, Боровск, Калужская область, Маршруты - Туризм, туристы, куда поехать в выходные, куда поехать, Достопримечательности
08:00 21.09.2022 (обновлено: 16:39 21.09.2022)
 

Город-селфи, город-портал: необычные достопримечательности Боровска

© Фото : Дмитрий ОгневДома в Боровске
Дома в Боровске - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© Фото : Дмитрий Огнев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости, Светлана Баева. Маленький городок в Калужской области поразил страну еще 20 лет назад — художник Владимир Овчинников украсил его уникальными фресками. Сейчас путешественников встречает Юрий Гагарин, а на мосту — указатель: "500м Звездолет". Но Боровск — это не только арт-объекты. Это история. Тут погибла боярыня Морозова и останавливался Наполеон, а в Пафнутьево-Боровском монастыре нашли работы Дионисия. В окрестностях можно увидеть традиционные дома народов мира, послушать пение птиц или задуматься об экологии в музее мусора. О том, как провести здесь выходные, не заскучать и захотеть вернуться, — в материале РИА Новости.

"Глобус Боровска"

"Параллельный город", "нарисованный город", "музей под открытым небом", "город-портал", "город-селфи" — перечисляют на туристическом портале Калужской области народные названия Боровска. Этой истории уже 20 лет. В 2002-м художник Владимир Овчинников начал создавать на глухих стенах картины. Нередко их сопровождают стихи, в том числе авторства Эльвиры Частиковой — жены мастера.
"Одна из первых фресок — "Глобус Боровска". На ней изображены все достопримечательности, исторические личности, прославившие город. Дальше эту большую работу Овчинников "распаковывал", углублялся в каждую отдельную тему уже на улицах", — объясняет краевед, экскурсовод, гид по Калужской области Татьяна Колесникова.
© Фото : Дмитрий Огнев

Рисунок на стене дома в Боровске

Рисунок на стене дома в Боровске
1 из 2

Рисунок на стене дома в Боровске

© Фото : Дмитрий Огнев
© РИА Новости / Светлана Баева

Карта и история Боровска

Карта и история Боровска
2 из 2

Карта и история Боровска

© РИА Новости / Светлана Баева
1 из 2

Рисунок на стене дома в Боровске

© Фото : Дмитрий Огнев
2 из 2

Карта и история Боровска

© РИА Новости / Светлана Баева
Так, например, недавно на Коммунистической улице появился Юрий Гагарин.
"Я бы посоветовала обратить внимание на фрески, связанные с историей города, купечеством, — на бывшей Успенской (сейчас Ленина). Вы стоите и видите ее перспективу со сценами из позапрошлого века, — рассказывает Колесникова. — Напротив выставочного центра изображены современные жители Боровска. Получается диалог — словно общаетесь с горожанами разных поколений".
© Фото : Татьяна Колесникова

Владимир Овчинников

Владимир Овчинников
1 из 3

Владимир Овчинников

© Фото : Татьяна Колесникова
© Фото : Татьяна Колесникова

Владимир Овчинников за работой

Владимир Овчинников
2 из 3

Владимир Овчинников за работой

© Фото : Татьяна Колесникова
© РИА Новости / Светлана Баева

Новая фреска в Боровске

Новая фреска в Боровске
3 из 3

Новая фреска в Боровске

© РИА Новости / Светлана Баева
1 из 3

Владимир Овчинников

© Фото : Татьяна Колесникова
2 из 3

Владимир Овчинников за работой

© Фото : Татьяна Колесникова
3 из 3

Новая фреска в Боровске

© РИА Новости / Светлана Баева
Первые фрески, по ее словам, тоже сохранились — они на холме, где стоял Боровский острог.
На окраине города — Звездолет. Найти его просто — указатель висит на мосту, мимо не проскочить. А вот и сам объект: приземлился и, кажется, немного обгорел (на самом деле это заброшенная будка городского водозабора). Из иллюминаторов смотрят ученые, философы, покорители космоса.
© РИА Новости / Светлана Баева

"Ковчег-звездолет" в Боровске

Ковчег-звездолет в Боровске
1 из 4

"Ковчег-звездолет" в Боровске

© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана Баева

Объект "Звездолет" в Боровске

Звездолет в Боровске
2 из 4

Объект "Звездолет" в Боровске

© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана Баева

Объект "Звездолет"

Звездолет
3 из 4

Объект "Звездолет"

© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана Баева

Мост и указатель к объекту "Звездолет" в Боровске

Мост и указатель к звездолету в Боровске
4 из 4

Мост и указатель к объекту "Звездолет" в Боровске

© РИА Новости / Светлана Баева
1 из 4

"Ковчег-звездолет" в Боровске

© РИА Новости / Светлана Баева
2 из 4

Объект "Звездолет" в Боровске

© РИА Новости / Светлана Баева
3 из 4

Объект "Звездолет"

© РИА Новости / Светлана Баева
4 из 4

Мост и указатель к объекту "Звездолет" в Боровске

© РИА Новости / Светлана Баева
"Некоторые фрески исчезают, появляются другие: живая картина, которая меняется, — уточняет экскурсовод. — И сам художник понимает, что это не навсегда. Не реставрирует старые, а создает новые".
Такое — только в Боровске. "Я рисовал и в других городах, но немного. Здесь в колхозе большую работу сделал под названием "Уголок России", — говорит Владимир Овчинников. — Еще — в Севастополе, точнее рядом — на мысе Фиолент. А также в Обнинске и Малоярославце".
© РИА Новости / Светлана Баева

Рисунки в Боровске

Рисунки в Боровске
1 из 6

Рисунки в Боровске

© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана Баева

Фреска на спортивную тему в Боровске

Фреска на спортивную тему в Боровске
2 из 6

Фреска на спортивную тему в Боровске

© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана Баева

Дом с рисунками в Боровске

Дом с рисунками в Боровске
3 из 6

Дом с рисунками в Боровске

© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана Баева

Стена с рисунками в Боровске

Стена с рисунками в Боровске
4 из 6

Стена с рисунками в Боровске

© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана Баева

Магазин с рисунками в Боровске

Магазин с рисунками в Боровске
5 из 6

Магазин с рисунками в Боровске

© РИА Новости / Светлана Баева
© Фото : Дмитрий Огнев

Музей компьютеров в Боровске

Музей компьютеров в Боровске
6 из 6

Музей компьютеров в Боровске

© Фото : Дмитрий Огнев
1 из 6

Рисунки в Боровске

© РИА Новости / Светлана Баева
2 из 6

Фреска на спортивную тему в Боровске

© РИА Новости / Светлана Баева
3 из 6

Дом с рисунками в Боровске

© РИА Новости / Светлана Баева
4 из 6

Стена с рисунками в Боровске

© РИА Новости / Светлана Баева
5 из 6

Магазин с рисунками в Боровске

© РИА Новости / Светлана Баева
6 из 6

Музей компьютеров в Боровске

© Фото : Дмитрий Огнев

"Есть что показать"

Но и до появления картин на стенах Боровск привлекал туристов. "Он был известен как чрезвычайно интересное место с богатой историей, как центр старообрядчества. Каждый холм, каждая вершина украшены храмом, — рассказывает Татьяна Колесникова. — Любой поворот головы — и взгляд упрется в церковь. Очень живописный маленький город с невероятными видовыми точками".
По словам краеведа, Пафнутьево-Боровский монастырь — один из старейших: ведет историю с XV века. Сам город, судя по найденной керамике, — с XI-XIII.
© Фото : Администрация города Боровска

Рождества Богородицы Свято-Пафнутьев Боровский монастырь

Рождества Богородицы Свято-Пафнутьев Боровский Монастырь
1 из 3

Рождества Богородицы Свято-Пафнутьев Боровский монастырь

© Фото : Администрация города Боровска
© Фото : Администрация города Боровска

Благовещенский кафедральный собор

Благовещенский Кафедральный собор
2 из 3

Благовещенский кафедральный собор

© Фото : Администрация города Боровска
© Фото : Администрация города Боровска

На центральной площади Боровска расположен храм Преображения Господня на Взгорье

На центральной площади Боровска расположен храм Преображения Господня на взгорье
3 из 3

На центральной площади Боровска расположен храм Преображения Господня на Взгорье

© Фото : Администрация города Боровска
1 из 3

Рождества Богородицы Свято-Пафнутьев Боровский монастырь

© Фото : Администрация города Боровска
2 из 3

Благовещенский кафедральный собор

© Фото : Администрация города Боровска
3 из 3

На центральной площади Боровска расположен храм Преображения Господня на Взгорье

© Фото : Администрация города Боровска
"Монастырь уникален тем, что там сохранились крепостные стены, храмы. Археологи обнаружили фрески Дионисия", — продолжает Колесникова.
Город помнит трагедию старообрядчества. Сюда сослали протопопа Аввакума, а в яме в Боровском остроге погибли его соратницы — боярыня Морозова и сестра княгиня Урусова.
"Много событий, о которых мы читаем в учебниках, произошли на Боровской земле. Есть что показать", — подчеркивает экскурсовод.
© РИА Новости / Светлана БаеваВиды в Боровске
Виды в Боровске - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Светлана Баева
Виды в Боровске

"Домик счастья" и "Чайная на Высоком"

Даже гастротуризм в Боровске связан с историей и видовыми точками. Путешественники и экскурсоводы советуют посетить "Чайную на Высоком": она именно так и называется. Там недорого, вкусно — и потрясающие виды на город. Обеденные блюда и кондитерские изделия до сих пор готовят в большой русской печи. По дороге — деревянная церковь Покрова Пресвятой Богородицы.
"Замечательный "Домик счастья" в самом центре создает особое настроение, — отмечает Татьяна Колесникова. — Он очень удачно расположен: гости любуются панорамой города и монастыря".
© Фото : Дмитрий Огнев

Магазин и кафе "Домик счастья" в Боровске

Магазин Домик счастья в Боровске
1 из 2

Магазин и кафе "Домик счастья" в Боровске

© Фото : Дмитрий Огнев
© РИА Новости / Светлана Баева

Вид с "Чайной на Высоком" в Боровске

Вид с Чайной на Высоком в Боровске
2 из 2

Вид с "Чайной на Высоком" в Боровске

© РИА Новости / Светлана Баева
1 из 2

Магазин и кафе "Домик счастья" в Боровске

© Фото : Дмитрий Огнев
2 из 2

Вид с "Чайной на Высоком" в Боровске

© РИА Новости / Светлана Баева
По ее словам, недавно появился новый формат гастроэкскурсий — "Чайная мастерская Ивана Кипреева". "Это выдуманный персонаж, но на исторических фактах там рассказывают о жизни местного купечества. Гостям предлагают попробовать традиционные сборы русских чаев, — объясняет экскурсовод. — Старообрядцы пили не китайский чай и кофе, а взвары. Проходит театрализованная экскурсия с угощением в подвале дома Наполеона. Ведь Боровск еще и в войне 1812 года принимал участие: здесь останавливался французский император".
К чаю в Боровске предлагают уникальное угощение. На местной фабрике из сублимированных малины и ежевики, а также фруктов делают конфеты и драже в глазури — шоколадной или йогуртовой, причем в последнюю добавляют… крапиву. Варят варенье из шишек, которые собирают в бору. Несложно догадаться, откуда пошло название города. Кстати, "Городской бор" в Боровском районе — памятник природы.
© Фото : Дмитрий Огнев Вид на Боровск
 Вид на Боровск - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© Фото : Дмитрий Огнев
Вид на Боровск

От этнографии до мусора

В окрестностях интересного не меньше. Сам город расположен в 100 с небольшим километрах от Москвы и от Калуги, но стоит обратить внимание на перпендикулярное Киевской трассе направление.
Уже 15 лет в девяти километрах от Боровска работает интерактивный комплекс под открытым небом — "Этномир". На 140 гектарах представлены архитектура, национальная кухня, ремесла, традиции и быт десятков стран. В традиционных жилищах можно остановиться. Это самый большой этнографический парк-музей России. Каждые выходные, а то и каждый день тут события. Например, сейчас — по 25 сентября — проходит Неделя Египта, а следом — Канады и США.
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанк

Молодые люди участвуют в языческом ритуале во время фестиваля славянской культуры "Калина сладкая" в культурно-образовательном туристическом центре "Этномир"

Молодые люди участвуют в языческом ритуале во время фестиваля славянской культуры Калина сладкая в культурно-образовательном туристическом центре Этномир
1 из 4

Молодые люди участвуют в языческом ритуале во время фестиваля славянской культуры "Калина сладкая" в культурно-образовательном туристическом центре "Этномир"

© РИА Новости / Владимир Песня
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CC BY-SA 3.0 / Дмитрий Федюкин / Вигвамы

Вигвамы на территории этнографического парка "Этномир" в Калужской области

Вигвамы на территории Этнографического парка Этномир в Калужской области
2 из 4

Вигвамы на территории этнографического парка "Этномир" в Калужской области

CC BY-SA 3.0 / Дмитрий Федюкин / Вигвамы
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк

Во время Международного музыкального фестиваля на территории культурно-образовательного туристического центра "Этномир"

Культурно-образовательный туристический центр Этномир
3 из 4

Во время Международного музыкального фестиваля на территории культурно-образовательного туристического центра "Этномир"

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанк

На территории культурно-образовательного туристического центра "Этномир"

Культурно-образовательный туристический центр ЭТНОМИР
4 из 4

На территории культурно-образовательного туристического центра "Этномир"

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
1 из 4

Молодые люди участвуют в языческом ритуале во время фестиваля славянской культуры "Калина сладкая" в культурно-образовательном туристическом центре "Этномир"

© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
2 из 4

Вигвамы на территории этнографического парка "Этномир" в Калужской области

CC BY-SA 3.0 / Дмитрий Федюкин / Вигвамы
3 из 4

Во время Международного музыкального фестиваля на территории культурно-образовательного туристического центра "Этномир"

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
4 из 4

На территории культурно-образовательного туристического центра "Этномир"

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Рядом с "Этномиром" как часть комплекса — семейный парк "Волшебная страна". Помните "Волшебника Изумрудного города", хотите пожить в пещере Гингемы или домике Жевунов — значит, вам сюда. Еще можно поселиться на дереве, в перевернутом доме и даже в чайнике.
Все это — по дороге А108 в сторону Минского шоссе. Если отправиться по ней же в направлении Симферопольской трассы (примерно 25 километров) — будет не менее интересно. Там — парк птиц "Воробьи". В нем более 2000 обитателей, причем не только пернатых. На территории живут редкие звери со всего мира.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

Венценосный голубь в парке птиц "Воробьи"

Крупнейший в России парк птиц Воробьи попросил о помощи в содержании питомцев
1 из 4

Венценосный голубь в парке птиц "Воробьи"

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

Кошачий лемур с детенышами

Крупнейший в России парк птиц Воробьи
2 из 4

Кошачий лемур с детенышами

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в медиабанк

Болотная сова в парке в Калужской области

Парк птиц Воробьи в Калужской области
3 из 4

Болотная сова в парке в Калужской области

© РИА Новости / Михаил Фомичев
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© РИА Новости / Сергей Киркач

Пингвины в парке птиц "Воробьи"

Пингвины в парке птиц Воробьи
4 из 4

Пингвины в парке птиц "Воробьи"

© РИА Новости / Сергей Киркач
1 из 4

Венценосный голубь в парке птиц "Воробьи"

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Кошачий лемур с детенышами

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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3 из 4

Болотная сова в парке в Калужской области

© РИА Новости / Михаил Фомичев
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4 из 4

Пингвины в парке птиц "Воробьи"

© РИА Новости / Сергей Киркач
Недалеко от Боровска на А108 находится Художественный музей мусора "МУ МУ". Удивительно, сколько всего можно сделать из выброшенного на свалку. Например, модные наряды, в том числе категории 18+ — из бракованных презервативов.
Вместе с тем экспонаты заставляют задуматься об ущербе, который наносит экологии модная индустрия и другие отрасли. Дракон Ин-лун тут создан из покрышек, камер, шлангов.
© РИА Новости / Светлана Баева

Череп в музее мусора

Череп в музее мусора
1 из 3

Череп в музее мусора

© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана Баева

Экспонаты в музее мусора

Экспонаты в музее мусора
2 из 3

Экспонаты в музее мусора

© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана Баева

Платья в музее мусора

Платья в музее мусора
3 из 3

Платья в музее мусора

© РИА Новости / Светлана Баева
1 из 3

Череп в музее мусора

© РИА Новости / Светлана Баева
2 из 3

Экспонаты в музее мусора

© РИА Новости / Светлана Баева
3 из 3

Платья в музее мусора

© РИА Новости / Светлана Баева
Настольная лампа — из мотоциклетных запчастей, а сам байк — из всего того, что никакого отношения к транспорту не имеет. Мебель тоже оригинальная: из чемоданов, упаковок для яиц.
© РИА Новости / Светлана Баева

Робот и мотоцикл в музее мусора

Робот и мотоцикл в музее мусора
1 из 3

Робот и мотоцикл в музее мусора

© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана Баева

Мотоцикл в музее мусора "МУ МУ"

Мотоцикл в музее мусора МУ МУ
2 из 3

Мотоцикл в музее мусора "МУ МУ"

© РИА Новости / Светлана Баева
© РИА Новости / Светлана Баева

Комната в музее мусора "МУ МУ"

Комната в Музее мусора МУ МУ
3 из 3

Комната в музее мусора "МУ МУ"

© РИА Новости / Светлана Баева
1 из 3

Робот и мотоцикл в музее мусора

© РИА Новости / Светлана Баева
2 из 3

Мотоцикл в музее мусора "МУ МУ"

© РИА Новости / Светлана Баева
3 из 3

Комната в музее мусора "МУ МУ"

© РИА Новости / Светлана Баева
Здесь множество картин и скульптур, есть интерактивные экспонаты — вроде комнаты для проверки восприятия и вестибулярного аппарата. Кажется, не такой уж большой музей. Но, разглядывая отходы человеческой деятельности, превращенные в искусство, можно зависнуть надолго.
© РИА Новости / Светлана БаеваМузей мусора "МУ МУ"
Привет всем - музей мусора МУ МУ - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости / Светлана Баева
Музей мусора "МУ МУ"
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